Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
szijjártó péter von der leyen lavrov ukrajna európai bizottság

Fejvesztve menekülnek az ukránok: azonnal megrohamozták Kárpátalját – Lavrov meglepő nyilatkozata a kárpátaljai magyarokat is érinti

2025. december 12. 07:03

Magyarország válaszlépésétől hangos a nemzetközi sajtó – derült ki Szijjártó Péter bejelentéséből. Ukrajna frontközeli részében összeomlott a lakáspiac, Lavrov pedig beszámolt egy félreértés tisztázásáról. Íme, a Mandiner legolvasottabb csütörtöki hírei!

2025. december 12. 07:03
Előre ivott a medve bőrére Von der Leyen: Magyarország válaszlépésétől hangos a nemzetközi sajtó

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, hogy 

Magyarország és Szlovákia közösen perli az EU-t a tervezett orosz gáz- és olajimport-tilalom miatt,

mivel szerintük ez veszélyezteti energiaellátásukat és drasztikus áremelkedést okozna. Szijjártó az Európai Bizottságot „tömeges jogi csalással” vádolta, hangsúlyozva: az energiapolitika nemzeti hatáskörbe tartozik, így a szankciókhoz egyhangúság kellene.

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé
Fejvesztve menekülnek az ukránok: azonnal megrohamozták Kárpátalját

A legfrissebb decemberi adatok szerint soha nem látott mértékben nyílt szét az olló Ukrajna ingatlanpiaca két fele között: miközben a nyugati, viszonylag biztonságos régiókban – elsősorban Kárpátalján – az egekbe szöktek a bérleti díjak, addig a keleti és a frontközeli területeken gyakorlatilag összeomlott lakáspiac. Az elemzés szerint 

2025 decemberében már nem Kijev a legdrágább város a bérlakáspiacon. 

Az első helyet Ungvár vette át: egy átlagos egyszobás lakás havi bérleti díja itt elérte a 21 300 hrivnyát (kb. 165 ezer forint). Összehasonlításképp: Kijevben ugyanez 16 500 hrivnya.

„Nem területekre van szükségünk” – Lavrov meglepő nyilatkozatot tett, ez a kárpátaljai magyarokat is érinti

Az orosz külügyminiszter felhívta a figyelmet arra, hogy miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök európai vezetőkkel közösen módosította az Egyesült Államok eredeti tervét, eltűnt a nemzeti kisebbségek védelméről rendelkező pont. 

Sikerült eloszlatni az Ukrajna ügyében felmerült félreértéseket az orosz-amerikai tárgyalásokon

 – ezt is kijelentette az orosz külügyminiszter az ukrajnai rendezésről csütörtökön Moszkvában megrendezett nagyköveti kerekasztal-megbeszélésen.

Dixtroy
2025. december 12. 09:31 Szerkesztve
"miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök európai vezetőkkel közösen módosította az Egyesült Államok eredeti tervét, eltűnt a nemzeti kisebbségek védelméről rendelkező pont." Na, a ferdehajlandóak megmutatták (ahogy eddig is) hogy mit számítanak nekik a kisebbségek. Ez így tehát ebben a formájában egy Minszk e^n seggpapír lenne, hiszen pont az egyik vezérlő okot nem hárítanák el.
patriota-0
2025. december 12. 09:29
Mennyivel szebb csukott szájjal? Tegnap kértem a Mandinert, hogy ne kelljen néznünk a nikotinsárga, agyarait ennek a rusnya nőnek. Köszönjük!
kbexxx
2025. december 12. 08:53 Szerkesztve
Nem örülök a tendenciáknak, hogy a Kárpátalján Tömegével jelennek meg ukránok, felhigitva a magyarságot ,így a háború után még valószínűbb Hogy az autonómia tervezete sem valósulhat meg! Az oda települtek , más véleménye túlsúlyba került Már most is.,matek az hogy 150 000 magyar határon túlival számoltunk korábban! De manapság, talán 90 000 ha maradt ,ki elmenekült,ki meghalt ! Ha gyökeret vernek ,az oda Települtek ezeket a számokat felül reprezentálja villámgyorsan .emellett a" Tót".. jelenség már most Is nemzetszocialista jeleket mutat
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!