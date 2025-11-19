Ft
háború Fehér Ház korrupció fronthelyzet Steven Witkoff Washington béke orosz-ukrán háború Politico

Ledobta a békebombát a Politico: a lap szerint még a héten véget érhet a háború, Zelenszkij összeroppan a nyomás alatt

2025. november 19. 16:21

A lap információi alapján az amerikai-orosz béketerv nem tulajdonít nagy jelentőséget az európai álláspontnak.

2025. november 19. 16:21
null

A Fehér Ház még ezen a héten, de legkésőbb november végéig véglegesíteni kívánja azt a keretmegállapodást, amely az ukrajnai háború lezárását célozza – írja a Politico.

A lap értesülései szerint az amerikai adminisztráció a Donald Trump csapatához köthető, korábban kiszivárgott 28 pontos béketervet készül kész tényként Volodimir Zelenszkij elé terjeszteni.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve
Tovább a cikkhezchevron

A Politico forrásai úgy tudják, hogy a terv részleteit Steven Witkoff, Trump különmegbízottja, valamint Kirill Dmitrijev, az orosz fél főtárgyalója egyeztette az Egyesült Államokban. A végleges dokumentumot várhatóan Daniel Driscoll amerikai hadseregügyi miniszter adja majd át az ukrán elnöknek Kijevben.

Ezt is ajánljuk a témában

Az amerikai adminisztráció névtelenül nyilatkozó tisztviselői szerint a tárgyalások „egy jelentős áttörés küszöbén” vannak. Egy forrás úgy fogalmazott: „Amit Ukrajnának javasolunk, az egy ésszerű ajánlat”.

A Politico szerint Washington úgy látja, hogy a korrupciós ügyek és a fronthelyzet okozta nyomás miatt Zelenszkijnek nem marad valódi mozgástere, és kénytelen lesz belemenni a megállapodásba.

A lap informátorai arról is beszéltek, hogy az amerikai fél nem tulajdonít nagy jelentőséget az európai álláspontnak.

„Őszintén szólva nem foglalkozunk az európaiakkal. A döntő az, hogy Ukrajna igent mondjon” – idézett a Politico egyik tisztviselőt.

A beszámolók szerint Washington úgy véli, a jelenlegi ukrán helyzet miatt képes lesz rábírni Kijevet az egyezség elfogadására, és az ajánlatot az ukrán vezetés számára is vállalhatónak tartják.

Nyitókép: Sarah Meyssonnier / POOL / AFP

