Bejött a Mandiner jóslata: Magyarországon újra világcsúcsot döntött a sportág legendája (VIDEÓ)

A svéd Armand Duplantis nagy ugrást ígért és nem is okozott csalódást, ugyanis 6,29 méteres világcsúccsal nyerte meg a férfi rúdugrást kedden, a Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjon – számolt be a Magyar Távirati Iroda.

Korábbi cikkünkben felhívtuk az olvasóink figyelmét arra, hogy kedden Duplantis világcsúcsot dönthet, és ez így is lett. Az olimpiai és világbajnok svéd atléta a hétfői sajtótájékoztatóról elkésett és akkor azt mondta, hogy egy jó ugrással szeretné „kiengesztelni” a szervezőket, amit alaposan túlteljesített. A sportág jelenlegi első számú sztárja remek sorozatot produkált, igaz, kezdőmagasságán, 5,72-n egyet hibázott, azt követően viszont egészen 6,11-ig nem rontott. Utóbbi magasságon még a görögök klasszisa, Emmanuil Karalisz is versenyben volt, a győzelemre azonban nem volt esélye.