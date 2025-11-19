Ledobta a békebombát a Politico: a lap szerint még a héten véget érhet a háború, Zelenszkij összeroppan a nyomás alatt

A Politico szerint Washington úgy látja, hogy a korrupciós ügyek és a fronthelyzet okozta nyomás miatt Zelenszkijnek nem marad valódi mozgástere, és kénytelen lesz belemenni a megállapodásba.

A lap informátorai arról is beszéltek, hogy az amerikai fél nem tulajdonít nagy jelentőséget az európai álláspontnak.

„Őszintén szólva nem foglalkozunk az európaiakkal. A döntő az, hogy Ukrajna igent mondjon” – idézett a Politico egyik tisztviselőt.

A beszámolók szerint Washington úgy véli, a jelenlegi ukrán helyzet miatt képes lesz rábírni Kijevet az egyezség elfogadására, és az ajánlatot az ukrán vezetés számára is vállalhatónak tartják.

Nyitókép: Sarah Meyssonnier / POOL / AFP