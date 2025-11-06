Leszállt Orbán Viktorék gépe – de nem Washingtonban, sőt, még csak nem is az Egyesült Államokban

„Amerika vár!” – rövidesen kezdetét veszi a nagy utazás (VIDEÓ)
Orbán Viktor és kísérete komolyan vette a felkészülést a washingtoni csúcsra, és még azt is elárulták, hogy miket kedvelnek leginkább az amerikai kontinensen.
A két hajtóműves repülőgépekre vonatkozó biztonsági előírások miatt kellett leszállnia a magyar delegációt szállító gépnek.
Ahogy arról már korábban beszámoltunk: Orbán Viktor miniszterelnök kísérők társaságában Washingtonba utazik, ahol olyan fontos témákról egyeztet majd a magyar küldöttség az amerikai féllel, mint az ukrajnai béketeremtés vagy a kétoldalú gazdasági és energetikai együttműködés.
Budapest és Washington távolsága 7350 kilométer, amit a Wizz Air leggyakoribb repülőgépe, az Airbus A320neo nem tud megugrani, mivel maximális hatótávolsága csak 6300 kilométer
– írta meg a VG a magyar delegáció repülőútjáról. A Wizz Air idén azonban már átvehette a nagy hatótávolságú A321XLR gépekből az első darabokat, amelyeknek 8700 kilométer a hatótávolságuk.
A repülőgépen jellemzően 206–220 személy utazhat egyszerre.
A kormányfő és a miniszterekből, üzletemberekből és újságírókból álló delegáció nem egy különleges géppel, hanem egy átlagos Wizz Air repülővel utazik.
Mint ismeretes: a Telex egy hamis képre hivatkozva írta meg, hogy a kormánydelegáció luxusgéppel utazik Washingtonba. A portál információit Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter cáfolta, képpel is bizonyítva, hogy a delegáció nem a Telex által említett VIP luxusgéppel utazik Amerikába.
A lapnak ezúttal a Washingtonba tartó magyar delegáció gépe kapcsán sikerült nagyot mondania.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, hogy a Wizz Air gép útvonalát élőben lehet követni. A Flight Radar 24 adatiból pedig az is kiderült, hogy a gép Washington előtt még le kell szállnia. Orbán Viktor Wizz Air gépe 08:34-kor szállt fel a Liszt Ferenc Nemzeti Repülőtérről és 11.36 körül pedig landol az izlandi Keflavík Nemzetközi Repülőtéren.
Óriási érdeklődés övezi a magyar delegáció útját.
A lap arról írt, hogy információik szerint a két hajtóműves repülőgépekre vonatkozó biztonsági előírások miatt kell leszállnia a gépnek Reykjavíkban. Az utasszállító repülőgépek biztonságát szigorú nemzetközi előírások garantálják – különösen a két hajtóműves típusok esetében.
Ezekre vonatkoznak az úgynevezett ETOPS (Extended-range Twin-engine Operational Performance Standards) szabályok, amelyek meghatározzák, hogy egy repülőgép milyen messze repülhet a legközelebbi, biztonságos kitérő repülőtértől.
Alapértelmezés szerint egy két hajtóműves gépnek 60 percen belül el kell tudnia érni egy leszállóhelyet, ha az egyik hajtómű meghibásodik. Azonban a technológia fejlődésével, valamint a repülőgépek és a légitársaságok szigorú biztonsági rendszereinek köszönhetően már számos típus ETOPS-120, 180, sőt 240 perces engedéllyel is repülhet. Ez azt jelenti, hogy akár négyórányi repülésre is eltávolodhatnak a legközelebbi repülőtértől, például hosszú óceáni útvonalak során.
A kitérő után a tervek szerint délután 1 óra körül kell továbbindulna a repülőgépnek.
