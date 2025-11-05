Álhírt kezdett terjeszteni a Telex Orbán Viktorék washingtoni útja kapcsán, Szijjártó kíméletlenük helyre rakta őket

Szijjártó Péter elárulta, mik lesznek az Orbán–Trump találkozó legfontosabb témái
„Donald Trump hivatalba lépésével minden megváltozott” – fogalmazott a külügyminiszter.
A lapnak ezúttal a Washingtonba tartó magyar delegáció gépe kapcsán sikerült nagyot mondania.
Szijjártó Péter külügyminiszter arra hívta fel a figyelmet közösségi oldalán, hogy a Telex álhírt terjeszt a kormánydelegáció washingtoni utazása kapcsán. A lap ugyanis arról írt, hogy a Wizzair hosszú utazásra tervezett, extrákkal ellátott VIP-gépével repülnek Donald Truphoz Orbán Viktorék.
De mint arra a magyar diplomácia vezetője is rámutatott, ez koránt sincs így. Ennek alátámasztásául Szijjártó Péter még egy fotót is megosztott közösségi oldalán. A fotómontázshoz kísérőszövegként azt írta:
amikor azt hiszed, hogy nincs lejjebb, akkor jön a Telex címlapja”.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
Bár a portál időközben némileg módosította a cikk címét – többek között az extrák és a VIP kifejezés is kikerült belőle, akárcsak a fenti fotó –, de az internet nem felejt, mint az a tárcavezető posztjában is látható.
Az e heti washingtoni magyar-amerikai csúcstalálkozó két fő témája
– jelentette ki a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.
A tárcavezető a washingtoni csúcstalálkozót megelőző sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy ez lesz már a hatodik klasszikus kétoldalú találkozó Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump elnök között.
Szijjártó a sajtótájékoztatón arra is rámutatott, hogy az amerikai elnök újabb hivatalba lépése óta ez lesz az első hivatalos találkozója a magyar miniszterelnökkel, és jól demonstrálja a kettejük közötti tiszteletet és barátságot az az elsőre talán protokollárisnak számító, ámde annál sokkal többet mondó döntés, hogy a magyar delegáció a Blair House-ban, azaz az Egyesült Államok hivatalos állami vendégházában száll meg, amely közvetlenül a Fehér Ház mellett található.
