Óriási bajban van Zelenszkij – könnyen lehet, hogy ezt már ő sem úszhatja meg

Mindicsnél – valamint a korábbi energiaügyi, mostanáig igazságügyi (!) miniszternél, Herman Haluscsenkónál – múlt hétfőn házkutatást tartottak, ám ezt Zelenszkij barátja már nem várta meg. Mindics az Ukrajinszka Pravda információi szerint a lakásában történt házkutatás előtt alig négy órával Lengyelország felé elhagyta Ukrajnát, majd Izraelbe repült, amely országnak szintén rendelkezik az állampolgárságával. Fő szabály szerint katonakorú férfiként erre nem lett volna lehetősége, ám mivel sokgyermekes apa, még épp meglóghatott a hatóságok elől.

Timur Mindiccsel, valamint a korrupciós ügyben szintén érintett és már október végén Izraelbe menekülő Olekszandr Cukerman üzletemberrel szemben múlt csütörtökön léptetett életbe szankció­kat Zelenszkij elnök: vagyonukat három évre befagyasztják, Ukrajnába való beutazásukat megtiltják, állami kitüntetéseiktől megfosztják és az üzleti tevékenységtől eltiltják őket. Haluscsenko igazságügyi minisztert felfüggesztették hivatalából, felmentéséről – az energiaügyi miniszter, Szvitlana Grincsuk kirúgásával együtt – a kormány javaslatára november 18-án szavazott az ukrán törvényhozás, a Verhovna Rada.

Tüntetés háború idején: a korrupcióellenes hatóságok mellett álltak ki ukránok július végén

Fotó: AFP/Tetiana Dzhafarova

Mindics vezetésével egy Slagbaum, azaz ’sorompó’ névre hallgató korrupciós rendszer működött az ukrán energetikában az Enerhoatom körül, amelynek haszonélvezői kifejezetten a háborún nyerészkedtek.

Történt ugyanis, hogy az ukrán állam a hadiállapot idejére megtiltotta bizonyos vállalatok tartozásának behajtását a cégek stratégiai jelentősége miatt. E listára került fel az Enerhoatom is. A vállalatok beszállítói, alvállalkozói, üzleti partnerei semmiféle jogi eszközzel nem tudnak élni, ha nem kapják meg munkájuk ellenértékét. Ezt a jogi kiskaput használták ki Mindicsék: miután az Enerhoatom partnerei beszállították termékeiket vagy elvégezték a munkát az energetikai óriásnál, az atomvállalat vezetésére semmilyen törvényes módon fel nem hatalmazott „figyelők” megkeresték őket, hogy a járandóságukhoz csak akkor juthatnak hozzá, ha a Mindicsék irányítása alatt álló, az Enerhoatomhoz nem kapcsolódó céghálóba tartozó vállalkozások egyikének elutalták a kintlévőségük 10-15 százalékát. Ebben az esetben a vállalatot törvénytelenül irányító Mindicsék elintézték az Enerhoatomnál a kifizetést, minden más esetben az atomvállalat egyszerűen nem fizetett, az üzleti partner pedig hoppon maradt, hiszen a hadiállapot alatt nem tudja behajtani az Enerhoatomon a neki járó összeget.