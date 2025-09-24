Ft
bűnözés lopás Ukrajna mentelmi jog Magyar Péter

Az ukrán sajtó Magyar Pétert sztárolja, mivel politikai okokból fölmentette őt a brüsszeli elit

2025. szeptember 24. 08:53

Az ukrán lapok „budapesti üldöztetéstől” hazudoznak, hiteltelenítve önmagukat és a magyar ellenzéket.

2025. szeptember 24. 08:53
null

Ahogy megírtuk, az Európai Parlament illetékes bizottsága megtartotta Magyar Péter mentelmi jogát, amiért is 

„az ukrán sajtó örömtáncot jár”, mivel Ukrajna és Brüsszel is Magyar Péternek szurkol

 – ők tették mindezt fekete-fehérré.

Az Európai Parlament „újabb csapást mért régi ellenfelére, Orbán Viktor magyar miniszterelnökre” – írja a Politicóra hivatkozva az ukrán sajtó, 

vagyis azt ünneplik, hogy az EP illetékes bizottsága nem adta ki Magyar Péter mentelmi jogát – erről a Magyar Nemzet ír.

Mint a Zn.ua írja, „a testület úgy döntött, hogy 

a magyarországi ellenzéki európai parlamenti képviselőket védeni kell a budapesti üldöztetéstől” (!!!). 

A döntés különösen érzékenyen érinti Orbánt, mivel kevesebb mint egy év van hátra az országos választásokig, teszik hozzá. Írja ezt a világ egyik legkorruptabb, legelnyomóbb országának a sajtója.

A színjátékra a Fidesz képviselői is reagáltak: Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP EP-delegációjának vezetője szerint „Brüsszel épp most küldött egy felháborító és hátborzongató üzenetet: ha az ő emberük vagy, mindent megengedhetsz magadnak” – közölte.

Orbán Viktor a közösségi oldalán üzent: „Dübörög a brüsszeli mentelmi mutyi. A Tisza Párt vezetőjének immáron papírja van róla, hogy Brüsszel fogott embere. 

A hatóságok szerint Magyarországon köztörvényes bűncselekményt követett el (lopott), és ezért bíróság előtt kell felelnie. Brüsszel azonban ezt nem hagyja.

A magyar miniszterelnök szerint a brüsszeli megbízói, az Európai Néppárt és Manfred Weber vezetésével védelmük alá helyezték. Immáron a kezükben van, csak rajtuk múlik, mi lesz a sorsa.

 Zsarolják. Fogott ember. Őt szánják Magyarország élére, hogy kifizetve a védelmet, végrehajtsa Brüsszel magyarországi programját. 

Migránsok be, bankadó és multiadók ki, rezsicsökkentés nuku, a családtámogatásoknak annyi, irány a háború, jöhet Ukrajna az EU-ba. Ez a brüsszeli mesterterv, Magyar Péter pedig a kiszemelt és megzsarolt végrehajtó. Ne dőljünk be nekik!” – írja.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

 

Szeretetország?

Magyar Péter színrelépésével valami egészen elemi és mélyről jövő gyűlölet tört a felszínre.

2025.09.14 08:11

