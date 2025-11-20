Rázendített a háborúpárti kórus: egymás után utasítják el Trump béketervét az európai politikusok

Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője szintén elutasítóan nyilatkozott: „Mi, európaiak mindig is tartós és igazságos békét támogattunk; üdvözlünk minden erőfeszítést ennek elérésére. Természetesen ahhoz, hogy bármilyen terv működőképes legyen, szükség van az ukránok és az európaiak támogatására is. Nagyon világos: ebben a háborúban van egy agresszor és egy áldozat, és az orosz fél részéről semmilyen engedményről nem hallottunk.”

Ukrajna részéről Volodimir Zelenszkij elnök szintén elutasította a tervet. Többször hangsúlyozta, hogy nem hajlandó átengedni az ásványkincsekben gazdag Donbászt és annak erődvárosait Oroszországnak a béke áraként, és Putyin követeléseit egyértelmű kapitulációnak nevezte.

Brüsszeli források szerint az amerikaiak egyáltalán nem konzultáltak az Európai Unióval a béketerv kidolgozása során, ami tovább növeli az európai aggodalmakat, hogy akár még sikeres is lehet Donald Trump békekezdeményezése.

