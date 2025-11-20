Ég a ház Zelenszkij körül, de az Economist üzenete mindenkit sokkolt! (VIDEÓ)

Írja ezt a lap, miközben Ukrajna hónapok óta EU csatlakozást követel, és a brüsszeli vezetők is azt hajtogatják, hogy készen állnak erre.

Az Economist még örömöt is talált az ürömben: szerintük ugyanis nagyon jó hír, hogy ugyan Zelenszkij mindent megtett, hogy megfojtsa a korrupció ellenes intézményeket, ez végülis nem sikerült neki.

A cikk szerint ráadásul Zelenszkij úgy tűnik nem is érintett – annak ellenére, hogy közeli szövetségesei a botrány főszereplői. Az Economist szerint az se számít, ha megbukik Zelenszkij, hiszen senki nem pótolhatatlan

„Ha a botrány miatt pozíciója tarthatatlanná válik, akkor legyen. A háború kezdetén hősnek bizonyult, amikor nem menekült el, de egyetlen vezető sem pótolhatatlan”

– írják.