Szenzáció: újra vitorlát bontott Fa Nándorék legendás hajója, a Szent Jupát!
2025. október 01. 15:50
Negyven év után ismét vízen: restaurált, működőképes állapotban várja az érdeklődőket Fa Nándor és Gál József vitorlása a révfülöpi Cholnoky Jenő kikötőben.
A negyven éve útnak indult hajót ezentúl bárki megtekintheti, és egy kültéri tablókiállítás segítségével megismerheti a két magyar hajós történetét, akik első magyarként, egy saját kezűleg épített, kevesebb mint 10 méter hosszú, alig 15 négyzetméteres kis vitorlással kerülték meg a Földet – tengereken és óceánokon át. A kiállítást egy 700 napos rendezvénysorozat követi.
A kenusok védőszentjéről elnevezett Balaton 31 típusú Szent Jupát 1985. szeptember 26-án indult útnak. A hajót két kalandvágyó székesfehérvári fiatal – Fa Nándor és Gál József – építette meg öt év alatt, majd több mint 700 napon át kormányozta, mintegy 60 000 kilométeren keresztül, időnként 7 méteres hullámokat leküzdve, mígnem körbehajózták a Földet.
A legendás vitorlázóval a Velencei-tó partján ültünk le beszélgetni az óceánról, a hitről, a kegyelmi pillanatokról és arról, hogy mire talált rá egy francia kisvárosban. Interjúnk.
A Mathias Corvinus Collegium (MCC) és a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 2024-ben indult együttműködésének eredményeként a Szent Jupátot 2024 szeptemberében a Balaton vizére bocsátották.
Az elmúlt évben a Szent Jupát teljes külső és belső restaurálása lezajlott: felújították a hajómotort, javították a víz alatti és feletti részeket, kicserélték az elöregedett fedélzeti plexiablakokat, valamint megtörtént a külső burkolatok polírozása is. Megújult az árbóc teljes mozgókötélrendszere, az eredeti földkerülő vitorlák védelme érdekében pedig két új vitorlát szereltek fel. A belső tér is átfogó tisztításon esett át az egykori összhatás megőrzésével.
A múzeum és az MCC 700 napos programsorozatának célja, hogy a magyar hajózás egyik legkülönlegesebb relikviájának segítségével megismertesse a hajózást, a balatoni vitorlázást, valamint az emberi teljesítmény kiemelkedő pillanatait a felnövekvő fiatal generációkkal is.
Az ismét eredeti pompájában tündöklő vitorlás az MCC Generációk Találkozása 2025–26 kezdeményezés részeként hamarosan újabb nagy kalandra indul A programsorozat következő eseményeiről a két intézmény közösségi médiafelületein és honlapjain tájékozódhatnak.
„A Szent Jupát története a magyar leleményesség és a lehetetlent nem ismerés szimbóluma.
Egy tengerparttal nem rendelkező, a vasfüggöny mögé zárt ország két kispénzű, ám kalandvágyó fiataljának álma volt ez. Olyan álom, amelyet napjainkban egyetlen valamirevaló, üzleti tanácsadással, kockázatelemzéssel foglalkozó cég sem méltatna figyelemre. Egyetlen kockázati tőkealap sem finanszírozna. Jobban belegondolva valóban minimális volt rá az esély, hogy meg tudják valósítani a nagy tervet. Minden racionális várakozás szerint el kellett volna bukniuk, nem lett volna szabad, hogy sikerüljön.És mégis sikerült. Ez azt kell, hogy üzenje nekünk és a mai fiataloknak egyaránt, hogy az álmainkat akkor sem szabad feladni, ha az egész világ az ellenkezőjéről akar meggyőzni bennünket” – fogalmazott Schneller Domonkos, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója.
„Minden nemzet életében vannak ikonok és szimbólumok.
Fa Nándor és Gál József a mi ikonjaink, és a Szent Jupát a mi történelmünk egyik szimbóluma.
A saját kézzel épített magyar hajó a világtengereken bizonyította, hogy ha valamit megfelelő alapossággal és kellő alázattal készítünk el, az a legnagyobb viharokat is átvészeli. Fa Nándor és Gál József pedig nagybetűs ikonok, akik egy tenger nélküli országban megszültek egy gondolatot, állhatatos munkával felkészültek, majd a vasfüggöny mögül nekivágtak az útnak, és amikor mindent láttak és megtapasztaltak – magyar emberek közül elsőként –, amit a természet adhat és elvehet, visszatértek és egy nemzettel osztották meg tapasztalataikat, élményeiket. A ‘80-as évek közepén, nekik köszönhetően, nem két magyar fiú, hanem egy kis »szárazföldi« nemzet hajózta körbe a világot” – emelte ki a jubileumi esemény kapcsán rendezett sajtótájékoztatón Kovács Zoltán, az MCC Üzleti Ismeretek Műhelyének vezetője.
Az MCC tehetséggondozási programjában nagy hangsúlyt helyez arra, hogy diákjai minél közelebbről megismerjék nemzeti szimbólumainkat és ikonjainkat.
Ennek eredményeként MCC-s hallgatók Fa Nándorral egy közös, embert próbáló óceáni vitorlásversenyre készülnek,
ami az MCC Generációk Találkozása 2025–26 nevű kezdeményezésének kiemelt programja, egyben része a Szent Jupát 700 napja rendezvénysorozatnak.
Az MCC a Cholnoky Jenő Gyermek- és Ifjúsági Kikötő Diáktáborban, ahol egy időben több száz fiatal is táborozhat, közösségépítést is szolgáló pedagógiai elemként tekint a vitorlásoktatásra, amelynek köszönhetően a következő generációk megismerhetik a balatoni sport és a vitorláskultúra hagyományait. Emellett kiemelt cél, hogy a jövőben a balatoni társadalommal szorosabb kapcsolatot ápoljanak, ezért eseti jelleggel vitorlázással összefüggő programok szervezésével látja vendégül a helyi iskolásokat és óvodásokat.
A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum ugyancsak elkötelezett az elmúlt mintegy 150 év hazai közlekedés járműveinek és technikatörténeti különlegességeinek megőrzése és bemutatása iránt.
Küldetésének megfelelően minden alkalmat megragad arra, hogy az ország minél több pontján találkozhasson a műszaki és a közlekedési eszközök iránt érdeklődő látogatóival. Ezért van évek óta jelen a Művészetek Völgyében, ezért szervezi a Mozgó Múzeum elnevezésű programsorozatot az adventi időszakban, ezért járult hozzá számos érdekességgel a Kapu Tibor űrutazása kapcsán rendezett Huniverzum című kiállításhoz, és ezért támogatja Szörényi Szabolcs vasúti terepasztalának megőrzését is. A múzeum különösen büszke arra, hogy az MCC segítségével Révfülöpön újra teljes pompájában mutathatja be Fa Nándor és Gál József legendás vitorláshajóját.