12. 11.
csütörtök
12. 11.
csütörtök
dobrev klára bűncselekmény áldozat

Súlyos bűncselekményeket követett el a fiú, akit Dobrev Klára áldozatként mutatott be

2025. december 11. 22:03

Kiderült az igazság a Szőlő utcai javítóintézet egyik fiatal lakójáról, B. R.-ről, aki a Dobrev Klára által közzétett videóban bántalmazás áldozatának állította be magát.

2025. december 11. 22:03
A bűnügyi nyilvántartás szerint – adta hírül a TV2 Tények – eddig öt alkalommal került bajba különböző bűncselekmények miatt a Szőlő utcai javítóintézet egyik fiatal lakója, aki a Dobrev Klára által közzétett videóban bántalmazás áldozatának állította be magát.

2020-ban nagyobb kárt okozó rongálás miatt indult ellene eljárás. 

Később részt vett csoportos verekedésben, amely garázdaságig és súlyos testi sértésig fajult; rongálások, illetve csoportosan elkövetett betörés és lopás is köthető hozzá, melynek során hivatalos iratokat, magániratokat, illetve bankkártyát is elvittek.

Jelenleg kábítószer fogyasztása és birtoklása miatt folyik ellene eljárás.

Nyitókép: Facebook

 

Chekke-Faint
2025. december 11. 22:23
Kolosi és Kotrocóról mikor mesél Klárika?
Válasz erre
1
0
Burg_kastL71-C
•••
2025. december 11. 22:14 Szerkesztve
Vót már ilyen arany gyermek, régen is, a Napkeltében libcsik által felkapott ártalan kisfiú a kb. szűk 80 kg-os " kis Jauzsika ". Akin a buszon a másik cigó átdöfte a véletlenül éppen nála lévő méteres kardját. De túlélte a lelkem és ebből majd később akkora sikerélménye lett, hogy ő maga is egy ferencvárosi éjszakai csetepatéban majdnem kioltotta más valaki életét, úgyhogy hosszabb letöltendőt kapott.
Válasz erre
0
0
Toma78
•••
2025. december 11. 22:10 Szerkesztve
Klárika arról tessék mesélni amikor az esküvői tanú elleni rajtaütést le állítatta. Azt tessék elmesélni miért is cselekedett így?! Ártott már annyit a családjával együtt ennek a nemzetnek, hogy épp itt az ideje elbujdokolni Ferike mellé lehet menni a lakóautóba útazgatva Libernyákiában Ebben az országban a fajtájára nincs szükség!🖕🖕🖕🖕
Válasz erre
0
0
lendvaiildiko
2025. december 11. 22:08
A DK-ban a helye! Tessék felvenni a fiút!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!