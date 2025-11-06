Ft
11. 06.
csütörtök
Washington külügyminiszter miniszterelnök

Mindenki a magyarokra kíváncsi: kiderült, hányan követik figyelemmel Orbán Viktorék Washingtonba tartó különgépét (FOTÓ)

2025. november 06. 11:21

Óriási érdeklődés övezi a magyar delegáció útját.

2025. november 06. 11:21
null

Ahogy az már köztudott, Orbán Viktor miniszterelnök kísérők társaságában Washingtonba utazik, ahol olyan fontos témákról egyeztet majd a magyar küldöttség az amerikai féllel, mint az ukrajnai béketeremtés vagy a kétoldalú gazdasági és energetikai együttműködés.

Hatalmas öngólt lőtt a Telex

A Mandiner is beszámolt róla: a Telex egy hamis képre hivatkozva írta meg, hogy a kormánydelegáció luxusgéppel utazik Washingtonba. 

A portál információit Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter cáfolta, képpel is bizonyítva, hogy a delegáció nem a Telex által említett VIP luxusgéppel utazik Amerikába. 

Mindenki a magyar gépre kíváncsi

A Flightradar24 nevű oldalon valós időben férhet hozzá bárki az egyes járatokkal kapcsolatos információkhoz, mint például a járatszámok vagy a repülőgéptípusok. A járatfigyelők száma alapján jelenleg a Orbán Viktorék gépét követik nyomon a legtöbben:

 

Kollégáink is a fedélzeten

Mindenki a fedélzeten!”

 – ezzel a címmel tett közzé fotót a miniszterelnök közösségi oldalán. Orbán Viktor államtitkárok és újságírók társaságában utazik az Egyesült Államokba, és a fedélzeten tartózkodik többek között a Mandiner több munkatársa is.

Nyitókép forrása: Orbán Viktor Facebook-oldala

pandalala
2025. november 06. 14:13
nemsokára go-zik tova Washington flightradar24.com/data/aircraft/g-xlrd
nakati
2025. november 06. 14:11
Nem úgy volt hogy Orbán ki lett rekesztve a világból??? Teljesen elszigetelték az összes valamire való nemzettől?
gyozoporgorugasa
2025. november 06. 14:10 Szerkesztve
Cs72 2025. november 06. 14:06 Deák Dániel, Bohár Dániel, Kohán Mátyás, Szánthó Miklós, Lentulai Krisztián . Ők minek mennek?" Alátétnek.Mint mikor szájer találkozott viktorral a karmelitában, egy meghitt ,holdfényes éjszakán.✌✌✌👍 nakati bírod még vagy kezded feladni?
westend
2025. november 06. 14:09
"Az amerikai rendszerben az elnökválasztás szisztémája nagyon kis lyukú rosta. Nehéz átjutni. Aki nem egyszer, hanem kétszer meg tud nyerni egy amerikai választást… Ott azért van valami."
