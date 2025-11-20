Európában is érezhető következményei lehetnek a titkos amerikai–orosz egyeztetéseknek

Minden eddiginél közelebb a béke, Budapestet is említik! Titkos amerikai–orosz találkozó zajlott, végső fordulat jöhet a háborúban
Most nem mismásolásról van szó, a helyzet komoly és biztató.
Washington és Moszkva között új háttéregyeztetések zajlanak, amelyek egy átfogó béketervezetet próbálnak formába önteni. A folyamat középpontjában álló 28 pontos elképzelés az orosz–ukrán háború lezárását célozza, és amerikai források szerint már az európai szövetségesek felé is elindult a tájékoztatás.
Az Axios értesülései szerint az amerikai kormány titokban, orosz egyeztetésekkel párhuzamosan dolgozik egy új, 28 pontból álló javaslaton, amely az orosz–ukrán háború lezárását készítené elő. A munkát Steve Witkoff, Donald Trump elnök megbízottja vezeti, aki napokon át tárgyalt Kirill Dmitrijev orosz különmegbízottal, erről a Mandiner is beszámolt. A tervezet vázlatai már több európai fővárosba is eljutottak, és hamarosan újabb egyeztetések várhatók.
Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő szerint nem meglepő, hogy az amerikai–orosz tárgyalások részben vagy egészben Ukrajna távollétében zajlanak. Mint fogalmazott:
Az, hogy Ukrajna nélkül voltak tárgyalások a háború alatt végig a két fél között, az bizonyos, ez nem egy új jelenség.
Emlékeztetett: a Biden-adminisztráció alatt ezek a csatornák elsősorban a konfliktus eszkalációjának megakadályozását szolgálták, míg a Trump-adminisztráció alatt már fő céllá a béke megteremtése lépett elő. A 28 pontos amerikai javaslat négy nagy témakört érint az Axios szerint:
Demkó hangsúlyozza, hogy egy ilyen széles keretű megállapodás szükségszerűvé válik:
Az biztos, hogy előbb-utóbb lesz megállapodás Ukrajnáról.
Demkó Attila szerint az Egyesült Államok kulcsszerepe megkerülhetetlen, mivel Washington az egyetlen olyan hatalom, amelyet Moszkva valóban partnernek tekint a tárgyalások során. Az USA az egyetlen fél, akivel Oroszország hajlandó egyenrangúként leülni egyeztetni, ezért az amerikai álláspont meghatározó lesz a folyamatban.
Kirill Dmitrijev, az orosz állami vagyonalap vezetője arról beszélt az Axiosnak, hogy három napot töltött Witkoff társaságában Miamiban, és úgy érzi, hogy Washingtonban „az orosz álláspontot végre meghallják”. Demkó szerint ez a nyitottság valódi változást jelez az amerikai diplomáciában:
Nem gondolom, hogy ez csak retorika, az amerikai részről most már hajlamosabbak meghallani az orosz érveket, az orosz kifogásokat.
Hozzátette azonban:
Ez nem azt jelenti, hogy az oroszoknak igazuk van, de nem is kell, hogy igazuk legyen, elég, ha erejük van.
Dmitrijev meggyőződése szerint a tervezet nemcsak Ukrajna rendezését, hanem az amerikai–orosz kapcsolatok újraformálását is célozza: egy sokkal szélesebb keretről beszélt, amely Európa hosszú távú biztonságát is új alapokra helyezné.
A tervezet legérzékenyebb eleme a keleti ukrán területek státusza. Demkó szerint a háttérben már létrejöhetett egy előzetes amerikai–orosz megértés:
Ebben az egy kérdésben, már történt egy megállapodás az amerikaiak meg az oroszok között.
Demkó Attila szerint a háború kimenetele alapvetően a Donbasz térségében dől el. Úgy látja, Ukrajna számára a régió elvesztése semmilyen formában nem lenne elfogadható, ezért csak akkor nyílhat esély fegyverszünetre vagy a konfliktus befagyasztására, ha a Donbaszban lezárulnak a harcok – mégpedig úgy, hogy az orosz erők teljes ellenőrzést szereznek felette.
