Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
11. 05.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 05.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
delegáció Telex hivatal Washington utazás Szijjártó Péter repülőgép Orbán Viktor álhír

Álhírt kezdett terjeszteni a Telex Orbán Viktorék washingtoni útja kapcsán, Szijjártó kíméletlenük helyre rakta őket

2025. november 05. 17:38

A lapnak ezúttal a Washingtonba tartó magyar delegáció gépe kapcsán sikerült nagyot mondania.

2025. november 05. 17:38
null

Szijjártó Péter külügyminiszter arra hívta fel a figyelmet közösségi oldalán, hogy a Telex álhírt terjeszt a kormánydelegáció washingtoni utazása kapcsán. A lap ugyanis arról írt, hogy a Wizzair hosszú utazásra tervezett, extrákkal ellátott VIP-gépével repülnek Donald Truphoz Orbán Viktorék.

De mint arra a magyar diplomácia vezetője is rámutatott, ez koránt sincs így. Ennek alátámasztásául Szijjártó Péter még egy fotót is megosztott közösségi oldalán. A fotómontázshoz kísérőszövegként azt írta:

amikor azt hiszed, hogy nincs lejjebb, akkor jön a Telex címlapja”. 

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Bár a portál időközben némileg módosította a cikk címét – többek között az extrák és a VIP kifejezés is kikerült belőle, akárcsak a fenti fotó –, de az internet nem felejt, mint az a tárcavezető posztjában is látható.

Ezek lesznek az Orbán-Trump találkozó legfontosabb témái:

Az e heti washingtoni magyar-amerikai csúcstalálkozó két fő témája 

  • az ukrajnai béketeremtés,
  • illetve a kétoldalú gazdasági és energetikai együttműködés

 – jelentette ki a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.

A tárcavezető a washingtoni csúcstalálkozót megelőző sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy ez lesz már a hatodik klasszikus kétoldalú találkozó Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump elnök között.

Szijjártó a sajtótájékoztatón arra is rámutatott, hogy az amerikai elnök újabb hivatalba lépése óta ez lesz az első hivatalos találkozója a magyar miniszterelnökkel, és jól demonstrálja a kettejük közötti tiszteletet és barátságot az az elsőre talán protokollárisnak számító, ámde annál sokkal többet mondó döntés, hogy a magyar delegáció a Blair House-ban, azaz az Egyesült Államok hivatalos állami vendégházában száll meg, amely közvetlenül a Fehér Ház mellett található.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
westend
2025. november 05. 18:20
nincs hírérték abban hogy a poloskapropaganda-latex hazudik. Csak magukat adják.
Válasz erre
0
0
totumfaktum-2
2025. november 05. 18:16
nogradi stenonis nagyon kieshettél a pixsből, ha már csak a kulimunkát kaptad az ügynökségnél. Ez már megalázó.
Válasz erre
1
0
totumfaktum-2
2025. november 05. 18:15
Az ég kék, a fű zöld, a nincscásik hazudik.
Válasz erre
1
0
llnnhegyi
2025. november 05. 18:14
Telex hivatásos zavarkeltő.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!