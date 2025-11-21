Mutatjuk: itt az amerikaiak által javasolt teljes ukrajnai béketerv!

Ég a ház Zelenszkij körül, de az Economist üzenete mindenkit sokkolt! (VIDEÓ)
A lap egy véleménycikket publikált, amelyben félresöpörték a korrupciós botrányt, hiszen mint írják: az ország mindig is korrupt volt.
Oroszország visszatérne a globális gazdaságba, a NATO nem állomásozhatna ukrán területen, a Donbász pedig orosz kézre kerülne.
A brit The Telegraph nyilvánosságra hozta Donald Trump amerikai elnök teljes, 28 pontból álló béketervét, amelyet egyesült államokbeli és orosz tisztviselők dolgoztak ki Ukrajna háborújának lezárására. A megállapodást mindeddig szigorúan titokban tartották,
miközben az európai kormányok – anélkül, hogy látták volna – már eleve kapitulációnak minősítették, mondván: túl nagy engedményeket tesz a Kremlnek.
A terv lényege, hogy a békéért cserébe Ukrajnának jelentős katonai és politikai korlátozásokat kellene elfogadnia.
A megállapodás bármilyen megsértése esetén Ukrajna elveszítené a még körvonalazatlan amerikai és európai biztonsági garanciákat.
A terv ugyanakkor ígéri: ha Oroszország ismét megtámadná Ukrajnát, újra bevezetnék a szankciókat, és döntő katonai lépések következnének.
A békéért cserébe Oroszország megkapná az egész Donbaszt és a Krímet, amelyeket de facto módon – az Egyesült Államokat is beleértve – elismernének.
Moszkva visszatérhetne a G7-be, így ismét G8 jönne létre.
A befagyasztott orosz vagyonokat is visszaadnák, kivéve 100 milliárd dollárt, amelyet Ukrajna újjáépítésére fordítanának.
A tűzszünet után Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek 100 napon belül választásokat kellene kiírnia, miközben Vlagyimir Putyin orosz államfőnek ígéretet tenne arra, hogy nem támad meg egyetlen NATO-tagállamot sem.
A brit lap szerint a kiszivárgott dokumentum tehát radikális engedményekre kötelezné Ukrajnát, miközben jelentős területi és politikai előnyökkel járna Oroszország számára, és gyökeresen átalakítaná a háború utáni európai biztonsági környezetet.
