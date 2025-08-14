Óceán Ember – Fa Nándor a Mandinernek

Fa Nándor Székesfehérváron született 1953-ban. Hajótervező és -építő, óceáni szólóvitorlázó, az első magyar, aki egyedül kerülte meg vitorlással a Földet. Ötször kerülte meg a Horn-fokot, háromszor egyedül, kétszer pedig társával. 1988 és 1990 között ő tervezte és építette az első magyar óceáni versenyvitorlást. A Magyar Vitorlás Szövetség tiszteletbeli elnöke, a Magyar Érdemrend tisztikeresztjének birtokosa, Székesfehérvár díszpolgára.

Mielőtt bekapcsoltam volna a diktafont, azt mondtam, hogy az úgynevezett nagy dolgokról szeretném faggatni, mire azt válaszolta, hogy olyanok nincsenek. Ezt hogyan értette?

Úgy értettem, hogy a maga helyén, a maga közönségének minden dolog nagy. A nagy dolog az, ami távol van tőlünk, és csak rácsodálkozó tekintettel nézzük. Amik az egyszerű, hétköznapi életünket kitöltik, azok csak dolgok.

De akkor mik a valóban nagy dolgok?

Azok a nagy dolgok, amik egy nagy közösség életét drámaian befolyásolják. Egy nemzet életét például, vagy egy kontinens életét. De nem szeretnék okoskodni, nem szeretném eljátszani a tudósembert, aki hitelesen tud nyilatkozni effélékről, ilyen emberekből úgyis nagyon sok van már.