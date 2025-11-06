Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 06.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 06.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Telex Izland gyűlölet repülőgép Orbán Viktor

Vérfagyasztó kommentek: az ellenzék már azért imádkozik, hogy az ukránok lelőjék Orbánék Washingtonba tartó gépét

2025. november 06. 14:21

„Ennek tényleg le kell zuhannia, muszáj. Ez nem érhet földet egyben” – fogalmazott az egyik Tisza-szimpatizáns.

2025. november 06. 14:21
null

Magyar Péter „szeretetországa” ismét tombol: a „Tiszás” nevű Reddit-csoportban felháborító, vérfagyasztó posztokra bukkantunk – számolt be a Ripost. A portál szerint a felhasználók egy része nyíltan arról írogat, hogy Orbán Viktor Washingtonba tartó járata zuhanjon le – sőt ukrán szabotázsban reménykednek. A kommentek szó szerint sokkolóak.

Köszi, ukránok! Halálos zuhanást kívánunk a miniszterelnöknek” – áll az egyikben, míg egy másik hozzászóló szerint „egy hajtóműhibányira vagyunk egy szabad Magyarországtól.

Ennek tényleg le kell zuhannia, muszáj. Ez nem érhet földet egyben” 

– fogalmaz szintén egy Tisza-szimpatizáns. Volt olyan hozzászóló, aki pedig közölte, hogy „kinyitnám az ajtókat, ha elérik az utazómagasságot.” 

A Ripost gyűjtése szerint a posztolók egy része abban bízik, hogy az ukránok és az amerikai háborúpárti lobbi majd meghiúsítja Orbán washingtoni sikerét — és ha „valami történik”, az „éppen kapóra jönne”.

Forrás: Reddit / Ripost

Ugyanakkor a Telex háza táján sem jobb a helyzet; több hazai hírportálhoz hasonlóan az ellenzéki lap is beszámolt róla, hogy Orbán Viktorék repülőgépe leszállt Izlandon, ám a hír alatt náluk is hamar elszabadultak az indulatok. A kommentmezőt elárasztották az ízléstelen, fröcsögő és gyűlölködő megjegyzések – voltak, akik arról írtak, hogy a gép akár fel is robbanhatott vagy le is zuhanhatott volna. 

„A francba, a »le« után valami másra számítottam, hirtelen olvasatra már majdnem bontottam a pezsit” – írja az egyik kommentelő. 

Megint másikuk pedig úgy fogalmaz: 

csak egyetlen eltökélt pilóta kellene most, hogy megváltozzon Magyarország helyzete”.

Akadt olyan hozzászóló, aki szerint ha a pilóta ügyes lenne, akkor a Bermuda-háromszög felé vezetné a gépet, de előtte katapultálna. „Ez lenne igazi megkönnyebbülés Magyarországnak!” – teszi hozzá az illető.

„Nekem hirtelen a Lost sorozat jutott eszembe, bárcsak...” – olvasható szintén a Telex beszámolója alatti komment folyamban.

Ez az eset – hogy egy közéleti hír pillanatok alatt a gyűlölet céltáblájává válik – ismét jól mutatja, milyen mélyre süllyedt a hazai közbeszéd.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Összesen 211 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
westend
2025. november 06. 16:36
Öröm nézni, ahogy idegbe-gyöttek a mosléktrollok. Pedig a patás még nem is tárgyalt a Trump-pal :)
Válasz erre
3
1
RigbyMordecai
2025. november 06. 16:36
És milyen "bátrak", nickname mögé bújva ... Valamikor balos voltam, nagyon sok éve. Ilyenek miatt menekültem ki a facebook-csoportokból, már akkor is voltak ehhez hasonló szövegelések. Akkoriban kicsit elgondolkodtam, hogy miért utálom az OV-kormányt, (már tudom: fiatalkori lázadás) és miért szavaztam addig balra. Merthogy semmivel sem kaptam többet a balosoktól, az önkorm. szar volt, nem fejlődött a kerület, max. néhány bokorral lett több, amit be lehetett írni a ker.lapba. OV alatt sem lettem gazdag, de SEMMIBEN nem korlátoz, nem igaz, hogy nincs szabadság. A szociknak voltak olyan dolgai, hogy naponta káromkodtam miattuk... Szegénység ..... Valaki elhiszi, ha OV elhúz majd, és jön a Kánaán kormánya, akkor aki eddig 157 ezret keresett, az majd 777 ezret fog keresni? Vagy aki hajléktalanságba JUTTATTA saját magát, annak lesz lakása, jó munkája? Vagy hogy az egyetemek, kórházak , színházak kasszájába dől majd a pénz? És majd az egyetemisták megválogathatják, mit tanuljanak?
Válasz erre
4
1
Bendzsó Boy
2025. november 06. 16:29
Mi jobboldali szavazók már 6-7 évesen letettük A gőgös gúnár Gedeont, a Tiszások meg megváltójukat látják benne! Ez igen nagy szellemi mélység a számukra!
Válasz erre
5
0
Treeoflife
2025. november 06. 16:25
"Ez az eset – hogy egy közéleti hír pillanatok alatt a gyűlölet céltáblájává válik – ismét jól mutatja, milyen mélyre süllyedt a hazai közbeszéd." Nem, sajnos nem a közbeszéd süllyedt erre a szintre, hanem azok, akiknek a száján az idézett szövegek kijöttek. De ha már abba a mélységbe süllyedtek, nem is értem, miért nem maradnak ott. Mindenki jól járna - ezek ott lennének, ahova másokat kívánnak, nekünk pedig nem kellene elviselni őket.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!