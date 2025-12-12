Ft
Visit Hungary rekord Balaton turizmus Budapest magyar vendég szállás

A számok nem hazudnak: van egy terület, ahol sorra dőlnek a magyar rekordok

2025. december 12. 06:35

A turizmus továbbra is Magyarország legdinamikusabban fejlődő ágazata – hangsúlyozta közleményében a Visit Hungary.

2025. december 12. 06:35
null

A 2024-es turisztikai rekord az idén már 11 hónap alatt teljesült, 

a szálláshelyeken regisztrált vendégek száma idén december 2-án elérte a 18 226 413-at, megdöntve ezzel a tavalyi egész éves vendégszámot,

 ami rekord volt – közölte a Visit Hungary Nonprofit Zrt. az MTI-vel.

A Visit Hungary szerint az év végéig, a hagyományosan kiemelkedő karácsonyi, szilveszteri időszakban, további élénk érdeklődés várható, így 2025 a magyar turizmus történetének újabb sikeréve lesz.

A tájékoztatás szerint a vendégforgalom az idén január és december első napjai között eltelt időszakban 7 százalékkal múlja felül a tavalyi év azonos időszakának eredményét. 

  • A szálláshelyek bruttó árbevétele 12 százalékkal,
  • a vendéglátóhelyek forgalma 9 százalékkal haladta meg a 2024 azonos időszakában mért értéket.

Még mindig „a Balaton a Riviéra”

A vendégek megoszlása országosan kiegyensúlyozott volt, fele-fele arányban érkeztek külföldi és belföldi utazók. Budapestet a vendégek 38 százaléka választotta, míg a Balaton térsége továbbra is a leglátogatottabb vidéki célpontok közé tartozik, minden évszakban vonzó programokat kínálva – tájékoztattak.

A folyamatosan növekedő vendégforgalom jól mutatja, hogy a tudatos fejlesztések és a Visit Hungary adatvezérelt, élményközpontú kampányai kézzelfogható eredményeket érnek el, és növelik hazánk ismertségét – írta a Magyar Turisztikai Ügynökség leányvállalata.

A turizmus továbbra is Magyarország legdinamikusabban fejlődő ágazata, 

amely a szolgáltatások magas minőségének és az autentikus élményeknek köszönhetően stabilan erősíti az ország gazdasági teljesítményét – tették hozzá.

(MTI)

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

Sorrend:
neszteklipschik
•••
2025. december 12. 06:47
Ugyan! Hazudik! Fasiszta! Mindenszar! Monnyonle! Ebből a helyzetből pedig csak úgy keveredhetünk ki, ha te, "tahó vidéki" az éppen aktuális Nemorbánra leszavazol! -lippsik 😁😁😁
Válasz erre
0
0
istvanpeter
2025. december 12. 06:44
Tényleg nagyon sokan kíváncsiak ránk, a több mint 18 millió látogató szép rekord.
Válasz erre
0
0
