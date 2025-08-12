Érdemes lesz Budapestre figyelni: megdőlhet kedden a világcsúcs

Armand Duplantis kétszeres olimpiai és világbajnok svéd rúdugró az M4 Sport kamerái előtt elmondta:

a keddi, budapesti Gyulai István Memorialon tizenharmadjára is megpróbálja megdönteni a világcsúcsot, melyet legutóbb júniusban állított fel Stockholmban.

A 25 éves, amerikai születésű világklasszis elmondta, minden versenyre úgy készül, mint egy lehetőségre, hogy valami nagyot alkosson.

Megint addig próbálom feszegetni a határaimat, ameddig csak tudom. Kedden is megpróbálom megdönteni a világrekordot, és remélem lesz néhány jó kísérletem. Mindig ez a mentalitásom”

– fogalmazott Duplantis, aki sorra dönti meg a saját maga által felállított csúcsot: a jelenlegi rekord 6,28 méter, melyet június közepén, a stockholmi Gyémánt Liga-fordulón vitt át.

Érdekesség, hogy a magyar fővárosban rendezett egynapos viadalra családi eseményként tekint a svéd szupersztár, miután húga, Johanna is részt vesz a női rúdugrók versenyében, de menyasszonya és a szülei is a helyszínen szurkolnak nekik.