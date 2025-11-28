Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
11. 28.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 28.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Steve Witkoff Ukrajna béketerv orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump Volodimir Zelenszkij Egyesült Államok

A Telegraph rettegve írja: Trump átengedné a Krímet és a Donbaszt Putyinnak, és már nem érdekli az elnököt Európa véleménye

2025. november 28. 17:12

A brit lap szerint kész a titkos paktum: Washingtonban évtizedes tabuk dőlnek meg, Amerika kész elismerni az orosz hódítást. A britek úgy látják, Zelenszkijék és az európaiak hiába fogják a fejüket, Trump veje már Moszkvában egyeztetett a területek átadásáról.

2025. november 28. 17:12
null

Az amerikai diplomácia példátlan fordulatra készül: a Telegraph értesülései szerint a Trump-adminisztráció kész de facto elismerni Oroszország ellenőrzését a megszállt Krím-félsziget, valamint a Donyecki és Luhanszki területek felett az orosz–ukrán háború lezárása érdekében. 

A brit lap arról ír, hogy a lépés az Egyesült Államok évtizedes diplomáciai alapelveit borítaná fel, és éles ellentétben állna az európai állásponttal.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének
Tovább a cikkhezchevron
Volodimir Zelenszkij – Az ukrán elnöknek és háborúpárti szövetségeseiknek komoly fejtörést okoz Donald Trump béketerve
Volodimir Zelenszkij – Az ukrán elnöknek és háborúpárti szövetségeseiknek komoly fejtörést okoz Donald Trump béketerve
Forrás: Pierre-Philippe MARCOU / AFP

A brit lap szerint Trump békeügyi megbízottját, Steve Witkoffot, valamint vejét, Jared Kushnert küldte Moszkvába, hogy közvetlen ajánlatot tegyenek Vlagyimir Putyinnak. Egy diplomáciai forrás úgy fogalmazott:

Az amerikaiak egyre kevésbé törődnek az európai állásponttal.”

Ezt is ajánljuk a témában

A Kreml pénteken megerősítette: kézhez kapták az amerikai–ukrán genfi tárgyalások után módosított békestratégiát. Bár az új, 19 pontos tervezet barátságtalanabb Moszkvával, a Washington által felvetett területelismerések – több forrás szerint – továbbra is részét képezik az amerikai csomagnak.

Washington területi engedményei

A Witkoff által kidolgozott eredeti, 28 pontos béketerv tartalmazta:

  • a Krím, Donyeck és Luhanszk de facto amerikai elismerését, valamint
  • az orosz ellenőrzés alatt álló zaporizzsjai és herszoni területek felosztását a jelenlegi frontvonal mentén.

A Trump-terv 21. pontja arról is szól, hogy az ukrán csapatoknak vissza kell vonulniuk bizonyos, jelenleg általuk ellenőrzött donyecki területekről, amelyeket semleges, de orosz fennhatóságú demilitarizált övezetként ismernének el.

A genfi tárgyalások során ugyan sikerült egy kevésbé Moszkva-barát, 19 pontos verziót kialkudni, de a lap forrásai szerint a területi elismerés „politikai magja” nem tűnt el.

Kijev azonban továbbra is az egységes és oszthatatlan Ukrajna alkotmányos alapján áll: a területet csak népszavazással adhatna át, ami a Telegraph szerint gyakorlatilag kizárt. Andrij Jermak, Zelenszkij kabinetfőnöke a The Atlantic-nak kijelentette:

Amíg Zelenszkij az elnök, senki ne számítson arra, hogy Ukrajna területeket ad át.”

Ezt is ajánljuk a témában

A szokott kórus

Washington lépései komoly aggodalmat váltottak ki szövetségesei körében. Az úgynevezett hajlandók koalíciója a héten újra megerősítette:

Európa továbbra sem fogad el olyan békét, amely legitimálja a határok erővel történő megváltoztatását.

Emellett az újabban csak E3-ak néven emlegetett államok – Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság – saját ellenjavaslatot dolgoztak ki. Ebben többek között

  • szó sincs az orosz területszerzés elismerésről,
  • a tárgyalások kiindulási alapja a jelenlegi frontvonal lenne és
  • csak egy teljes, feltétel nélküli tűzszünet után nyílna tér a végleges rendezés előtt.

Ezt is ajánljuk a témában

Az európai álláspont szerint Putyin 2014 óta illegálisan annektált területeit a Nyugat továbbra sem veszi figyelembe legitim orosz területként.

Halló, halló!

A cikk szerint tovább növelte az európai aggodalmakat, hogy kiszivárgott telefonbeszélgetések alapján Witkoff orosz tisztviselőket „tréningezett” arra, hogyan próbálják befolyásolni a Fehér Házat. A felvételekben elhangzik a donyecki területek átadásának szükségessége is. A Telegraph szerint

nem kizárt, hogy a hanganyagok egy európai hírszerző ügynökségtől származnak, amely így akarta jelezni: Moszkva és Trump békeközvetítői között egyre szorosabb kapcsolat alakult ki.

Ezt is ajánljuk a témában

Ettől retteg Európa

A Telegraph arról ír, hogy a Kreml új nemzetbiztonsági stratégiája szerint Oroszország a következő évtizedben teljesen integrálni kívánja a megszállt ukrán területeket. Ez a lap szerint azt jelzi, hogy Putyin továbbra sem hajlandó érdemi engedményekre.

Eközben Washington olyan békealkut készít elő, amely – az európai félelmek szerint –

messze elmaradna attól, amit Ukrajna egy többéves háború után igazságosnak tartana.

A legkényesebb kérdések – köztük a végleges határok ügye – a tervek szerint csak azután kerülnek a dokumentumba, amikor Zelenszkij és Trump személyesen találkoznak. Az ukrán elnök egyelőre nem közölte, mikor utazik Washingtonba vagy a Mar-a-Lagóba.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cutcopy
•••
2025. november 28. 17:52 Szerkesztve
Krím ügyben a Telegraph kicsit lemaradt, 2014-ben ugyanis szemet hunyt az EU ráadásul akkor még a britekkel együtt..
Válasz erre
0
0
lyon-v-2
2025. november 28. 17:41
Hajrá...
Válasz erre
0
0
vamonos
2025. november 28. 17:38
"Amíg Zelenszkij az elnök, senki ne számítson arra, hogy Ukrajna területeket ad át.” Ez az akadály könnyen elhárítható. De ha Zselé még sokáig marad és nem hajlandó tárgyalni, az oroszoknak még lesz idejük Odesszát is elfoglalni.
Válasz erre
4
0
Reszelő Aladár
2025. november 28. 17:38
Érdekes. Trianonnál valahogy ez nem volt probléma. Sőt azóra még felemlegetni sem szabad, hogy itt valaha egyszer valakik határokat rajzolgattak át úgy, hogy még a végén még ők is elismerték, hogy talán egy kicsit túlzás volt, de Párizsból és Londonból ez amúgy sem látszik, úgyhogy mind1. De a világ megváltozott és ugyanazen hatalmaknak hirtelen annyira érzékenyek lettek, hogy a 1991-ben egy évtizedekkel korábbi vodkaparti után megrajzolt virtuális tagköztársasi határok most éppen merre húzodnak és hirtelen azokhoz kell ragaszkodni, akár helyiek vére által, de a véleményük teljes negligálása mellett. HIszen mennyire jó lehet most Ukrajnában élni, csócsón szétlőve és ha jönne is lóvé azt is el fogják lopni.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!