A számok nem hazudnak: van egy terület, ahol sorra dőlnek a magyar rekordok

Dübörög a turizmus: több mint félmillió külföldi érkezett hazánkba szeptemberben
A turizmus Magyarország egyik húzóágazata, amely hazánk GDP-jének 13 százalékát adja.
A turizmus továbbra is Magyarország legdinamikusabban fejlődő ágazata – hangsúlyozta közleményében a Visit Hungary.
A 2024-es turisztikai rekord az idén már 11 hónap alatt teljesült,
a szálláshelyeken regisztrált vendégek száma idén december 2-án elérte a 18 226 413-at, megdöntve ezzel a tavalyi egész éves vendégszámot,
ami rekord volt – közölte a Visit Hungary Nonprofit Zrt. az MTI-vel.
A Visit Hungary szerint az év végéig, a hagyományosan kiemelkedő karácsonyi, szilveszteri időszakban, további élénk érdeklődés várható, így 2025 a magyar turizmus történetének újabb sikeréve lesz.
A tájékoztatás szerint a vendégforgalom az idén január és december első napjai között eltelt időszakban 7 százalékkal múlja felül a tavalyi év azonos időszakának eredményét.
A vendégek megoszlása országosan kiegyensúlyozott volt, fele-fele arányban érkeztek külföldi és belföldi utazók. Budapestet a vendégek 38 százaléka választotta, míg a Balaton térsége továbbra is a leglátogatottabb vidéki célpontok közé tartozik, minden évszakban vonzó programokat kínálva – tájékoztattak.
A folyamatosan növekedő vendégforgalom jól mutatja, hogy a tudatos fejlesztések és a Visit Hungary adatvezérelt, élményközpontú kampányai kézzelfogható eredményeket érnek el, és növelik hazánk ismertségét – írta a Magyar Turisztikai Ügynökség leányvállalata.
A turizmus továbbra is Magyarország legdinamikusabban fejlődő ágazata,
amely a szolgáltatások magas minőségének és az autentikus élményeknek köszönhetően stabilan erősíti az ország gazdasági teljesítményét – tették hozzá.
(MTI)
Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay
