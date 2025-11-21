Mutatjuk: itt az amerikaiak által javasolt teljes ukrajnai béketerv!

A terv ugyanakkor ígéri: ha Oroszország ismét megtámadná Ukrajnát, újra bevezetnék a szankciókat, és döntő katonai lépések következnének.

A békéért cserébe Oroszország megkapná az egész Donbaszt és a Krímet, amelyeket de facto módon – az Egyesült Államokat is beleértve – elismernének.

Moszkva visszatérhetne a G7-be, így ismét G8 jönne létre.

A befagyasztott orosz vagyonokat is visszaadnák, kivéve 100 milliárd dollárt, amelyet Ukrajna újjáépítésére fordítanának.

A tűzszünet után Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek 100 napon belül választásokat kellene kiírnia, miközben Vlagyimir Putyin orosz államfőnek ígéretet tenne arra, hogy nem támad meg egyetlen NATO-tagállamot sem.