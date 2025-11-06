Vérfagyasztó kommentek: az ellenzék már azért imádkozik, hogy az ukránok lelőjék Orbánék Washingtonba tartó gépét
„Ennek tényleg le kell zuhannia, muszáj. Ez nem érhet földet egyben” – fogalmazott az egyik Tisza-szimpatizáns.
Komoly előrelépés volna, ha legközelebb ugyanezt Kápolnásnyék viszonylatban és vonattal tennék.
„Nagyon derék, hogy a teljes magyar kormány (incl. Lázár János) repülőre ült, és elutazott Washingtonba. Komoly előrelépés volna, ha legközelebb ugyanezt Kápolnásnyék viszonylatban és vonattal tennék.”
Ezt is ajánljuk a témában
„Ennek tényleg le kell zuhannia, muszáj. Ez nem érhet földet egyben” – fogalmazott az egyik Tisza-szimpatizáns.
Nyitókép: Képernyőfotó