A helyzetet bonyolítja, hogy Oroszország korábbi céljai – a teljes keleti terület elfoglalása – messze nem teljesültek, ám Moszkva katonailag kedvezőbb pozíciója tovább szűkíti Ukrajna mozgásterét.
Az amerikai hadsereg vezető figuráit is bevonják az orosz–ukrán háború lezárásáról szóló tárgyalási kísérletekbe.
Az amerikai különmegbízott már találkozott Zelenszkij biztonsági tanácsadójával, de az elnökkel tervezett megbeszélését elhalasztotta. Demkó szerint ez is mutatja, mennyire szűk az ukrán diplomáciai és katonai mozgástér:
Ukrajna két dolgot tehet: vagy elfogadja a feltételeket, vagy tovább harcol.
A szakértő szerint a fronthelyzet és a belpolitikai válság egyaránt rontja Kijev pozícióját:
Zelenszkij mozgásterét a korrupciós botrány is behatárolja, de ennél nagyobb behatároló tényező az, hogy az orosz hadsereg sokkal jobb pozícióban van.
Miközben a fronton háború dúl, az ukrán elit arany vécén ülve költhette a nyugati adófizetők pénzét.
A Fehér Ház több európai vezetőt is tájékoztatott a készülő tervről, ám Demkó szerint az uniós országok nem szívesen fogadnának egy amerikai–orosz különalkut. Reális beleszólási lehetőségük azonban nincs:
Európa nem tudja hosszú távon finanszírozni egyedül Ukrajnát, nem tudja fegyverrel ellátni, már a következő 1-2 év finanszírozása is nagy kihívás.
A tervezet egyik hangsúlyos része az európai biztonsági architektúra újragondolása lehet. Demkó Attila azonban úgy látja, hogy az orosz fél néhány régi követelése – például hogy a NATO vonuljon vissza az 1999 előtti állapotokba – teljesen valószerűtlen. Szerinte Moszkva nem ért el olyan eredményeket a háborúban, és nem jelent olyan mértékű fenyegetést Európa számára, amely miatt a szövetségnek ilyen irányban engedményeket kellene tennie.
Ugyanakkor lehetségesnek tart olyan megállapodásokat, amelyek a fegyverzetellenőrzés – különösen a nukleáris rendszerek – területére fókuszálnak.
Demkó szerint a helyzet lényege az, hogy egyik fél sem képes saját elképzeléseit maradéktalanul érvényesíteni, és éppen ez adja majd egy esetleges kompromisszum alapját. A cikk szerint továbbra is napirenden van egy Trump–Putyin csúcstalálkozó Budapesten, bár a szervezést „jegelik”. Demkó szerint ennek rendkívüli diplomáciai jelentősége lenne:
A találkozónak akkor van értelme, ha konkrét eredményhez vezet.
Demkó Attila szerint akkor lehet valódi előrelépésre számítani, ha Oroszország hajlandó visszafogni bizonyos támadó műveleteit, például megszüntetni az ukrán területek elleni légicsapásokat. Egy ilyen lépés megnyithatná az utat egy tűzszünet felé, amely Trump számára jelentős diplomáciai eredményt jelentene.
A lap információi alapján az amerikai-orosz béketerv nem tulajdonít nagy jelentőséget az európai álláspontnak.
A szakértő szerint olyan feltételek nincsenek, amelyeket mindkét fél jó szívvel elfogadna. Szerinte Ukrajna számára elkerülhetetlen a területi veszteségek tudomásulvétele, míg Oroszországnak el kell fogadnia, hogy a hivatalosan elcsatolt területek közül nem mind kerül teljes ellenőrzése alá. Demkó szerint a mostani amerikai–orosz egyeztetések leginkább egy fegyverszünethez vezethetnek:
Én azt gondolom, hogy ez a folyamat egy fegyverszünethez vezethet el. Egy valódi tartós békéhez az út az még nagyon hosszú.
A szakértő szerint a tűzszünet már önmagában óriási előrelépés volna: egy véres háborút állítana le, és időt teremtene a diplomácia számára, még ha messze is van az átfogó, végleges rendezés.
Nyitókép: Gavriil Grigorov / POOL / AFP