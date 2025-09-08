Kamufotót terjeszt a Tisza az érdektelenségbe fulladt kötcsei gyűlésükről

Drónfotó bizonyítja: gyér az érdeklődés Magyar Péter kötcsei fórumán
Árulkodó felvétel.
Mutatjuk az emberek átverésére és hergelésére készült AI-kamut és valóságot.
Ahogy megírtuk, drónfotó bizonyítja, mennyire gyér volt az érdeklődés Magyar Péter kötcsei fórumán. Most Deák Dániel politológus, a XXI. Század Intézet vezető elemzője arról ír, hogy
„tudják fokozni a Tiszában: a kamu profilok után itt a mesterséges intelligenciával (AI) készített tömegfotó!”
Miután nagyon kevesen voltak Magyar Péter kötcsei rendezvényén és erről kikerült egy drón fotó, a tiszások elkezdtek terjeszteni egy mesterséges intelligenciával készített másik fotót, amin úgy tűnik, mintha sokan lettek volna – tudjuk meg.
„Kedves tiszások! Hiába csináltok több tízezer kamu Facebook-profilt,
hiába hamisítotok kamu tömegfotókat, a választáson csak a valódi emberek tudnak majd szavazni!
Felesleges ez a digitális önámítás” – jegyzi meg Deák Dániel.
A valóság és a Tisza-kamu egy helyen:
