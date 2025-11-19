Ledobta a békebombát a Politico: a lap szerint még a héten véget érhet a háború, Zelenszkij összeroppan a nyomás alatt

Minden eddiginél közelebb a béke, Budapestet is említik! Titkos amerikai–orosz találkozó zajlott, végső fordulat jöhet a háborúban
Most nem mismásolásról van szó, a helyzet komoly és biztató.
A lap információi alapján az amerikai-orosz béketerv nem tulajdonít nagy jelentőséget az európai álláspontnak.
A Fehér Ház még ezen a héten, de legkésőbb november végéig véglegesíteni kívánja azt a keretmegállapodást, amely az ukrajnai háború lezárását célozza – írja a Politico.
A lap értesülései szerint az amerikai adminisztráció a Donald Trump csapatához köthető, korábban kiszivárgott 28 pontos béketervet készül kész tényként Volodimir Zelenszkij elé terjeszteni.
A Politico forrásai úgy tudják, hogy a terv részleteit Steven Witkoff, Trump különmegbízottja, valamint Kirill Dmitrijev, az orosz fél főtárgyalója egyeztette az Egyesült Államokban. A végleges dokumentumot várhatóan Daniel Driscoll amerikai hadseregügyi miniszter adja majd át az ukrán elnöknek Kijevben.
Az amerikai adminisztráció névtelenül nyilatkozó tisztviselői szerint a tárgyalások „egy jelentős áttörés küszöbén” vannak. Egy forrás úgy fogalmazott: „Amit Ukrajnának javasolunk, az egy ésszerű ajánlat”.
A Politico szerint Washington úgy látja, hogy a korrupciós ügyek és a fronthelyzet okozta nyomás miatt Zelenszkijnek nem marad valódi mozgástere, és kénytelen lesz belemenni a megállapodásba.
A lap informátorai arról is beszéltek, hogy az amerikai fél nem tulajdonít nagy jelentőséget az európai álláspontnak.
„Őszintén szólva nem foglalkozunk az európaiakkal. A döntő az, hogy Ukrajna igent mondjon” – idézett a Politico egyik tisztviselőt.
A beszámolók szerint Washington úgy véli, a jelenlegi ukrán helyzet miatt képes lesz rábírni Kijevet az egyezség elfogadására, és az ajánlatot az ukrán vezetés számára is vállalhatónak tartják.
Nyitókép: Sarah Meyssonnier / POOL / AFP
***