Lengyelországban öt embert vettek őrizetbe kémkedés gyanúja miatt

2025. november 28. 17:47

A gyanúsítottaknak felrótt cselekményért 5 évtől 30 évig terjedő szabadságvesztés szabható ki.

2025. november 28. 17:47
null

Lengyelországban két ukrán és három fehérorosz állampolgárt tartóztattak le Oroszország javára folytatott kémkedés gyanúja miatt - közölte pénteken a varsói államügyészség. A lengyel belbiztonsági ügynökség (ABW) kedden és szerdán vette őrizetbe Varsóban és a kelet-lengyelországi Bialystok városban az érintetteket, akik a gyanú szerint 2024 márciusától idén februárig 

Lengyelország stratégiai jellegű infrastruktúrájáról továbbítottak információkat megrendelőjüknek.

Megfigyelték egyebek mellett Varsó, a kelet-lengyelországi Rzeszów és a közép-lengyelországi Lódz infrastrukturális létesítményeit – tudatták. A gyanúsítottakat a Telegram csatornán toborozták, tevékenységükért kriptovalutában kaptak fizetést. Feladataik közé tartozott a stratégiai létesítmények fényképezése, de plakátokat is ragasztottak és falfirkákat is készítettek – közölte az AWB, utóbbiak tartalmát nem részletezte. 

„Ezek a módszerek az orosz hírszerzésre jellemzők” – írták. A gyanúsítottaknak felrótt cselekményért 5 évtől 30 évig terjedő szabadságvesztés szabható ki.

(MTI)

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

