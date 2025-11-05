Álhírt kezdett terjeszteni a Telex Orbán Viktorék washingtoni útja kapcsán, Szijjártó kíméletlenük helyre rakta őket

Szijjártó Péter külügyminiszter arra hívta fel a figyelmet közösségi oldalán, hogy a Telex álhírt terjeszt a kormánydelegáció washingtoni utazása kapcsán. A lap ugyanis arról írt, hogy a Wizzair hosszú utazásra tervezett, extrákkal ellátott VIP-gépével repülnek Donald Truphoz Orbán Viktorék.

De mint arra a magyar diplomácia vezetője is rámutatott, ez koránt sincs így. Ennek alátámasztásául Szijjártó Péter még egy fotót is megosztott közösségi oldalán. A fotómontázshoz kísérőszövegként azt írta:

amikor azt hiszed, hogy nincs lejjebb, akkor jön a Telex címlapja”.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg: