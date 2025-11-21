Kiszivárgott Trump titkos ukrajnai béketerve – Európa sokkot kapott a 28 ponttól

Az amerikai elnök eddig titkosan kezelt ukrajnai béketervétől Európa szó szerint sokkot kapott. Eddig csak szórványos részletek szivárogtak ki, most azonban a német Bild portál nyilvánosságra hozta mind a 28 pontot, amelyekkel Donald Trump lezárná a háborút.

A tervezet világossá teszi: Ukrajnától súlyos engedményeket várnak el, és a tárgyalópartnerek nagy sebességre kapcsoltak. Az orosz állami hírügynökség, a Tass szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek november 27-ig – vagyis egy héten belül – alá kellene írnia a megállapodást.