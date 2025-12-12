Semmi meglepő: íme a bizonyíték, hogy csak a kormányt utánozza a Tisza

Azóta hagyománynak számít, hogy a miniszterelnök a kötcsei pikniken a jobboldali-konzervatív szellemi és gazdasági holdudvar meghívottjai előtt zárt körben ad helyzetértékelést a politikai folyamatokról. Korábban Magyar Péter is járt a rendezvényre, Varga Judit igazságügyi miniszter párjaként.

Amikor pedig Orbán Viktor szeptemberben bejelentette, hogy október 23-ára békemenetet szerveznek Budapesten, Magyar Péter szinte rögtön arról írt, hogy a Tisza pedig nemzeti menet néven szervez rendezvényt a fővárosba.