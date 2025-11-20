Ft
Brüsszel megint hoppon maradt: Amerika az EU nélkül kötne békét

2025. november 20. 18:02

Brüsszel egyértelművé tette, hogy szerepet kíván játszani minden békemegállapodásban, de az amerikaiak újra és újra félre tolják őket.

2025. november 20. 18:02
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt: az Európai Unió ellenzi az Ukrajnában dúló háború befejezésére irányuló 28 pontos tervet. A hírek szerint zárt ajtók mögött dolgozza ki az Egyesült Államok és Oroszország a tervet, de Brüsszel azt követeli, hogy minden diplomáciai kísérletben Kijev és az európai vezetők is részt vegyenek – írja az Euronews. 

Az amerikai Axios által először közzétett terv az európai szövetségesek szerint Ukrajna számára rendkívül kedvezőtlen feltételeket tartalmaz, például a Donbasz teljes átadását, amelyet az orosz erők nem tudtak teljes mértékben ellenőrzésük alá vonni, valamint a fegyveres erők korlátozását.

A terv részletei az EU külügyminisztereinek brüsszeli találkozója előtt kerültek nyilvánosságra, ahol Oroszország háborúja volt a napirend fő témája.

„Mi, európaiak, mindig is a tartós és igazságos békét támogattuk, és üdvözöljük minden olyan erőfeszítést, amely ennek elérését szolgálja”  – mondta Kaja Kallas külügyi főképviselő csütörtök reggel a sajtónak.

 „Természetesen ahhoz, hogy bármely terv működőképes legyen, az ukránok és az európaiak támogatására is szükség van. Ez teljesen egyértelmű.”

„Putyin azonnal véget vethetne ennek a háborúnak, ha abbahagyná a civilek bombázását és az emberek megölését, de az orosz oldalról nem láttunk semmilyen engedményt” – tette hozzá Kallas. Arra a kérdésre, hogy volt-e európai részvétel a jelentett terv kidolgozásában, Kallas így válaszolt: „Nekem nincs erről tudomásom.” 

Amerikát nem érdekli Brüsszel véleménye

David van Weel holland külügyminiszter is megerősítette Európa kimaradását. „Nem, nem vettünk részt a terv kidolgozásában. Nem tudom, hogy Ukrajna részt vett-e a terv kidolgozásában. De számunkra az a fontos, hogy bármilyen béketerv is legyen terítéken, Ukrajna támogassa azt” – mondta van Weel. 

Dánia külügyinisztere Lars Løkke Rasmussen azonnali és feltétel nélküli tűzszünetet szorgalmazott, mint elengedhetetlen kiindulási pontot. Ezt az álláspontot, amelyet Kijev és Washington is támogat, Moszkva határozottan elutasította. 

Rasmussen szerint fontos megállapítani, hogy a „nagyfiúk”, vagyis Donald Trump amerikai elnök is támogatja-e a tervet, amelyet állítólag Steve Witkoff, az elnök közel-keleti különmegbízottja készít elő.

„Ukrajnában nem lehet békét teremteni az ukránok és az európaiak nélkül”  – mondta Rasmussen újságíróknak. „Ki kell állnunk Ukrajna mellett.”

Az amerikai-orosz tervről szóló hírek újra felvetették azt a kényelmetlen kérdést, hogy az EU kockáztatja-e, hogy háttérbe szorul a békefolyamatban, annak ellenére, hogy Ukrajna legnagyobb támogatója. 

Trump újraválasztása óta az EU hol részt vesz, hol pedig kizárják a vitából, ami azt a benyomást kelti, hogy az amerikaiak nem törődnek az EU véleményével.

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP

falcatus-2
2025. november 21. 06:10
FeketeFehér 2025. november 20. 21:14 Amikor Putyin úgy 2009-2010 táján felismerte, hogy az orosz gazdaság nem elég erős..." stb Drága Latrinás, BB-és Ubul Tesvér! Nagyon eltévesztette a házszámot, nagyon rossz helyen szeretne villogni foxi-maxin pallérozódott csökött agyával. Ez itt nem a magasan kvalifikált hordává szocializált tiszavirág gyülekezete. Ott a röhejes ideáját mannaként szívnák magukba. Nagyszerű elméjét itt csak fölöslegesen elpocsékolja . Pusztába kiáltott szavak. Készüljön! Jön, vészesen közeledik az 5. tasli. Van még kérdés Ildikó?
Válasz erre
0
0
falcatus-2
2025. november 21. 05:57
FeketeFehér: "Egyrészt ma nincsen semmiféle békefolyamat, Oroszország ugyanis csak területeket akar, és nem békét. Amíg Oroszország nem érdekelt a békében, addig nem érdemes "békefolyamatról" beszélni...." Ki érdekelt a békében?
Válasz erre
0
0
lendvaiildiko
2025. november 20. 23:29
Nekem csak azt tessék megmondani, HOL VAN ITT MOST A NŐI KVÓTA? A vén tűzrevaló minden férfit elküldene a harctérre, de nem hallom, hogy urzula, metsola, sarghentini, a szlovén kos, a dán miniszterelnöknő, A MINdenidők legbutább német külügyminisztere Baerbock, gyakorlót, sisakot, puskát ragadna és irány a Donbasz, szembeszállnak az orosz aggresszorral....HOL A NŐI KVÓTA? Csak népbiztosi állás, bizottsági tag etc esetén érvényes?
Válasz erre
4
0
survivor
2025. november 20. 23:10
Szoval Uki rabaszott. A Patas eselyei nőnek. Ha veszit nincs USA baratsag.. Trump- li megmondta...
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!