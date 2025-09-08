Kamufotót terjeszt a Tisza az érdektelenségbe fulladt kötcsei gyűlésükről

Ahogy megírtuk, drónfotó bizonyítja, mennyire gyér volt az érdeklődés Magyar Péter kötcsei fórumán. Most Deák Dániel politológus, a XXI. Század Intézet vezető elemzője arról ír, hogy

„tudják fokozni a Tiszában: a kamu profilok után itt a mesterséges intelligenciával (AI) készített tömegfotó!”

Miután nagyon kevesen voltak Magyar Péter kötcsei rendezvényén és erről kikerült egy drón fotó, a tiszások elkezdtek terjeszteni egy mesterséges intelligenciával készített másik fotót, amin úgy tűnik, mintha sokan lettek volna – tudjuk meg.