Ukrajna béketerv Oroszország USA tervezet

Kiszivárgott Trump titkos ukrajnai béketerve – Európa sokkot kapott a 28 ponttól

2025. november 21. 11:48

Eddig hétpecsétes titok volt, most azonban minden kiderült: Donald Trump amerikai elnök 28 pontos béketerve olyan engedményeket követel Ukrajnától, amelyeket Európában sokan megdöbbenéssel fogadtak.

2025. november 21. 11:48
Az amerikai elnök eddig titkosan kezelt ukrajnai béketervétől Európa szó szerint sokkot kapott. Eddig csak szórványos részletek szivárogtak ki, most azonban a német Bild portál nyilvánosságra hozta mind a 28 pontot, amelyekkel Donald Trump lezárná a háborút.

A tervezet világossá teszi: Ukrajnától súlyos engedményeket várnak el, és a tárgyalópartnerek nagy sebességre kapcsoltak. Az orosz állami hírügynökség, a Tass szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek november 27-ig – vagyis egy héten belül – alá kellene írnia a megállapodást. 

Utóbbi a Telegramon megerősítette, hogy folynak a tárgyalások, határidőt ugyanakkor nem említett.

A 28 pont, amely véget vetne a háborúnak:

 

  1. Ukrajna szuverenitását megerősítik.
  2. Oroszország, Ukrajna és Európa átfogó megnemtámadási egyezményt köt; a múlt 30 év feszültségeit lezártnak tekintik.
  3. Oroszország kötelezettséget vállal, hogy nem támad meg szomszédos országokat; cserébe nem lesz további NATO-bővítés.
  4. Oroszország és a NATO az USA közvetítésével biztonsági párbeszédet folytat a feszültség csökkentéséről.
  5. Ukrajna megbízható biztonsági garanciákat kap.
  6. Az ukrán hadsereg létszámát 600 000 főben maximálják (a jelenlegi kb. 850 000 helyett).
  7. Ukrajna alkotmányba foglalja, hogy nem csatlakozik a NATO-hoz; a NATO ugyanezt rögzíti alapdokumentumaiban.
  8. A NATO nem állomásoztathat csapatokat Ukrajnában.
  9. Európai vadászgépek csak Lengyelországban állomásozhatnak.
  10. Az USA biztonsági garanciát ad, ezért cserébe kompenzációt kap. Ha Ukrajna támad Oroszországra, a garancia érvényét veszti; ha Oroszország támad, határozott, összehangolt katonai válasz jön.
  11. Ukrajna csatlakozhat az Európai Unióhoz.
  12. Globális újjáépítési program indul (ukrán fejlesztési alap, gázinfrastruktúra, lakóövezetek helyreállítása, Világbank-csomag).
  13. Oroszország teljesen visszakerül a világgazdaságba, minden szankciót feloldanak; meghívást kap a G8 visszaállítására.
  14. A befagyasztott pénzek felhasználása: 100 milliárd dollár amerikai vezetésű ukrajnai projektekre; a nyereség 50 százaléka az egyesült államokat illeti. Európa további 100 milliárd dollárt fizet.
  15. Amerikai–orosz munkacsoport felügyeli a biztonsági előírások betartását.
  16. Oroszország törvényben rögzíti Európa és Ukrajna elleni megnemtámadási politikáját.
  17. Az USA és Oroszország meghosszabbítja a nukleáris fegyverzetkorlátozási megállapodásokat, köztük a START I-et.
  18. Ukrajna vállalja, hogy atomfegyver nélküli állam marad.
  19. A zaporizzsjai atomerőmű az IAEA felügyelete alatt működik; az áramot 50–50 százalékban osztják meg.
  20. Oktatási programok indulnak a megértés, kulturális tolerancia és a náci ideológiák elutasítása érdekében.
  21. Területek: a Krím, Luhanszk és Donyeck de facto orosz státuszt kap; Herszon és Zaporizzsja a kontaktvonal mentén befagyasztott állapotba kerül. Oroszország további területeket ad vissza; Ukrajna kivonul az általa ellenőrzött donyecki részekről, amelyeket demilitarizálnak és nemzetközileg orosz területként ismernek el.
  22. Mindkét fél vállalja, hogy a területi rendezést nem változtatja meg erőszakkal.
  23. Oroszország engedélyezi Ukrajnának a Dnyeper kereskedelmi használatát; megállapodások születnek a fekete-tengeri gabonaszállításról.
  24. Humanitárius bizottság oldja meg a fogolycseréket és az elesettek hazaszállítását. Minden civil foglyot – köztük gyerekeket – szabadon engednek.
  25. Ukrajna 100 napon belül választásokat tart.
  26. Teljes amnesztia jár a konfliktus szereplőinek; minden jövőbeni kártérítési igény elutasítva.
  27. A megállapodás jogilag kötelező; végrehajtását egy Trump által vezetett béketanács felügyeli, megsértése esetén szankciók lépnek életbe.
  28. A felek jóváhagyása után azonnali tűzszünet lép életbe.

Kijev és európai partnerei különösen nehezményezik, hogy a tervezetet a Trump-kampánycsapat – Steve Witkoff különmegbízott vezetésével, Marco Rubio külügyminiszterrel és Jared Kushnerrel egyeztetve – közvetlenül Moszkvával dolgozta ki. A folyamat során Witkoff szoros kapcsolatban állt Kirill Dmitrijevvel, Putyin egyik fő tárgyalójával. A javaslatot végül bemutatták Zelenszkij elnöknek is.

Nyitókép: Ozan KOSE / AFP

