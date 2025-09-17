Orbán Viktor a Tisza Párt vadnyugati tempójáról: „A fegyvereknek semmi keresnivalójuk a magyar közéletben. Pont”

Ahogy megírtuk, Ruszin-Szendi Romulusz után Magyar Péter is beismerte, hogy valóban lőfegyverrel ment a lakossági fórumra a volt vezérkari főnök.

A 444 szerkesztősége éppen nagyban mentegetni próbálta az ügyet, amikor a beismerés megtörtént:

Szily László önfeledten és magabiztosan arról értekezett, hogy „újabb mérföldkőhöz érkezett az immár személyesen Orbán Viktor által irányított választási kampány. A miniszterelnök friss Facebook-posztjában tényként ír arról, hogy valaki a Tiszából fegyverrel az oldalán tartott lakossági fórumot. (...) Bárki megtekintheti a saját szemével, hogy a szóban forgó videón semmi ilyesmi nem látszik,

csupán annyit látni, hogy Ruszin-Szendi dzsekije vesetájon hullámot vet”.

A beismerés tükrében a 444 újságírójának a megnyilvánulása nem csupán kellemetlen, de állatorvosi lova a honi ellenzéki lapok működésének.