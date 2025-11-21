Kiszivárgott Trump titkos ukrajnai béketerve – Európa sokkot kapott a 28 ponttól

Óriási bajban van Zelenszkij – könnyen lehet, hogy ezt már ő sem úszhatja meg
A honvédő háború három éve elfedte Ukrajna jó három évtizednyi függetlenségének rákfenéjét: a burjánzó korrupciót.
Eddig hétpecsétes titok volt, most azonban minden kiderült: Donald Trump amerikai elnök 28 pontos béketerve olyan engedményeket követel Ukrajnától, amelyeket Európában sokan megdöbbenéssel fogadtak.
Az amerikai elnök eddig titkosan kezelt ukrajnai béketervétől Európa szó szerint sokkot kapott. Eddig csak szórványos részletek szivárogtak ki, most azonban a német Bild portál nyilvánosságra hozta mind a 28 pontot, amelyekkel Donald Trump lezárná a háborút.
A tervezet világossá teszi: Ukrajnától súlyos engedményeket várnak el, és a tárgyalópartnerek nagy sebességre kapcsoltak. Az orosz állami hírügynökség, a Tass szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek november 27-ig – vagyis egy héten belül – alá kellene írnia a megállapodást.
Utóbbi a Telegramon megerősítette, hogy folynak a tárgyalások, határidőt ugyanakkor nem említett.
Kijev és európai partnerei különösen nehezményezik, hogy a tervezetet a Trump-kampánycsapat – Steve Witkoff különmegbízott vezetésével, Marco Rubio külügyminiszterrel és Jared Kushnerrel egyeztetve – közvetlenül Moszkvával dolgozta ki. A folyamat során Witkoff szoros kapcsolatban állt Kirill Dmitrijevvel, Putyin egyik fő tárgyalójával. A javaslatot végül bemutatták Zelenszkij elnöknek is.
Itt vannak a részletek.
Nyitókép: Ozan KOSE / AFP