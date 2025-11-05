Szijjártó Péter elárulta, mik lesznek az Orbán–Trump találkozó legfontosabb témái

Az e heti washingtoni magyar-amerikai csúcstalálkozó két fő témája az ukrajnai béketeremtés, illetve a kétoldalú gazdasági és energetikai együttműködés – jelentette ki a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten.

A tárcavezető a washingtoni csúcstalálkozót megelőző sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy ez lesz már a hatodik klasszikus kétoldalú találkozó Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump elnök között.

Kiemelte, hogy az első hivatalos kétoldalú találkozóra Donald Trump első hivatali ciklusa alatt került sor 2019-ben, és azóta további négy alkalommal találkoztak, de emellett is folyamatosan kapcsolatban álltak és állnak egymással, rendszeresen konzultálnak nagy nemzetközi események margóján.

Rámutatott, hogy az amerikai elnök újabb hivatalba lépése óta ez lesz az első hivatalos találkozójuk, és jól demonstrálja a kettejük közötti tiszteletet és barátságot az az elsőre talán protokollárisnak számító, ámde annál sokkal többet mondó döntés, hogy a magyar delegáció a Blair House-ban, azaz az Egyesült Államok hivatalos állami vendégházában száll meg, amely közvetlenül a Fehér Ház mellett található. „Ez az amerikai kormányzat különleges tiszteletének és barátságának jele” – fogalmazott.