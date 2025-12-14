A Fidesz fekete napjai

Nem vitás: roppant kellemetlen kérdés hangzott el a Partizán élő adásában (VIDEÓ)
Hallgatásba burkolózott a tiszás jelölt.
Botrány botrány hátán. „Kot, kot, kotkodács”, mondaná a Fideszék tyúkja.
„Botrány botrány hátán. »Kot, kot, kotkodács«, mondaná a Fideszék tyúkja, (és miért pont az ne volna nekik a hatvanpusztai Orbán- vagy Mészáros-uradalmakban, jól elkapirgálhat a zebrák lába között), »minden napra egy bukás«. Lebukás. Nem elég Juhász Péter, Dobrev Klára, a sok oknyomozó újságíró, pénteken még Magyar Péter is előállt egy hivatalos jelentéssel. Amelyben szakemberek már 2021-ben összegezték a kormány számára, mi folyik sok állami intézményben gyermekvédelem címén. Ha ugyan lehet ezt a szót még pirulás nélkül kimondani.
A felmérésben a gyámok 38 százaléka arról számol be, ismer olyan gondozott gyereket, aki szexuális visszaélés áldozata. A korhatár egyre alacsonyabb. Csak 10 százalék meri azt mondani: az általuk ismert gyerekek semmilyen bántalmazást nem szenvedtek el.
Hazug tehát az eljátszott műfelháborodás: nahát, ki gondolta! Miszlikbe kell aprítani, aki gyerekhez nyúl! Ugyan már. Dőlnek, csak dőlnek ránk a megrázó hírek, felvételek. Fekete napok az ország számára is. Gyűlik torkunkban a fullasztó, keserű íz. Amíg ezt a cikket kopogom, hátam mögött a Klubrádióban egy betelefonáló volt állami gondozott számol be, milyen szexuális abúzus-sorozat érte. Nem, nem javítóintézetben (az is megengedhetetlen volna), hanem gyermekotthonban. Természetesen nem tudom ellenőrizni a szavait, de egyre több olyan hír érkezik, ami szétpukkasztja a hitvány védekezést: a javító intézetben nem ám ártatlan árvák, hanem bűnözők vannak, nehogy már sajnálni tessék őket! Ugyanolyan rohadt, kegyetlen és cinikus áldozathibáztatás, amit a megtámadott Ukrajna iránt jól begyakoroltak. Gulyás és Rétvári jogvégzettek emberek. Pontosan tudják, mi a különbség a javítóintézet és a fiatalkorúak börtöne között. Szándékosan keverik – ki a Kormányinfón, ki a parlamentben – a két terminust.”
