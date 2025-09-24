„Dübörög a brüsszeli mentelmi mutyi” – Orbán Viktor keményen nekiment Magyar Péternek

Orbán Viktor miniszterelnök kemény hangvételű posztot tett közzé a közösségi oldalán, amiben a Tisza pártot bírálta, Magyar Pétert pedig a mentelmi joga körül kialakult vita miatt „Brüsszel fogott emberkének” nevezte. A miniszterelnök Magyar Péter kapcsán megjegyezte, hogy a hatóságok szerint Magyarországon köztörvényes bűncselekményt követett el (lopott), és ezért bíróság előtt kell felelnie, „Brüsszel azonban ezt nem hagyja”.

Orbán Viktor szerint Magyart a brüsszeli megbízói, az Európai Néppárt és Manfred Weber vezetésével védelmük alá helyezték. A politikus szerint Magyar Péter immáron a kezükben van, és csak rajtuk múlik, mi lesz a sorsa. Szerinte Magyart nagy valószínűséggel már zsarolják, „fogott ember”.

Migránsok be, bankadó és multiadók ki, rezsicsökkentés nuku, a családtámogatásoknak annyi, irány a háború, jöhet Ukrajna az EU-ba

– írta a miniszterelnök, majd hozzátette: „Ez a brüsszeli mesterterv, Magyar Péter pedig a kiszemelt és megzsarolt végrehajtó. Ne dőljünk be nekik!”

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala