Ft
Ft
24°C
15°C
Ft
Ft
24°C
15°C
09. 24.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 24.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
poszt Tisza Magyar Péter Orbán Viktor EU miniszterelnök

„Dübörög a brüsszeli mentelmi mutyi” – Orbán Viktor keményen nekiment Magyar Péternek

2025. szeptember 24. 08:09

A miniszterelnök szerint a Tisza Párt vezetőjének immáron papírja van róla, hogy Brüsszel fogott embere.

2025. szeptember 24. 08:09
null

Orbán Viktor miniszterelnök kemény hangvételű posztot tett közzé a közösségi oldalán, amiben a Tisza pártot bírálta, Magyar Pétert pedig a mentelmi joga körül kialakult vita miatt „Brüsszel fogott emberkének” nevezte. A miniszterelnök Magyar Péter kapcsán megjegyezte, hogy a hatóságok szerint Magyarországon köztörvényes bűncselekményt követett el (lopott), és ezért bíróság előtt kell felelnie, „Brüsszel azonban ezt nem hagyja”.

Orbán Viktor szerint Magyart a brüsszeli megbízói, az Európai Néppárt és Manfred Weber vezetésével védelmük alá helyezték. A politikus szerint Magyar Péter immáron a kezükben van, és csak rajtuk múlik, mi lesz a sorsa. Szerinte Magyart nagy valószínűséggel már zsarolják, „fogott ember”.

Migránsok be, bankadó és multiadók ki, rezsicsökkentés nuku, a családtámogatásoknak annyi, irány a háború, jöhet Ukrajna az EU-ba

– írta a miniszterelnök, majd hozzátette: „Ez a brüsszeli mesterterv, Magyar Péter pedig a kiszemelt és megzsarolt végrehajtó. Ne dőljünk be nekik!”

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
k
2025. szeptember 24. 08:59
Ez az Európai Unió szégyene, az EU parlament gyalázata. Azt az országot besározza ez a förtelmes züllöttség, aki EU tag. Egyszerű....: ki kell lépni az Európai Unióból, és akkor nincs EU parlamenti képviselet Magyarország részéről, nincs EU parlamenti mentelmi jog, és le lehet folytatni a jogi eljárást ezek ellen a bűnöző latrok ellen. Az EU kilépés egy-két hónap alatt megtörténhet akár alkotmányos törvényességgel is , és akkor nincs siránkozás hogy milyen igazságtalan ez az Európai Unió.
Válasz erre
0
0
csulak
2025. szeptember 24. 08:52
perelje be Magyarorszag a EP jogi bizottsagat mert bunozoket ved
Válasz erre
1
0
salátás
2025. szeptember 24. 08:43
ennek a mentelmi jogos szarnak itt nem magyar péter a főszereplője, hanem a terrorista kurva magyarpétert pontosan tudtuk, hogy megvédik. salis a megdöbbentő igazán
Válasz erre
1
0
pipa89
2025. szeptember 24. 08:38
Aki épeszű, tudja, hogy miben utazik Pszicho Petya: jutalékban. Ezért a saját anyját is eladná, nemhogy az országot.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!