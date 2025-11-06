Vérfagyasztó kommentek: az ellenzék már azért imádkozik, hogy az ukránok lelőjék Orbánék Washingtonba tartó gépét

Magyar Péter „szeretetországa” ismét tombol: a „Tiszás” nevű Reddit-csoportban felháborító, vérfagyasztó posztokra bukkantunk – számolt be a Ripost. A portál szerint a felhasználók egy része nyíltan arról írogat, hogy Orbán Viktor Washingtonba tartó járata zuhanjon le – sőt ukrán szabotázsban reménykednek. A kommentek szó szerint sokkolóak.

„Köszi, ukránok! Halálos zuhanást kívánunk a miniszterelnöknek” – áll az egyikben, míg egy másik hozzászóló szerint „egy hajtóműhibányira vagyunk egy szabad Magyarországtól.”

Ennek tényleg le kell zuhannia, muszáj. Ez nem érhet földet egyben”

– fogalmaz szintén egy Tisza-szimpatizáns. Volt olyan hozzászóló, aki pedig közölte, hogy „kinyitnám az ajtókat, ha elérik az utazómagasságot.”

A Ripost gyűjtése szerint a posztolók egy része abban bízik, hogy az ukránok és az amerikai háborúpárti lobbi majd meghiúsítja Orbán washingtoni sikerét — és ha „valami történik”, az „éppen kapóra jönne”.