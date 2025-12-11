Súlyos bűncselekményeket követett el a fiú, akit Dobrev Klára áldozatként mutatott be

A bűnügyi nyilvántartás szerint – adta hírül a TV2 Tények – eddig öt alkalommal került bajba különböző bűncselekmények miatt a Szőlő utcai javítóintézet egyik fiatal lakója, aki a Dobrev Klára által közzétett videóban bántalmazás áldozatának állította be magát.

2020-ban nagyobb kárt okozó rongálás miatt indult ellene eljárás.

Később részt vett csoportos verekedésben, amely garázdaságig és súlyos testi sértésig fajult; rongálások, illetve csoportosan elkövetett betörés és lopás is köthető hozzá, melynek során hivatalos iratokat, magániratokat, illetve bankkártyát is elvittek.