a Krím, Donyeck és Luhanszk de facto amerikai elismerését, valamint

az orosz ellenőrzés alatt álló zaporizzsjai és herszoni területek felosztását a jelenlegi frontvonal mentén.

A Trump-terv 21. pontja arról is szól, hogy az ukrán csapatoknak vissza kell vonulniuk bizonyos, jelenleg általuk ellenőrzött donyecki területekről, amelyeket semleges, de orosz fennhatóságú demilitarizált övezetként ismernének el.

A genfi tárgyalások során ugyan sikerült egy kevésbé Moszkva-barát, 19 pontos verziót kialkudni, de a lap forrásai szerint a területi elismerés „politikai magja” nem tűnt el.

Kijev azonban továbbra is az egységes és oszthatatlan Ukrajna alkotmányos alapján áll: a területet csak népszavazással adhatna át, ami a Telegraph szerint gyakorlatilag kizárt. Andrij Jermak, Zelenszkij kabinetfőnöke a The Atlantic-nak kijelentette: