A nap, amire így vagy úgy, de minden amerikai emlékezni fog: egy éve választották meg Donald Trumpot

„Amerika történelmének legnagyobb politikai visszatérése” – a New York Times-tól a CNN-en át a Fox News-ig ilyen és ehhez hasonló szalagcímekkel jelent meg egy évvel ezelőtt a hír, hogy Donald Trump nyerte a 2024-es amerikai elnökválasztást. Az üzletemberből lett politikus újraválasztását nemcsak az amerikai, hanem a nemzetközi bal- és jobboldal is történelmi fordulópontként élte meg, míg a világ egyik fele a demokrácia halálát és tragédiát vizionált, a másik fele a háborúk lezárásának, a konzervatív jobboldal felemelkedésének a zálogát látta benne.

Donald Trump újult erővel vágott neki második elnöki ciklusának

Forrás: SAUL LOEB és TIMOTHY A. CLARY / AFP

Egy évvel az amerikai elnökválasztás után az már látszik, hogy Trump egyértelműen nem akar csupán „lábjegyzetként szerepelni” az amerikai történelemben, ahogy azt 2021-ben Joe Biden ígérte. Eddigi intézkedései között bőven akadt, ami felháborodást, de olyan is, ami elismerést és elégedettséget váltott ki. De idézzük fel, hogyan nyerte meg az amerikai nép bizalmát pontosan egy évvel ezelőtt!

Minél jobban próbálták félreállítani, Trump annál népszerűbb lett

Miután a 2020-as választásokon Trump alulmaradt Bidennel szemben – amiben nagy szerepük volt a levélszavazatoknak, amelyek szabályosságát több szempontból is megkérdőjelezték – a republikánus jelölt hívei 2021. január 6-án ostromot indítottak a Capitolium ellen. Ezzel kapcsolatban a képviselőház eljárást indítványozott Trumppal szemben, akit azzal vádoltak, hogy ő uszította követőit az ostromra, de a Szenátus felmentette. A korábbi elnökkel szemben később választási manipuláció, kampányfinanszírozás, pénzügyi és adóügyi témában is indítottak vizsgálatokat, amelyeket még mindig nem zártak le.