hajózás Fa Nándor utazás óceán

Óceán Ember – Fa Nándor a Mandinernek

2025. augusztus 14. 05:21

Legendás vitorlázó, hajóépítő és -tervező, aki először barátjával, Gál Józseffel kerülte meg a földet a Szent Jupát nevű hajóval, majd később még öt alkalommal hajózta körül bolygónkat egyedül. Ehhez nem nagyon lehet mit hozzátenni.

2025. augusztus 14. 05:21
Győrffy Ákos
Győrffy Ákos

Fa Nándor 

Székesfehérváron született 1953-ban. Hajótervező és -építő, óceáni szólóvitorlázó, az első magyar, aki egyedül kerülte meg vitorlással a Földet. Ötször kerülte meg a Horn-fokot, háromszor egyedül, kétszer pedig társával. 1988 és 1990 között ő tervezte és építette az első magyar óceáni versenyvitorlást. A Magyar Vitorlás Szövetség tiszteletbeli elnöke, a Magyar Érdemrend tisztikeresztjének birtokosa, Székesfehérvár díszpolgára.

Mielőtt bekapcsoltam volna a diktafont, azt mondtam, hogy az úgynevezett nagy dolgokról szeretném faggatni, mire azt válaszolta, hogy olyanok nincsenek. Ezt hogyan értette? 
Úgy értettem, hogy a maga helyén, a maga közönségének minden dolog nagy. A nagy dolog az, ami távol van tőlünk, és csak rácsodálkozó tekintettel nézzük. Amik az egyszerű, hétköznapi életünket kitöltik, azok csak dolgok. 

De akkor mik a valóban nagy dolgok? 
Azok a nagy dolgok, amik egy nagy közösség életét drámaian befolyásolják. Egy nemzet életét például, vagy egy kontinens életét. De nem szeretnék okoskodni, nem szeretném eljátszani a tudósembert, aki hitelesen tud nyilatkozni effélékről, ilyen emberekből úgyis nagyon sok van már. 

Ez a tartalom csak előfizetők részére elérhető.
Már előfizetőnk?

