Mindenki a magyarokra kíváncsi: kiderült, hányan követik figyelemmel Orbán Viktorék Washingtonba tartó különgépét (FOTÓ)

„Amerika vár!” – rövidesen kezdetét veszi a nagy utazás (VIDEÓ)
Orbán Viktor és kísérete komolyan vette a felkészülést a washingtoni csúcsra, és még azt is elárulták, hogy miket kedvelnek leginkább az amerikai kontinensen.
Óriási érdeklődés övezi a magyar delegáció útját.
Ahogy az már köztudott, Orbán Viktor miniszterelnök kísérők társaságában Washingtonba utazik, ahol olyan fontos témákról egyeztet majd a magyar küldöttség az amerikai féllel, mint az ukrajnai béketeremtés vagy a kétoldalú gazdasági és energetikai együttműködés.
Ezt is ajánljuk a témában
Orbán Viktor és kísérete komolyan vette a felkészülést a washingtoni csúcsra, és még azt is elárulták, hogy miket kedvelnek leginkább az amerikai kontinensen.
A Mandiner is beszámolt róla: a Telex egy hamis képre hivatkozva írta meg, hogy a kormánydelegáció luxusgéppel utazik Washingtonba.
A portál információit Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter cáfolta, képpel is bizonyítva, hogy a delegáció nem a Telex által említett VIP luxusgéppel utazik Amerikába.
Ezt is ajánljuk a témában
A lapnak ezúttal a Washingtonba tartó magyar delegáció gépe kapcsán sikerült nagyot mondania.
A Flightradar24 nevű oldalon valós időben férhet hozzá bárki az egyes járatokkal kapcsolatos információkhoz, mint például a járatszámok vagy a repülőgéptípusok. A járatfigyelők száma alapján jelenleg a Orbán Viktorék gépét követik nyomon a legtöbben:
Mindenki a fedélzeten!”
– ezzel a címmel tett közzé fotót a miniszterelnök közösségi oldalán. Orbán Viktor államtitkárok és újságírók társaságában utazik az Egyesült Államokba, és a fedélzeten tartózkodik többek között a Mandiner több munkatársa is.
Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala