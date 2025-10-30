Dübörög a turizmus: több mint félmillió külföldi érkezett hazánkba szeptemberben

Magyarország a hazai és a nemzetközi utazók számára is egyre vonzóbb turisztikai desztinációvá válik – állapította meg a legfrisseb statisztikai adatokhoz fűzött csütörtöki kommentárjában a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM). A KSH adataiból kiemelték, hogy

2025 szeptemberében több mint 1,6 millió vendég érkezett a hazai szálláshelykere, ami 8,3 százalékkal több, mint 2024 azonos időszakában.

A szálláshelyek 3,8 millió vendégéjszakát regisztráltak, 5,6 százalékkal többet, mint tavaly szeptemberben. Rekordokat döntött a hazai turizmus, az év első kilenc hónapjában 15,1 millió vendég összesen 36,7 millió vendégéjszakát töltött a magyarországi szálláshelyeken – állapította meg az NGM. A belföldi és a külföldi vendégek, valamint az általuk eltöltött vendégéjszakák száma egyaránt érdemben emelkedett.

A minisztérium megjegyezte, a turisztikai szektor további erősítése érdekében a kormány kiemelten támogatja az ágazat szereplőit a Kisfaludy Turisztikai Hitelközpont létrehozásával, ráadásul több mint 1000 milliárd forintos fejlesztést indít a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér körül.