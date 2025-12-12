Semmi meglepő: íme a bizonyíték, hogy csak a kormányt utánozza a Tisza

Balatonfüreden tartott titkos tárgyalást a Tisza Párt az adóemelési tervekről
Magyar Péter korábban azt mondta, hogy nincs mit titkolniuk.
Magyar Péterék csak kullognak a Fidesz nyomában.
Önálló ötletek helyett ismét a kormánypártokat próbálja másolni Magyar Péter – számolt be róla a Magyar Nemzet. Ahogy arról korábban a Mandiner is hírt adott, Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője Facebook-bejegyzésében írt arról, hogy a Tisza Párt Balatonfüreden tart megbeszélést az adóemelési terveiről, ám ezt a nyilvánosság elől igyekeznek eltitkolni. A frakcióvezetője hozzátette, hogy az egyetlen frakció, amelynek a tiszások is tagjai, az Európai Parlamentben van, és Manfred Weber vezeti, de ő nem teszi tiszteletét Balatonfüreden.
A cikk kiemelte, hogy általában jellemző a kormánypártokra, hogy Balatonfüreden vagy más Balaton-parti településen tartja a kihelyezett frakcióülését, így a Tisza Párt a mostani megbeszélésével csak a kormánypártokat másolta. De nem ez az első alkalom!
Mint ismert: Magyar Péter éppen aznapra hívta Kötcsére a támogatóit szeptember elején, amikor a Fidesz tartotta szokásos éves összejövetelét. A kormánypártok hónapokkal korábban meghirdették a rendezvényt, de Magyar Péter megpróbálta úgy tálalni, mintha a Fidesz másolta volna őt. Az sem zavarta meg ebben, hogy a polgári pikniket 2004 óta a Polgári Magyarországért Alapítvány szervezi a kötcsei Dobozy-kúrián.
Mintha egy csillogó Mercedest állítottak volna egy Trabant mellé.
Azóta hagyománynak számít, hogy a miniszterelnök a kötcsei pikniken a jobboldali-konzervatív szellemi és gazdasági holdudvar meghívottjai előtt zárt körben ad helyzetértékelést a politikai folyamatokról. Korábban Magyar Péter is járt a rendezvényre, Varga Judit igazságügyi miniszter párjaként.
Amikor pedig Orbán Viktor szeptemberben bejelentette, hogy október 23-ára békemenetet szerveznek Budapesten, Magyar Péter szinte rögtön arról írt, hogy a Tisza pedig nemzeti menet néven szervez rendezvényt a fővárosba.
A lap azt is megemlíti, hogy Magyar Péter korábban többször is részt vett a békemeneten, és az első sorokban igyekezett tapsolni Orbán Viktornak.
Az utóbbi hetekben a digitális polgári körök országjárásának az eseményeit próbálta lemásolni Magyar Péter. Azonban míg a DPK rendezvényein hatalmas tömeg vett részt Győrben, Nyíregyházán és Kecskeméten is, addig Magyar Péter rendezvényein szinte csak lézengtek az emberek. A közösségi oldalon közzétett drónfotók bizonyítják, hogy Kecskeméten alig maroknyian voltak kíváncsiak a Tisza Párt elnökére. A felvételek szerint nagy bukta volt a miniszterelnök nyomában loholó Magyar Péter rendezvénye.
Egyértelmű üzenetet kapott a saját szimpatizánsaitól.
Lapunk korábban beszámolt arról is, hogy az utaztatások és a mozgósítási kampány ellenére nem tudta megtölteni támogatóival nyíregyházi rendezvényét sem a háborúellenes gyűlésre rászervezett utcafórumán Magyar Péter. A képen is jól látszik, hogy egy parkolót sem sikerült megtölteni.
Azt is drónfotó bizonyítja, hogy a tiszás győri rendezvényen – a kezdés után húsz perccel – alig ezer ember lézengett, ez pedig egyértelműen kudarc Magyar Péter számára.
A hétvégén Mohácson folytatódik a DPK-országjárása, azonban a Tisza Párt vezére most Budapesten fog tüntetni a karmelita és a Sándor-palota előtt a Szőlő utcai javítóintézetben fogva tartott fiatalkorú bűnözőkért. Ugyanis nem éppen ártatlan, családokból kiszakított fiatalkorúakkal van tele az a Szőlő utcai javítóintézet, amely a héten ismét bekerült a hírekbe egy újabb botránnyal, miután kiderült, hogy az új igazgató több, az intézetben lakó fiatalt is bántalmazhatott.
