Nemzetgazdasági Minisztérium Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Balaton turizmus Budapest

Dübörög a turizmus: több mint félmillió külföldi érkezett hazánkba szeptemberben

2025. október 30. 14:21

A turizmus Magyarország egyik húzóágazata, amely hazánk GDP-jének 13 százalékát adja.

2025. október 30. 14:21
null

Magyarország a hazai és a nemzetközi utazók számára is egyre vonzóbb turisztikai desztinációvá válik – állapította meg a legfrisseb statisztikai adatokhoz fűzött csütörtöki kommentárjában a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM). A KSH adataiból kiemelték, hogy

2025 szeptemberében több mint 1,6 millió vendég érkezett a hazai szálláshelykere, ami 8,3 százalékkal több, mint 2024 azonos időszakában.

A szálláshelyek 3,8 millió vendégéjszakát regisztráltak, 5,6 százalékkal többet, mint tavaly szeptemberben. Rekordokat döntött a hazai turizmus, az év első kilenc hónapjában 15,1 millió vendég összesen 36,7 millió vendégéjszakát töltött a magyarországi szálláshelyeken – állapította meg az NGM. A belföldi és a külföldi vendégek, valamint az általuk eltöltött vendégéjszakák száma egyaránt érdemben emelkedett.

A minisztérium megjegyezte, a turisztikai szektor további erősítése érdekében a kormány kiemelten támogatja az ágazat szereplőit a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont létrehozásával, ráadásul több mint 1000 milliárd forintos fejlesztést indít a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér körül.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) adatai alapján 2025 szeptemberében több mint 1,6 millió vendég érkezett a hazai szálláshelyekre, 8,3 százalékkal több, mint 2024 azonos időszakában. A belföldi vendégek száma 781 ezer volt, ami a tavalyihoz képest 5,3 százalékos növekedést jelent.

Külföldről 861 ezer vendég érkezett hazánkba, számuk 11 százalékkal múlta felül a tavaly szeptemberit.

2025 szeptemberében összesen 3,8 millió vendégéjszakát regisztráltak a magyarországi szálláshelyek, 5,6 százalékkal többet, mint 2024 szeptemberében. A hazai vendégek közel 1,7 millió éjszakát töltöttek a szálláshelyeken, ami 3,3 százalékkal haladta meg a tavalyit. A külföldi vendégek által eltöltött 2,1 millió vendégéjszaka pedig 7,5 százalékkal múlta felül az előző év kilencedik hónapjának értéket. Szeptemberben az ország teljes szálláshely-forgalmának 58,6 százalékát, 2,2 millió éjszakát vidéken regisztrálták, ez 3,3 százalékkal több a tavaly szeptemberi eredménynél. A Budapesten kívül eltöltött vendégéjszakák 65,8 százalékát a belföldi vendégeknek köszönhették a szálláshelyek.

Szeptemberben is a Balaton volt a legnépszerűbb turisztikai térség, ahol 674 ezer vendégéjszakát regisztráltak a szálláshelyek, 7,9 százalékkal többet, mint tavaly szeptemberben. 

A szálláshelyek országszerte 103,7 milliárd forint bevételt könyvelhettek el szeptemberben, 6,2 százalékkal többet, mint tavaly ilyenkor. A vendéglátóhelyeken összesen 181 milliárd forint bevétel keletkezett, ami 10,3 százalékos növekedést jelent az előző év kilencedik hónapjához képest. A magyarországi szálláshelyekre érkező vendégek száma az év első kilenc hónapjában átlépte a 15,1 milliót, ez 6,4 százalékkal több, mint 2024 január-szeptemberében. Ezalatt az idő alatt 36,7 millió vendégéjszakát regisztráltak a hazai szálláshelyek, ami 3,2 százalékkal múlta felül a tavalyi év azonos időszakának eredményét – idézte az adatokat az NGM.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a turisztikai és vendéglátó ágazatban működő hazai mikro- és kisvállalkozások további erősítése érdekében a kormány a szektor saját, dedikált pénzügyi szolgáltató intézményének létrehozása mellett döntött. A Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont október közepétől kezdte meg KTH Start néven az 1-10 milliós összegű forgóeszköz, illetve beruházási hitelei kihelyezését, amelyek rendkívül kedvező feltételekkel biztosítanak 3 százalékos fix kamatozású finanszírozást a szektor gerincét alkotó kisebb szereplők fejlesztéseihez. A hitelprogramok bővülésével 2026 végéig mintegy 50 milliárd forintnyi hitelkihelyezés valósulhat meg, több ezer vállalkozás számára – becsülte az NGM.

Megerősítették: a kormány azonban itt nem áll meg, több mint 1000 milliárd forintos fejlesztést indít a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér körül, amelynek keretében megépül a 3-as terminál, valamint kötöttpályás gyorsvasút és új kétszer háromsávos úthálózat kapcsolja össze a fővárosi légikikötőt Budapesttel. A Kormány célja, hogy 2035-re megduplázódjon a reptér utasforgalma, ezáltal tovább fokozva a hazánkba irányuló nemzetközi turizmust. Az év első kilenc hónapjának kiemelkedő eredményei alapján a turisztikai szektor – a 2024-es kimagasló teljesítményét követően – idén újabb rekordévet zárhat. 

A turizmus Magyarország egyik húzóágazata, amely hazánk GDP-jének 13 százalékát adja és közvetlen vagy közvetett módon 400 ezer családnak biztosít megélhetést, írta elemzésében az NGM.

(MTI)

Nyitókép forrása: MTI/Vasvári Tamás

