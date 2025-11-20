Európában is érezhető következményei lehetnek a titkos amerikai–orosz egyeztetéseknek

Az Axios értesülései szerint az amerikai kormány titokban, orosz egyeztetésekkel párhuzamosan dolgozik egy új, 28 pontból álló javaslaton, amely az orosz–ukrán háború lezárását készítené elő. A munkát Steve Witkoff, Donald Trump elnök megbízottja vezeti, aki napokon át tárgyalt Kirill Dmitrijev orosz különmegbízottal, erről a Mandiner is beszámolt. A tervezet vázlatai már több európai fővárosba is eljutottak, és hamarosan újabb egyeztetések várhatók.

Orosz–ukrán háború és a háttéregyeztetések realitása

Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő szerint nem meglepő, hogy az amerikai–orosz tárgyalások részben vagy egészben Ukrajna távollétében zajlanak. Mint fogalmazott: