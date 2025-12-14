Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
dobrev klára fidesz Lendvai Ildikó botrány

A Fidesz fekete napjai

2025. december 14. 08:49

Botrány botrány hátán. „Kot, kot, kotkodács”, mondaná a Fideszék tyúkja.

2025. december 14. 08:49
null
Lendvai Ildikó
Lendvai Ildikó
Népszava

„Botrány botrány hátán. »Kot, kot, kotkodács«, mondaná a Fideszék tyúkja, (és miért pont az ne volna nekik a hatvanpusztai Orbán- vagy Mészáros-uradalmakban, jól elkapirgálhat a zebrák lába között), »minden napra egy bukás«. Lebukás. Nem elég Juhász Péter, Dobrev Klára, a sok oknyomozó újságíró, pénteken még Magyar Péter is előállt egy hivatalos jelentéssel. Amelyben szakemberek már 2021-ben összegezték a kormány számára, mi folyik sok állami intézményben gyermekvédelem címén. Ha ugyan lehet ezt a szót még pirulás nélkül kimondani.

A felmérésben a gyámok 38 százaléka arról számol be, ismer olyan gondozott gyereket, aki szexuális visszaélés áldozata. A korhatár egyre alacsonyabb. Csak 10 százalék meri azt mondani: az általuk ismert gyerekek semmilyen bántalmazást nem szenvedtek el.

Hazug tehát az eljátszott műfelháborodás: nahát, ki gondolta! Miszlikbe kell aprítani, aki gyerekhez nyúl! Ugyan már. Dőlnek, csak dőlnek ránk a megrázó hírek, felvételek. Fekete napok az ország számára is. Gyűlik torkunkban a fullasztó, keserű íz. Amíg ezt a cikket kopogom, hátam mögött a Klubrádióban egy betelefonáló volt állami gondozott számol be, milyen szexuális abúzus-sorozat érte. Nem, nem javítóintézetben (az is megengedhetetlen volna), hanem gyermekotthonban. Természetesen nem tudom ellenőrizni a szavait, de egyre több olyan hír érkezik, ami szétpukkasztja a hitvány védekezést: a javító intézetben nem ám ártatlan árvák, hanem bűnözők vannak, nehogy már sajnálni tessék őket! Ugyanolyan rohadt, kegyetlen és cinikus áldozathibáztatás, amit a megtámadott Ukrajna iránt jól begyakoroltak. Gulyás és Rétvári jogvégzettek emberek. Pontosan tudják, mi a különbség a javítóintézet és a fiatalkorúak börtöne között. Szándékosan keverik – ki a Kormányinfón, ki a parlamentben – a két terminust.”

Nyitókép: MIGUEL MEDINA / AFP

 

Összesen 48 komment

Sanyi72
2025. december 14. 11:01
Milyen fekete napok,te botoxos kurva? Most daráljuk le petike utolsó reményét a győzelemre! Ki van csinálva! Ti vagytok balos libsik a legnagyobb hülyék! Nem bírtok magatokkal a választások másnapjáig,így mindig időben kiderül,ugyanaz a balos söpredék áll a mindenkori messiás mögött! Köszi!
Válasz erre
0
0
SzaboGeza
2025. december 14. 10:45
"NEM LESZ GÁZÁREMELÉS," mondta az MSZP tyúkja!!!!
Válasz erre
4
0
marcon-2
2025. december 14. 10:42
Lendvai Ildikót (is) olvasva, van még valakinek kérdése, miért szebbek a hölgyek minden szempontból a nemzeti-konzervatív oldalon? :-)
Válasz erre
3
0
DE JÓ
•••
2025. december 14. 10:33 Szerkesztve
Ja... Áldozat hibáztatás... Mint a gyöngyöspatai cigányok, mint az illegális migránsok, mint a drogosok, mint a fuckránok, stb. esetében. Mind ártatlan áldozatai a mérgező, nacionalista, konzervatív, autoriter, fehér kultúrának. Hát persze... És az ő áldozataik, nyanya??? Már rotyog az üstöd, nyanya! Mert szándékos, aljas hazudozásért ez jár!
Válasz erre
4
0
