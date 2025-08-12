Érdemes lesz Budapestre figyelni: megdőlhet kedden a világcsúcs

Itt a lista – a legnagyobb sztárokat várják Budapestre!
Óriási nevek érkeznek jövő szeptemberben.
Armand Duplantis a Gyulai István Memorialon tizenharmadjára is megpróbálja megdönteni a férfi rúdugrás világcsúcsát, melyet legutóbb júniusban állított fel Stockholmban.
Armand Duplantis kétszeres olimpiai és világbajnok svéd rúdugró az M4 Sport kamerái előtt elmondta:
a keddi, budapesti Gyulai István Memorialon tizenharmadjára is megpróbálja megdönteni a világcsúcsot, melyet legutóbb júniusban állított fel Stockholmban.
A 25 éves, amerikai születésű világklasszis elmondta, minden versenyre úgy készül, mint egy lehetőségre, hogy valami nagyot alkosson.
Megint addig próbálom feszegetni a határaimat, ameddig csak tudom. Kedden is megpróbálom megdönteni a világrekordot, és remélem lesz néhány jó kísérletem. Mindig ez a mentalitásom”
– fogalmazott Duplantis, aki sorra dönti meg a saját maga által felállított csúcsot: a jelenlegi rekord 6,28 méter, melyet június közepén, a stockholmi Gyémánt Liga-fordulón vitt át.
Érdekesség, hogy a magyar fővárosban rendezett egynapos viadalra családi eseményként tekint a svéd szupersztár, miután húga, Johanna is részt vesz a női rúdugrók versenyében, de menyasszonya és a szülei is a helyszínen szurkolnak nekik.
Gyakorlatilag minden jegy elkelt, így 14 ezer néző előtt rendezik meg kedden a Nemzeti Atlétikai Központban az arany kategóriás Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjat. A 15. ilyen versenynek először ad otthont a 2023-as világbajnokságra épült stadion, melyben a programot úgy alakították ki, hogy minden szegletében legyen esemény az este folyamán.
A többiek között a holland futógép Femke Bol és a jelenlegi leggyorsabb élő ember, a jamaicai Kishane Thompson (9,75 másodperc 100 méter síkfutásban) mellett a magyar atlétika kiemelkedő alakjai is részt vesznek a Gyulai Memorialon, így a sprinter Takács Boglárka, a 400-as Molnár Attila és Enyingi Patrik, valamint a kalapácsvető Halász Bence, illetve a rúdugró Klekner Hanga és Böndör Márton.
A megnyitót 15.45-kor rendezik, az utolsó versenyszám, a férfi 100 méter pedig 19.27-kor rajtol.
Fotó: MTI/Balogh Zoltán