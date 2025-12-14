A Fidesz fekete napjai

„Botrány botrány hátán. »Kot, kot, kotkodács«, mondaná a Fideszék tyúkja, (és miért pont az ne volna nekik a hatvanpusztai Orbán- vagy Mészáros-uradalmakban, jól elkapirgálhat a zebrák lába között), »minden napra egy bukás«. Lebukás. Nem elég Juhász Péter, Dobrev Klára, a sok oknyomozó újságíró, pénteken még Magyar Péter is előállt egy hivatalos jelentéssel. Amelyben szakemberek már 2021-ben összegezték a kormány számára, mi folyik sok állami intézményben gyermekvédelem címén. Ha ugyan lehet ezt a szót még pirulás nélkül kimondani.

A felmérésben a gyámok 38 százaléka arról számol be, ismer olyan gondozott gyereket, aki szexuális visszaélés áldozata. A korhatár egyre alacsonyabb. Csak 10 százalék meri azt mondani: az általuk ismert gyerekek semmilyen bántalmazást nem szenvedtek el.