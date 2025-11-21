Ft
Ft
10°C
3°C
Ft
Ft
10°C
3°C
11. 21.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 21.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
engedmény Ukrajna béketerv Oroszország Krím amerikai

Mutatjuk: itt az amerikaiak által javasolt teljes ukrajnai béketerv!

2025. november 21. 08:55

Oroszország visszatérne a globális gazdaságba, a NATO nem állomásozhatna ukrán területen, a Donbász pedig orosz kézre kerülne. 

2025. november 21. 08:55
null

A brit The Telegraph nyilvánosságra hozta Donald Trump amerikai elnök teljes, 28 pontból álló béketervét, amelyet egyesült államokbeli és orosz tisztviselők dolgoztak ki Ukrajna háborújának lezárására. A megállapodást mindeddig szigorúan titokban tartották, 

miközben az európai kormányok – anélkül, hogy látták volna – már eleve kapitulációnak minősítették, mondván: túl nagy engedményeket tesz a Kremlnek.

A terv lényege, hogy a békéért cserébe Ukrajnának jelentős katonai és politikai korlátozásokat kellene elfogadnia. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve
Tovább a cikkhezchevron
  • Kijevnek 600 ezer főre kellene csökkentenie hadseregét, 
  • meg kellene válnia minden olyan rakétától, amely képes elérni Moszkvát, és 
  • vállalnia kellene, hogy nem támadja meg Oroszországot, valamint 
  • nem próbálja visszaszerezni katonai erővel a tőle elvett területeket. Továbbá
  • a NATO-csapatok állomásoztatása tilos lenne Ukrajnában, és 
  • külföldi vadászgépek csak Lengyelországban állomásozhatnának. 

A megállapodás bármilyen megsértése esetén Ukrajna elveszítené a még körvonalazatlan amerikai és európai biztonsági garanciákat. 

A terv ugyanakkor ígéri: ha Oroszország ismét megtámadná Ukrajnát, újra bevezetnék a szankciókat, és döntő katonai lépések következnének.

A békéért cserébe Oroszország megkapná az egész Donbaszt és a Krímet, amelyeket de facto módon – az Egyesült Államokat is beleértve – elismernének.

Moszkva visszatérhetne a G7-be, így ismét G8 jönne létre. 

A befagyasztott orosz vagyonokat is visszaadnák, kivéve 100 milliárd dollárt, amelyet Ukrajna újjáépítésére fordítanának. 

A tűzszünet után Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek 100 napon belül választásokat kellene kiírnia, miközben Vlagyimir Putyin orosz államfőnek ígéretet tenne arra, hogy nem támad meg egyetlen NATO-tagállamot sem.

Az oroszok által elfoglalt terület / Kép forrása: The Telegraph

A brit lap szerint a kiszivárgott dokumentum tehát radikális engedményekre kötelezné Ukrajnát, miközben jelentős területi és politikai előnyökkel járna Oroszország számára, és gyökeresen átalakítaná a háború utáni európai biztonsági környezetet.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Yasushi Kaneko / AFP

Összesen 176 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
apro_marosan_petergabor
2025. november 21. 13:29
Zselé először hozzálátott a békeszerződés elfogadásának előkészítéséhez. Azután a Soros-Rothschild vonal leszólt Brüsszelbe, hogy nem. Párhuzamosan lejött a parancs Zselének is, aki visszahőkölt. Ugyan úgy, mint anno mikor Boris Johnson "élő Soros nagykövetként" megállította a békeszerződés aláírását 3 éve. A deep state-London vonal nem adja meg könnyen magát - s persze van erejük is, speciális eszközökkel, az egyik ilyen eszköz lenne az Epstein-botrány vonal, amelynek a méregfogát Trumpék most megpróbálják nyilvánosságra hozással kihúzni (meglátjuk, sikerül -e)...
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2025. november 21. 13:28
Valójában majdnem mindegy mi szerepel benne, úgyis úgy lesz ahogy ők akarják.
Válasz erre
0
0
Bastyaelvtars
2025. november 21. 13:22
Ludovico_Castiglione Ez már az a komment, amitől az ember érzi, h valaki a saját konyhájában tartott geopolitikai cosplay-bajnokságot, és túl sok vodkával öblítette le.:)) Látom, sikerült bekötni az orosz blogger-vallásos szónoklatot, köszönjük a liturgiát. Csak egy apró gond van: attól, h valaki caps lockkal üvölt a Telegramon, még nem lesz hivatalos álláspont, legfeljebb propaganda-szagú fanfiction. A ‘gyengék vagytok, minek pofáztok’ érvelés pedig pont olyan erős, mint amikor a betörő üvölt be az ablakon, hogy ‘fogd be, különben még jobban kirámollak’. Ez nem geopolitika, ez óvodai udvar retorika. A béketerv kritikája ettől még jogos marad. Ilyen vilaglátással akár kimehetnél a Don- kanyarba is megkoszorúzni a szovjet katonai sírokart...
Válasz erre
0
0
uranvaros
2025. november 21. 13:18
brit lap szerint .... gyökeresen átalakítaná a háború utáni európai biztonsági környezetet. Ennyire hülyék az angolok. Semmi sem változna. A hohol náci banda lenne a legnagyobb veszély.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!