Bukás előtt felfuvalkodottság jár – Elolvastuk a Biden-adminisztrációt leleplező könyvet, hogy önnek ne kelljen!

Egy politikai karrier dicstelen vége

Joe Biden a 2024-es választás után meg volt róla győződve, hogy Donald Trump győzelme őt igazolta: ha nem léptetik vissza a versenyből ő biztosan megnyerte volna a választásokat. Tapper és Thompson könyve arról számol be:

az elnök úgy érezte igazságtalanul bánt vele a demokrata elit és a média, amiért rákényszerítették a kampány felfüggesztésére.

Mert ugyan a hivatalos narratíva az volt, hogy Biden „önfeláldozóan” a háttérbe vonult, valójában mindent és mindenkit be kellett vetnie a pártnak, hogy félretolják.

Ez a magabiztosság jellemezte egész életében a karrierpolitikust, aki úgy jutott el a Fehér Házig, hogy semmi jelentős törvény nem kötődött a nevéhez.

A könyv szerint Joe Biden az amerikai történelem fontos szereplőjeként tekintett magára, aki hasonlóan jelentős személy mint Franklin D. Roosevelt vagy Lyndon B. Johnson.

Környezete is ebben hitt, és a könyv szerint szinte vallásos hitté fejlesztették, hogy Biden minden helyzetben képes lesz felállni. Ennek a mítosznak az alapját a személyes tragédiák adták: első felesége tragikusan fiatalon halt meg egy autóbalesetben, amiben kislánya is életét vesztette, úgy hogy két fia Hunter és Beau is súlyosan megsebesült a hátsó ülésen. Bident ekkor már megválasztották szenátornak, és megadták neki az opciót, hogy legyen inkább a családjával, ő azonban a fiai kórházi szobájában tette le az esküt.

Politikai szinten is sok mindent túlélt: a nyolcvanas években plágium miatt kellett először visszalépnie az elnöki versenyből, majd 2007-ben rasszista megjegyzések miatt. Ennek ellenére folyamatosan haladt a ranglétrán és Obama felkérte alelnöknek. 2015-ben agydaganat következtében (amelynek súlyosságát a család nagyrészt eltitkolta a média elől) meghalt Beau Biden, Joe legidősebb fia, akit potenciális elnökjelöltnek készítettek elő. Biden ennek ellenére el akart indulni a választáson, azonban Barack Obama és a párt vezetése lebeszélte, arra hivatkozva, hogy ez most Hillary Clinton nagy lehetősége. Biden kénytelen volt lemondani az indulásról, de csak négy évet kellett várnia.

A könyvben megszólaló tanácsadók a szerzőknek elmondták: Biden kognitív képességei már 2015 után romlani kezdtek.

A fia halála után nem volt már ugyanaz az ember. De mivel hosszú éveken át hírhedt volt félreszólásairól, ezért a párt mindig ezzel magyarázta ki a bakikat, valamint a 2020-as kampány alatt gyerekkori dadogásra hivatkoztak.

Joe Biden a történelem egyik jelentős figurájának látta saját magát Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

A könyv egyik főgonosza: a first lady

Az írás egyik nagy leleplezése Jill Biden szerepe Biden elnökségének alakításában. Jill Biden hosszú éveken át nem foglalkozott a férje politikai karrierjével, inkább a háttérbe vonult, de a 2020-as választás előtt és az elnökség alatt ő lett a férje ügyének legnagyobb bajnoka.

A first lady tanácsadóinak óriási hatalma volt a Fehér Házban, ő felügyelt mindent, és olyan megbeszélésekre is beült, ahol semmi keresnivalója nem volt.

A könyvből az is kiderül, hogy ő volt az újraindulásának legnagyobb támogatója, annak ellenére, hogy feleségként nagyon is látnia kellett, hogy milyen állapotban van a férje. Ha Biden bakizott a first lady neki esett a tisztviselőknek, és számonkérte őket.

A párt elitje eredetileg nem támogatta Joe Biden 2020-as indulását, a könyv kiemeli, hogy Biden soha nem bocsájtotta meg, hogy Barack Obama nem támogatta az előválasztási kampányát. Mikor azonban a szélsőbalos jelöltek kezdtek felemelkedni a párt meghekkelte az előválasztást, hogy azt Biden nyerje meg. Ebből azonban Biden nem a párt támogatását vezette le, hanem azt, hogy valójában őt szeretik legjobban a szavazók. A párt támogatásának a kimondatlan ára az volt, hogy Bidennek progresszív programot kell megvalósítania és nem indulhat újra. Biden 2020 márciusában kijelentette: „hídként” tekint magára, és a demokrata körökben elfogadott nézet volt, hogy egyciklusos elnök lesz. Ezt nyilvánosan azonban csak homályosan kommunikálták.

