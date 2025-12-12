Fejvesztve menekülnek az ukránok: azonnal megrohamozták Kárpátalját – Lavrov meglepő nyilatkozata a kárpátaljai magyarokat is érinti

Előre ivott a medve bőrére Von der Leyen: Magyarország válaszlépésétől hangos a nemzetközi sajtó
Ezúttal nem maradtunk egyedül.
Magyarország válaszlépésétől hangos a nemzetközi sajtó – derült ki Szijjártó Péter bejelentéséből. Ukrajna frontközeli részében összeomlott a lakáspiac, Lavrov pedig beszámolt egy félreértés tisztázásáról. Íme, a Mandiner legolvasottabb csütörtöki hírei!
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, hogy
Magyarország és Szlovákia közösen perli az EU-t a tervezett orosz gáz- és olajimport-tilalom miatt,
mivel szerintük ez veszélyezteti energiaellátásukat és drasztikus áremelkedést okozna. Szijjártó az Európai Bizottságot „tömeges jogi csalással” vádolta, hangsúlyozva: az energiapolitika nemzeti hatáskörbe tartozik, így a szankciókhoz egyhangúság kellene.
A legfrissebb decemberi adatok szerint soha nem látott mértékben nyílt szét az olló Ukrajna ingatlanpiaca két fele között: miközben a nyugati, viszonylag biztonságos régiókban – elsősorban Kárpátalján – az egekbe szöktek a bérleti díjak, addig a keleti és a frontközeli területeken gyakorlatilag összeomlott lakáspiac. Az elemzés szerint
2025 decemberében már nem Kijev a legdrágább város a bérlakáspiacon.
Az első helyet Ungvár vette át: egy átlagos egyszobás lakás havi bérleti díja itt elérte a 21 300 hrivnyát (kb. 165 ezer forint). Összehasonlításképp: Kijevben ugyanez 16 500 hrivnya.
Szinte már luxus Ukrajna nyugati régiójában lakni.
Az orosz külügyminiszter felhívta a figyelmet arra, hogy miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök európai vezetőkkel közösen módosította az Egyesült Államok eredeti tervét, eltűnt a nemzeti kisebbségek védelméről rendelkező pont.
Sikerült eloszlatni az Ukrajna ügyében felmerült félreértéseket az orosz-amerikai tárgyalásokon
– ezt is kijelentette az orosz külügyminiszter az ukrajnai rendezésről csütörtökön Moszkvában megrendezett nagyköveti kerekasztal-megbeszélésen.