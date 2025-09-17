Ft
09. 17.
szerda
Ruszin-Szendi Romulusz biztonság fegyverviselés Orbán Viktor

Orbán Viktor a Tisza Párt vadnyugati tempójáról: „A fegyvereknek semmi keresnivalójuk a magyar közéletben. Pont”

2025. szeptember 17. 08:13

A miniszterelnök szerint egy pisztolynak semmi keresnivalója egy demokratikus vitában.

2025. szeptember 17. 08:13
null

Ahogy megírtuk, Ruszin-Szendi Romulusz után Magyar Péter is beismerte, hogy valóban lőfegyverrel ment a lakossági fórumra a volt vezérkari főnök. 

A 444 szerkesztősége éppen nagyban mentegetni próbálta az ügyet, amikor a beismerés megtörtént:

Szily László önfeledten és magabiztosan arról értekezett, hogy „újabb mérföldkőhöz érkezett az immár személyesen Orbán Viktor által irányított választási kampány. A miniszterelnök friss Facebook-posztjában tényként ír arról, hogy valaki a Tiszából fegyverrel az oldalán tartott lakossági fórumot. (...) Bárki megtekintheti a saját szemével, hogy a szóban forgó videón semmi ilyesmi nem látszik, 

csupán annyit látni, hogy Ruszin-Szendi dzsekije vesetájon hullámot vet”.

A beismerés tükrében a 444 újságírójának a megnyilvánulása nem csupán kellemetlen, de állatorvosi lova a honi ellenzéki lapok működésének. 

Most maga a kormányfő írt az ügyhöz további kommentárt.

„Egy pisztolynak semmi keresnivalója egy demokratikus vitában.

Sem annak, aki oda hozta! Magyarország Európa egyik legbiztonságosabb országa. Nem véletlenül. Sok munkánk van abban, hogy Magyarországon letörtük a szervezett bűnözést és nem fogott rajtunk az illegális migráció sem. Magyarország a béke és a biztonság szigete” – írja Orbán Viktor.

Hozzáteszi: 

„Ehhez képest egy katonaember, egy volt vezérkari főnök pisztollyal a zsebében áll ki a reménybeli választói elé. Ráadásul azzal henceg, hogy viszket a tenyere. 

És mivel ki van képezve, le is tudna rendezni bárkit. Szégyen és gyalázat!”

Orbán szerint „a Tisza párt veszélyes és felelőtlen játékot űz Magyarország és a magyar emberek biztonságával. 

A fegyvereknek semmi keresnivalójuk a magyar közéletben.

 Pont.”

Mint ismert, hétfőn egy megdöbbentő videó látott napvilágot a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumáról, amelyen Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt szakértője beszédet tartott. A videón egy fegyvernek tűnő tárgy körvonalazódik Ruszin-Szendi oldalán, mintha a volt vezérkari főnök kabátja alatt egy pisztolytáskára emlékeztető tárgy lenne. Ruszin-Szendi korábban, egy siófoki fórumon azt mondta: „viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!” A több botrányba keveredett volt vezérkari főnöktől egyébként sem áll messze az erőszakos viselkedés. Ahogy arról korábban beszámoltunk, Ruszin-Szendi a Tisza Párt kötcsei fórumán fellökte riporterünket, Móna Márkot, amikor az a Tisza Párt adóterveiről kérdezte volna.

Nyitókép: Képernyőkép

Szeretetország?

Magyar Péter színrelépésével valami egészen elemi és mélyről jövő gyűlölet tört a felszínre.

2025.09.14 08:11

