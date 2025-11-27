The Atlantic: Zelenszkij nem a háború, hanem a választási bukás miatt nem engedi el a Donbászt

Kiszivárgott Trump titkos ukrajnai béketerve – Európa sokkot kapott a 28 ponttól
Eddig hétpecsétes titok volt, most azonban minden kiderült.
Az amerikai–orosz béketervezet mögött egyre nagyobb a frusztráció, miközben Kijev kettős játékot folytat: kifelé engedékeny, befelé ellenáll.
A The Atlantic friss elemzése szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem elsősorban katonai vagy stratégiai megfontolásokból utasítja el a területi engedményeket, hanem belpolitikai túlélési kényszerek miatt.
Simon Shuster újságíró cikke arra hívja fel a figyelmet:
ha Kijev akár egyetlen négyzetkilométert is átadna a Donbászból, az Zelenszkij elkerülhetetlen politikai bukásához vezetne egy jövőbeli választáson.
Az elnöki hivatal egyik névtelen forrása úgy fogalmazott: ez „politikai öngyilkosság” lenne, amelyet minden ellenfél fegyverként használna ellene. Eközben az Egyesült Államok egyre sürgetőbb módon próbálja lezárni a háborút, miközben Moszkva sem hajlandó engedni alapvető követeléseiből.
A cikk szerint a Zelenszkij–Trump kapcsolat októberben vált fordulóponttá. Az ukrán elnök azt ígérte Donald Trumpnak, hogy Pokrovszknál sikerül bekeríteniük az orosz erőket, ez azonban a washingtoni találkozóig nem teljesült.
A csalódott amerikai elnök „már a térképekre sem volt hajlandó ránézni”,
ami után Washington Steve Witkoff különmegbízott közvetítésével megkezdte az egyeztetéseket Moszkvával – ezekből nőtt ki a sajtóban kiszivárgott, 28 pontból álló béketerv.
A Biden–Trump-váltás utáni amerikai stratégia – Shuster szerint – három pillérre épül.
Miközben Oroszország sem mutat hajlandóságot arra, hogy feladja legfontosabb követeléseit, Kijev kettős taktikát alkalmaz: hivatalosan egyetért az amerikai törekvésekkel, hogy ne tűnjön a béke akadályozójának, a háttérben azonban továbbra is ellenáll a csapatkivonást célzó nyomásnak.
A The Atlantic szerint így könnyen lehet, hogy a békefolyamat végül visszatér a kiindulóponthoz – a teljes patthelyzethez –, miközben Zelenszkij számára továbbra is a saját politikai jövője marad a tét.
A legújabb korrupciós botrány Alekszandr Rodnyanszkij szerint nem kivétel, hanem maga a rendszer – és Ukrajna partnereinek ideje szembenézni ezzel.
Nyitókép: Jim WATSON és Tetiana DZHAFAROVA / AFP