2020-as kampány alatt a járványra hivatkozva gyakorlatilag elrejtették az elnökjelöltet.

Az emberek Trump ellen szavaztak, de Biden számára ez a győzelem kizárólag az ő saját érdeme volt, és ez a magabiztosság vezetett a későbbi eseményekhez.

Jill Biden és Joe Biden. A first lady volt férje 2024-es indulásának legnagyobb támogatója. Fotó: Mandel NGAN / AFP

A Politburo

Biden négy éve alatt kínosan koordinálni kellett az elnök minden eseményét, csak kártyákkal tudott beszélni, különben elkalandozott, és még a kabinetjénk a minisztereit is távol tartották tőle.

A könyv beszámolója szerint néhány nagy hatalmú tanácsadó irányított mindent, őket „Politburoként" jellemzik a szerzők, utalva a szovjet politikai bizottságra.

Bár ez nincs a könyvben expliciten kimondva, tekintettel Biden állapotára, feltételezető, hogy ezek a teljesen ismeretlen és meg nem választott emberek irányították Amerikát négy évig, és nekik köszönhető a progresszív irányba való fordulás. A neveik Mike Donilon, Steve Richetti és Bruce Reed. Mivel Biden kognítív állapota folyamatosan romlott, vagy ahogy a könyv fogalmazott „voltak jobb és rosszabb napjai” ezért létfontoságú volt az adminisztráció alacsonyabb rangú tisztviselőinek a munkája. A szerzők leírják, hogy már a 2020-as kampány alatt is az derült ki, hogy ha szavazók részt vettek zártkörű fórumon a jelölttel, akkor arról úgy jöttek ki, hogy nem fognak Bidenre szavazni.

Fontos és valószínűleg szándékos kihagyása a könyvnek, hogy a média nagyon nagy mértékben közrejátszott abban, hogy az amerikaiak egy része elhitte, hogy Biden egy kedves öreg férfi, aki néha ugyan félrebeszél, de egyébként tökéletesen jó állapotban van. A republikánusok és aki nem a főáramot fogyasztotta annak nyilvánvaló volt a romlás.

A könyv arról is beszámol, hogy Biden dührohamai annyira elharapództak, hogy csak hosszas felkészítés után engedték, hogy találkozzon bizonyos emberekkel.

Egy szűk csoport felügyelte és irányította Bident. Középen Mike Donilon az elnök egyik bizalmasa. Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Ki más lenne képes rá, ha nem én?

A könyv arról is beszámol, hogy Biden szűrve kapott minden információt: nem látta saját negatív megítélését, a felméréseket, és kizárólag pozitív cikkeket és videókat mutattak meg neki. Az 1942-es születésű elnök nem nagyon szörfözött az interneten így a tanácsadók azt mondhattak neki, amit hallani akart. A már említett magabiztosságát tovább növelte az orosz-ukrán háború, amelyben vezető szerepet vett fel, mint Ukrajna legnagyobb támogatója. Majd mikor 2022-ben a demokraták jobb félidős eredményt értek el, mint amire számítottak: Biden véglegesen meggyőződött róla, hogy ez az ő érdeme.

Egy másik nagyon fontos, és nem sokat emlegetett leleplezése a könyvnek az, hogy Biden meg volt róla győződve, hogy a Trump elleni jogi támadások sikeresek lesznek, és a volt elnök börtönben fogja végezni.

Mindeközben Biden állapota folyamatosan romlott: elfelejtette hosszú évek óta mellette dolgozó emberek nevét, beszédei és találkozói egyre rövidebbek lettek. Ő azonban környezetet lelkes támogatása mellett azt hajtogatta: történelmi elnökséget vezet, hatalmas eredményekkel.

A Demokrata Párt legnagyobb pénzügyi támogatói 2023-ban már pánikolni kezdtek: Biden komolyan újraindul? De senki nem mert nyíltan neki menni: sem a pártban, sem a közvetlen környezetében, sem pedig a főáramú médiában.

