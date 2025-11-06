Ft
Washington Magyarország Hont András repülő Fidesz utazás Lázár János vonat Egyesült Államok Kápolnásnyék

Nagyon derék, hogy a teljes magyar kormány repülőre ült

2025. november 06. 18:04

Komoly előrelépés volna, ha legközelebb ugyanezt Kápolnásnyék viszonylatban és vonattal tennék.

2025. november 06. 18:04
null
Hont András
Hont András
Facebook

„Nagyon derék, hogy a teljes magyar kormány (incl. Lázár János) repülőre ült, és elutazott Washingtonba. Komoly előrelépés volna, ha legközelebb ugyanezt Kápolnásnyék viszonylatban és vonattal tennék.”

Obsitos Technikus
2025. november 06. 19:04
A belpesti modora előbújt. "Kápolnásnyék" az olyan jó vidéki, istenháta mögött helynek hangzik a számára.. Hát rácseszett .-)
Válasz erre
1
0
gullwing
2025. november 06. 19:04
Bazd meg hont te balos zsidónak is szar vagy néha...
Válasz erre
2
0
gullwing
2025. november 06. 19:02
Amikor a Fideszben politizáltál, te mivel jártálhont?
Válasz erre
2
0
satrafa-2
2025. november 06. 19:01
Az a vonal pont hogy rendben van, Bandi. Próbáld ki. Én nyáron azzal járok a Velencei tóra, nincs vele semmi hiba. :)
Válasz erre
2
0
