Vérfagyasztó kommentek: az ellenzék már azért imádkozik, hogy az ukránok lelőjék Orbánék Washingtonba tartó gépét

Leszállt Orbán Viktorék gépe – de nem Washingtonban, sőt, még csak nem is az Egyesült Államokban
Lett egy kis csavar a történetben.
„Ennek tényleg le kell zuhannia, muszáj. Ez nem érhet földet egyben” – fogalmazott az egyik Tisza-szimpatizáns.
Magyar Péter „szeretetországa” ismét tombol: a „Tiszás” nevű Reddit-csoportban felháborító, vérfagyasztó posztokra bukkantunk – számolt be a Ripost. A portál szerint a felhasználók egy része nyíltan arról írogat, hogy Orbán Viktor Washingtonba tartó járata zuhanjon le – sőt ukrán szabotázsban reménykednek. A kommentek szó szerint sokkolóak.
„Köszi, ukránok! Halálos zuhanást kívánunk a miniszterelnöknek” – áll az egyikben, míg egy másik hozzászóló szerint „egy hajtóműhibányira vagyunk egy szabad Magyarországtól.”
Ennek tényleg le kell zuhannia, muszáj. Ez nem érhet földet egyben”
– fogalmaz szintén egy Tisza-szimpatizáns. Volt olyan hozzászóló, aki pedig közölte, hogy „kinyitnám az ajtókat, ha elérik az utazómagasságot.”
A Ripost gyűjtése szerint a posztolók egy része abban bízik, hogy az ukránok és az amerikai háborúpárti lobbi majd meghiúsítja Orbán washingtoni sikerét — és ha „valami történik”, az „éppen kapóra jönne”.
Ugyanakkor a Telex háza táján sem jobb a helyzet; több hazai hírportálhoz hasonlóan az ellenzéki lap is beszámolt róla, hogy Orbán Viktorék repülőgépe leszállt Izlandon, ám a hír alatt náluk is hamar elszabadultak az indulatok. A kommentmezőt elárasztották az ízléstelen, fröcsögő és gyűlölködő megjegyzések – voltak, akik arról írtak, hogy a gép akár fel is robbanhatott vagy le is zuhanhatott volna.
„A francba, a »le« után valami másra számítottam, hirtelen olvasatra már majdnem bontottam a pezsit” – írja az egyik kommentelő.
Megint másikuk pedig úgy fogalmaz:
csak egyetlen eltökélt pilóta kellene most, hogy megváltozzon Magyarország helyzete”.
Akadt olyan hozzászóló, aki szerint ha a pilóta ügyes lenne, akkor a Bermuda-háromszög felé vezetné a gépet, de előtte katapultálna. „Ez lenne igazi megkönnyebbülés Magyarországnak!” – teszi hozzá az illető.
„Nekem hirtelen a Lost sorozat jutott eszembe, bárcsak...” – olvasható szintén a Telex beszámolója alatti komment folyamban.
Ez az eset – hogy egy közéleti hír pillanatok alatt a gyűlölet céltáblájává válik – ismét jól mutatja, milyen mélyre süllyedt a hazai közbeszéd.
