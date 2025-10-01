Szenzáció: újra vitorlát bontott Fa Nándorék legendás hajója, a Szent Jupát!

A múzeum és az MCC 700 napos programsorozatának célja, hogy a magyar hajózás egyik legkülönlegesebb relikviájának segítségével megismertesse a hajózást, a balatoni vitorlázást, valamint az emberi teljesítmény kiemelkedő pillanatait a felnövekvő fiatal generációkkal is.

Az ismét eredeti pompájában tündöklő vitorlás az MCC Generációk Találkozása 2025–26 kezdeményezés részeként hamarosan újabb nagy kalandra indul A programsorozat következő eseményeiről a két intézmény közösségi médiafelületein és honlapjain tájékozódhatnak.

„A Szent Jupát története a magyar leleményesség és a lehetetlent nem ismerés szimbóluma.

Egy tengerparttal nem rendelkező, a vasfüggöny mögé zárt ország két kispénzű, ám kalandvágyó fiataljának álma volt ez. Olyan álom, amelyet napjainkban egyetlen valamirevaló, üzleti tanácsadással, kockázatelemzéssel foglalkozó cég sem méltatna figyelemre. Egyetlen kockázati tőkealap sem finanszírozna. Jobban belegondolva valóban minimális volt rá az esély, hogy meg tudják valósítani a nagy tervet. Minden racionális várakozás szerint el kellett volna bukniuk, nem lett volna szabad, hogy sikerüljön.És mégis sikerült. Ez azt kell, hogy üzenje nekünk és a mai fiataloknak egyaránt, hogy az álmainkat akkor sem szabad feladni, ha az egész világ az ellenkezőjéről akar meggyőzni bennünket” – fogalmazott Schneller Domonkos, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója.