Donbász háború négyzetkilométer Volodimir Zelenszkij öngyilkosság The Atlantic

The Atlantic: Zelenszkij nem a háború, hanem a választási bukás miatt nem engedi el a Donbászt

2025. november 27. 20:38

Az amerikai–orosz béketervezet mögött egyre nagyobb a frusztráció, miközben Kijev kettős játékot folytat: kifelé engedékeny, befelé ellenáll.

2025. november 27. 20:38
null

A The Atlantic friss elemzése szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nem elsősorban katonai vagy stratégiai megfontolásokból utasítja el a területi engedményeket, hanem belpolitikai túlélési kényszerek miatt. 

Simon Shuster újságíró cikke arra hívja fel a figyelmet: 

ha Kijev akár egyetlen négyzetkilométert is átadna a Donbászból, az Zelenszkij elkerülhetetlen politikai bukásához vezetne egy jövőbeli választáson. 

Az elnöki hivatal egyik névtelen forrása úgy fogalmazott: ez „politikai öngyilkosság” lenne, amelyet minden ellenfél fegyverként használna ellene. Eközben az Egyesült Államok egyre sürgetőbb módon próbálja lezárni a háborút, miközben Moszkva sem hajlandó engedni alapvető követeléseiből.

A cikk szerint a Zelenszkij–Trump kapcsolat októberben vált fordulóponttá. Az ukrán elnök azt ígérte Donald Trumpnak, hogy Pokrovszknál sikerül bekeríteniük az orosz erőket, ez azonban a washingtoni találkozóig nem teljesült. 

A csalódott amerikai elnök „már a térképekre sem volt hajlandó ránézni”, 

ami után Washington Steve Witkoff különmegbízott közvetítésével megkezdte az egyeztetéseket Moszkvával – ezekből nőtt ki a sajtóban kiszivárgott, 28 pontból álló béketerv.

A Biden–Trump-váltás utáni amerikai stratégia – Shuster szerint – három pillérre épül. 

  • Egyrészt időnyomással igyekeznek rákényszeríteni Kijevet a kompromisszumra: J.D. Vance alelnök a félidős választások előtt mindenképp lezárná a konfliktust. 
  • Másrészt „zsarolási potenciálként” tekintenek az ukrajnai korrupciós botrányokra, amelyek gyengítik Zelenszkij alkupozícióját.
  • Harmadrészt ott lebeg a katonai ultimátum: Daniel Driscoll tábornok már figyelmeztetett, hogy minden további halogatás újabb területi és emberveszteségekhez vezet majd.

Miközben Oroszország sem mutat hajlandóságot arra, hogy feladja legfontosabb követeléseit, Kijev kettős taktikát alkalmaz: hivatalosan egyetért az amerikai törekvésekkel, hogy ne tűnjön a béke akadályozójának, a háttérben azonban továbbra is ellenáll a csapatkivonást célzó nyomásnak. 

A The Atlantic szerint így könnyen lehet, hogy a békefolyamat végül visszatér a kiindulóponthoz – a teljes patthelyzethez –, miközben Zelenszkij számára továbbra is a saját politikai jövője marad a tét.

Nyitókép: Jim WATSON és Tetiana DZHAFAROVA / AFP

