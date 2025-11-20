Brüsszel megint hoppon maradt: Amerika az EU nélkül kötne békét
A lap egy véleménycikket publikált, amelyben félresöpörték a korrupciós botrányt, hiszen mint írják: az ország mindig is korrupt volt.
Az Economist brit gazdasági lap szokatlan nézőpontot osztott meg a legújabb ukrán korrupciós botránnyal kapcsolatban: szerintük mindez nem számít semmit, akkor is támogatni kell Ukrajnát!
A cikk elején elismerik, hogy az Energoatom körüli pénzmosás gyorsan Ukrajna elnökének legsúlyosabb válságává válhat, hiszen két minisztert már eltávolítottak, egyet letartóztattak; további magas rangú személyek is bukhatnak.
Az Economist szerint a felháborodás indokolt, azonban hozzá teszik:
„De fontos megérteni, mit jelent ez a botrány – és mit nem. Először is, a feltárt korrupció nem új keletű.
Ukrajna, bár sokkal kevésbé korrupt, mint Vlagyimir Putyin Oroszországa, de itt is hosszú története van a visszaéléseknek. A nyugati törekvés, amely a reformokat ösztönzi, mindig is lassú volt. Az erőfeszítések Zelenszkij előtti időkből származnak, és túlélik őt is.”
Írja ezt a lap, miközben Ukrajna hónapok óta EU csatlakozást követel, és a brüsszeli vezetők is azt hajtogatják, hogy készen állnak erre.
Az Economist még örömöt is talált az ürömben: szerintük ugyanis nagyon jó hír, hogy ugyan Zelenszkij mindent megtett, hogy megfojtsa a korrupció ellenes intézményeket, ez végülis nem sikerült neki.
A cikk szerint ráadásul Zelenszkij úgy tűnik nem is érintett – annak ellenére, hogy közeli szövetségesei a botrány főszereplői. Az Economist szerint az se számít, ha megbukik Zelenszkij, hiszen senki nem pótolhatatlan
„Ha a botrány miatt pozíciója tarthatatlanná válik, akkor legyen. A háború kezdetén hősnek bizonyult, amikor nem menekült el, de egyetlen vezető sem pótolhatatlan”
– írják.
A cikk szerint azok, akik azzal érvelnek, hogy egy ilyen korrupt kormánynak nem szabad pénzt adni, azok eddig is csak ürügyet kerestek, hogy megvonják a támogatást Ukrajnától.
„Geopolitikai szempontból nézve ez a botrány semmit sem változtat. Ukrajna nem volt és soha nem is volt a tiszta kormányzás mintaképe.
Nem ezért költött a Nyugat mintegy 400 milliárd dollárt – és ez a szám tovább növekszik – az ország védelmére. Ha a nyugati támogatás meggyengülne, az egyetlen nyertes Putyin lenne” – vonja le a konklúziót a cikk.
A cikk arra a következtetésre jut, hogy akkor is támogatni kell Ukrajnát, ha korrupt vezetők „börtönben rohadnak” és szerintük egy korrupciós botrány „nem vakíthatja el” a szövetségeseket, hogy ne vegyék észre: az igazi fenyegetés Oroszország.