A végzetes év: 2024

2024 elejére Biden állapota drámaian leromlott. Robert Hur különleges ügyész ekkor jelentette be, hogy az elnök ellen nem lesz vádemelés a minősített dokumentumok félrekezelése miatt, mivel túl idős, rossz az emlékezete és nincs olyan esküdtszék, amely elítélné. A párt és a média nekiesett Hurnek, annak ellenére, hogy az ügyész rendkívül óvatos és megértő volt Bidennel. Hur jó hírnevét a földbe döngölték, azzal vádolták, hogy elfogult és hazudik. Az idén az Axios által nyilvánosságra hozott meghallgatási felvételekből kiderült: Biden még annál is rosszabb állapotban volt ezeken az interjúkon, mint amennyire Hur leleplezte. Ennek ellenére tönkretették a karrierjét, és miután véget ért a speciális ügyészi megbízatása hónapokig nem kapott munkát.

Az előválasztás úgy zajlott le, hogy a demokraták mindenkit démonizáltak, aki ki akarta volna hívni Bident. Közben Biden évtizedek óta halott emberekkel kezdte összekeverni a külföldi államfőket. Aztán jött a júniusi vita Trumppal, ahol az egész világ láthatta, hogy az elnök milyen leromlott állapotban van: összevissza beszélt, és félig nyitott szájjal, elveszetten állt a színpadon. Egy érdekes adaléka a könyvnek, hogy

Biden mélységesen lenézte az ellenfelét: meg volt róla győződve, hogy könnyedén megnyeri a vitát, mert Trumpnak elég megszólalnia, a közönség érzékelni fogja, hogy hazudik.

A tanácsadók beszámolója szerint Bidenék egyáltalán nem érezték, hogy olyan drámaian rosszul sikerült a vita: úgy gondolták van elég idő novemberig. A párt azonban már döntött: Bidennek vissza kell lépnie.

A visszalépés

A könyv hosszan és sok-sok szereplőt felvonultatva számol be arról, hogy mennyire nehézkes volt az a majdnem egy hónapos időszak mire sikerült Bident rávenni, hogy lépjen vissza. Olyan kultúra alakult ki a pártban, és Biden környezetében, hogy senki nem merte neki megmondani az igazat. Az első napokban a párt elitje be is állt mögé. Érdekes módon a párt progresszív ága kapaszkodott legjobban Bidenbe, az ő többségük az utolsó pillanatig támogatta. A média jelentős része azonban váratlanul kihátrált.

Biden abban a néhány interjúban, amit adott azt állította, hogy a felmérések őt hozzák ki győztesen. A könyvből kiderül, hogy a tanácsadói nem mutattak meg neki a valódi felméréseket. Ahogy telt az idő egyre több szenátor és képviselő vállalta, hogy kiáll Biden mögül. A párt elitjében hatalmas volt a felbolydulás: ki cserélje le Bident? A könyvből az derül ki, hogy egyáltalán nem akarták Kamala Harrist indítani, hanem ahogy sejteni lehetett: egy gyors előválasztást akartak. Biden azonban keresztülhúzta a számításaikat azzal, hogy mikor végre bejelentette: visszalép, Harrist nevezte meg utódjának. A párt néhány stratégája próbált néhány politikust meggyőzni, hogy jelentsék be indulásákukat, de mindenki gyáva volt: féltek ellentmondani Bidennek és mindenki beállt Harris mögé.

A könyv megerősíti mindent, amit korábban csak sejteni lehetett, és azt is bemutatja, hogy mennyire egy-egy emberen múlik az országok sorsa.

Joe Biden és környezete gyakorlatilag biztosította Donald Trump újraválasztását, felfuvalkodásuk, és döntéseik oda vezettek, hogy a demokraták egy Hillary Clintonnál is rosszabb jelöltet voltak kénytelenek indítani.

Ez sikertörténet Trumpnak, és bukás a demokratáknak. Joe Biden beleszerelmesedett a média és a környezete által róla alkotott képbe. De nem is lehet ezen csodálkozni: a párt a visszalépése után hatalmas „államférfinak” és „hősnek” nyilvánította őt, és a mai napig vannak, akik a könyvet rágalomnak és méltatlannak tartják. Ami elnökségének örökségét illetti: már zajlanak az előkészületek, hogy kivizsgálja a Kongresszus Biden elnökségének botrányos éveit. Joe Biden végül elérte, amire vágyott: bekerül a történelmkönyvekbe, de nem biztos, hogy úgy, ahogy remélte.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP