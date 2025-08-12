Ft
armand duplantis gyulai istván memorial Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj atlétika videó rúdugrás

Bejött a Mandiner jóslata: Magyarországon újra világcsúcsot döntött a sportág legendája (VIDEÓ)

2025. augusztus 12. 19:19

Lassan elfogynak a jelzők rá.

2025. augusztus 12. 19:19
null

A svéd Armand Duplantis nagy ugrást ígért és nem is okozott csalódást, ugyanis 6,29 méteres világcsúccsal nyerte meg a férfi rúdugrást kedden, a Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

Korábbi cikkünkben felhívtuk az olvasóink figyelmét arra, hogy kedden Duplantis világcsúcsot dönthet, és ez így is lett. Az olimpiai és világbajnok svéd atléta a hétfői sajtótájékoztatóról elkésett és akkor azt mondta, hogy egy jó ugrással szeretné „kiengesztelni” a szervezőket, amit alaposan túlteljesített. A sportág jelenlegi első számú sztárja remek sorozatot produkált, igaz, kezdőmagasságán, 5,72-n egyet hibázott, azt követően viszont egészen 6,11-ig nem rontott. Utóbbi magasságon még a görögök klasszisa, Emmanuil Karalisz is versenyben volt, a győzelemre azonban nem volt esélye.

A 25 éves Duplantis kiváló sorozattal jutott el a rekordmagasságig, amelyet másodikra ugrott át a Nemzeti Atlétikai Központ 14 ezer fős, telt házas közönségének ovációjától kísérve.

Duplantis saját, 6,28-as rekordját adta át a múltnak, amelyet júniusban ugrott Stockholmban, egyúttal ez volt a 13. csúcsdöntése.

Nagyon szeretem Magyarországot. Nagyon jó a pálya, imádom a közönséget, szeretnék visszatérni. Köszönöm”

– mondta a pálya szélén a svéd szupersztár.

A szám magyarja, a nemzetközi mezőnyben a júniusi csapat Európa-bajnokságon elért 5,70 méteres ugrásával berobbant Böndör Márton kiválóan versenyzett. A győri atléta az 5,32-es kezdőmagasságon másodikra jutott át, majd az 5,52-t harmadikra teljesítette. Következett az 5,62, amelynél eddig csak egyszer, a spanyol fővárosban, a Királyi Palota mellett tudott jobbat. Böndör első két kísérlete sikertelen volt, harmadikra viszont tisztán libbent át a léc felett. A folytatásban az 5,72-es egyéni rekord már nem jött össze neki, de így is az előkelő hetedik helyen zárt a sztárokkal teletűzdelt mezőnyben.

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

 

Búvár Kund
2025. augusztus 12. 20:04
Megmondom őszintén nem volt a kedvenc sportágam sosem az atlétika. Általában az olimpiákon megnéztem a kalapácsvetést oszt annyi. De a pesti vb a képernyő elé ragasztott. Azóta szinte minden nagy versenyt megnézek. Ez fantasztikus volt megint. Nem csak a rúdugrás, hanem az egész verseny. Jó magyar szereplés, telt ház, jó hangulat. Talán tavasszal már volt róla szó, hogy Gyémánt Liga versenyt is rendezhetünk néhány éven belül.
gullwing
2025. augusztus 12. 19:52
Egyszer elmélázik és a Holdon landol...🤣 És azt hittük Bubka a király....
röviden
2025. augusztus 12. 19:51
És szinte ingyen. :) Ha ezt egy Gyémánt Liga versenyen csinálja (szokta), akkor kaszál.
SzkeptiKUSS
2025. augusztus 12. 19:49
Őrület ez a srác, ennyit ráverni a világra amikor a mai sportban 1-2 centi és századmásodpercek döntenek.
