A számok nem hazudnak: van egy terület, ahol sorra dőlnek a magyar rekordok

A Visit Hungary szerint az év végéig, a hagyományosan kiemelkedő karácsonyi, szilveszteri időszakban, további élénk érdeklődés várható, így 2025 a magyar turizmus történetének újabb sikeréve lesz.

A tájékoztatás szerint a vendégforgalom az idén január és december első napjai között eltelt időszakban 7 százalékkal múlja felül a tavalyi év azonos időszakának eredményét.