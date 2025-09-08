Ft
drónfotó kamufotó Magyar Péter Deák Dániel Kötcse

Kamufotót terjeszt a Tisza az érdektelenségbe fulladt kötcsei gyűlésükről

2025. szeptember 08. 08:28

Mutatjuk az emberek átverésére és hergelésére készült AI-kamut és valóságot.

2025. szeptember 08. 08:28
Ahogy megírtuk, drónfotó bizonyítja, mennyire gyér volt az érdeklődés Magyar Péter kötcsei fórumán. Most Deák Dániel politológus, a XXI. Század Intézet vezető elemzője arról ír, hogy 

„tudják fokozni a Tiszában: a kamu profilok után itt a mesterséges intelligenciával (AI) készített tömegfotó!”

Miután nagyon kevesen voltak Magyar Péter kötcsei rendezvényén és erről kikerült egy drón fotó, a tiszások elkezdtek terjeszteni egy mesterséges intelligenciával készített másik fotót, amin úgy tűnik, mintha sokan lettek volna – tudjuk meg.

„Kedves tiszások! Hiába csináltok több tízezer kamu Facebook-profilt, 

hiába hamisítotok kamu tömegfotókat, a választáson csak a valódi emberek tudnak majd szavazni! 

Felesleges ez a digitális önámítás” – jegyzi meg Deák Dániel.

A valóság és a Tisza-kamu egy helyen:

 

 

Kapcsolódó cikkek a Magyar Péter botrányai aktában.

Burdisgarage
2025. szeptember 08. 12:24
Lélekben ott voltak, csak nem kaptak vízumot.
Box Hill
2025. szeptember 08. 12:14
Az egész ukrán hadsereg itt tolongott. Jobbnak találták, mint a frontvonal. Mondjuk megértem.
Chekke-Faint
2025. szeptember 08. 12:13
Ugyan már az AI szabadságra ment és a pöttyözést rábiízta egy nagycsoportos óvosdásra. Az AI sem csinál lilyen gagyi munkát...DDD
bagoly-29
2025. szeptember 08. 12:06 Szerkesztve
Ugyan már, de hisz ezt a gyülekezést is a Rogán szervezte, nemde? -:)))
