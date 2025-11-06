Leszállt Orbán Viktorék gépe – de nem Washingtonban, sőt, még csak nem is az Egyesült Államokban

A lap arról írt, hogy információik szerint a két hajtóműves repülőgépekre vonatkozó biztonsági előírások miatt kell leszállnia a gépnek Reykjavíkban. Az utasszállító repülőgépek biztonságát szigorú nemzetközi előírások garantálják – különösen a két hajtóműves típusok esetében.

Ezekre vonatkoznak az úgynevezett ETOPS (Extended-range Twin-engine Operational Performance Standards) szabályok, amelyek meghatározzák, hogy egy repülőgép milyen messze repülhet a legközelebbi, biztonságos kitérő repülőtértől.

Alapértelmezés szerint egy két hajtóműves gépnek 60 percen belül el kell tudnia érni egy leszállóhelyet, ha az egyik hajtómű meghibásodik. Azonban a technológia fejlődésével, valamint a repülőgépek és a légitársaságok szigorú biztonsági rendszereinek köszönhetően már számos típus ETOPS-120, 180, sőt 240 perces engedéllyel is repülhet. Ez azt jelenti, hogy akár négyórányi repülésre is eltávolodhatnak a legközelebbi repülőtértől, például hosszú óceáni útvonalak során.

A kitérő után a tervek szerint délután 1 óra körül kell továbbindulna a repülőgépnek.

Nyitókép forrása: Szijjártó Péter Facebook-oldala