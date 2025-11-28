Lengyelországban öt embert vettek őrizetbe kémkedés gyanúja miatt

Lengyelországban két ukrán és három fehérorosz állampolgárt tartóztattak le Oroszország javára folytatott kémkedés gyanúja miatt - közölte pénteken a varsói államügyészség. A lengyel belbiztonsági ügynökség (ABW) kedden és szerdán vette őrizetbe Varsóban és a kelet-lengyelországi Bialystok városban az érintetteket, akik a gyanú szerint 2024 márciusától idén februárig

Lengyelország stratégiai jellegű infrastruktúrájáról továbbítottak információkat megrendelőjüknek.

Megfigyelték egyebek mellett Varsó, a kelet-lengyelországi Rzeszów és a közép-lengyelországi Lódz infrastrukturális létesítményeit – tudatták. A gyanúsítottakat a Telegram csatornán toborozták, tevékenységükért kriptovalutában kaptak fizetést. Feladataik közé tartozott a stratégiai létesítmények fényképezése, de plakátokat is ragasztottak és falfirkákat is készítettek – közölte az AWB, utóbbiak tartalmát nem részletezte.