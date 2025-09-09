„Magyar Péter házhoz ment a pofonért, ő akart a főszereplő lenni, odapimaszkodott Kötcsére, ahol a Fidesz hosszú évek óta tartja ilyenkor a szokásos összejövetelét, hogy magára irányítsa a figyelmet. Kijelenthetjük, hogy balul sült el terve. Alig voltak rá kíváncsiak, de ezt már megszokhattuk. Azonban ilyenkor, amikor egymás után hangzanak el a beszédek még jobban látszódnak a különbségek. Míg Magyar beszéde szétszórt, ideges, sok esetben összefüggéstelen és zavart volt, addig Orbán Viktor ismét egy nagy ívű, előremutató, nemzetközi kitekintést is nyújtó zseniális beszédet tartott.

Olyan volt, mintha egy csillogó Mercedest állítottak volna egy Trabant mellé, amely hasonlatban az NDK autó még talán hízelgő is Magyar Péterre nézve, hiszen az legalább elpöfékelt valahogy, de a Tisza autója nem halad, sőt gurul lefelé a lejtőn.

Megtapasztalhattuk a két világközti különbséget. Az egyik oldalon a sumákolás, a titkolózás, a választók megvezetése, a bizonytalan, sötét jövő, a másik oldalon pedig a tiszta, őszinte, kiszámítható jövő.