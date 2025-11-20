Rázendített a háborúpárti kórus: egymás után utasítják el Trump béketervét az európai politikusok

Gigahiszti a láthatáron: Trump borsot tört a háborúpárti európai vezetők orra alá
Donald Trump gyors békét szeretne Ukrajnában, ezért a béketervből kihagyta az európai vezetőket.
Mindent megtesznek, hogy az amerikai elnök ne járjon sikerrel.
Franciaország szerint az Egyesült Államok által kidolgozott, legújabb kiszivárgott béketerv Ukrajna „kapitulációjára” kényszerítené Kijevet Oroszországgal szemben.
A héten nyilvánosságra került 28 pontból álló terv szerint Ukrajnának többek között területet kellene átengednie Oroszországnak (különösen a Donbász még ukrán kézen lévő részeit), valamint jelentősen – akár a felére – csökkentenie a hadserege létszámát és fegyverzetét cserébe amerikai biztonsági garanciákért.
Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter egyértelműen elutasította a javaslatot:
A béke nem jelenthet kapitulációt. Mi nem akarjuk Ukrajna kapitulációját.”
Hozzátette: a béke csak igazságos és tartós lehet, amely tiszteletben tartja Ukrajna szuverenitását, és nem jövőbeli orosz agressziókat készít elő.
Nagy-Britannia visszafogottabban fogalmazott: a brit miniszterelnöki hivatal közleménye szerint London osztja Donald Trump azon célját, hogy véget vessen a háborúnak, de ragaszkodik ahhoz, hogy a béke „igazságos és tartós” legyen. A Downing Street szóvivője hangsúlyozta
az Egyesült Királyság többször világossá tette, hogy „csak az ukrán nép dönthet saját jövőjéről”.
Németország részéről Johann Wadephul külügyminiszter szintén leszögezte: minden tárgyalásnak Ukrajna részvételével kell zajlania, és az oroszok feltétel nélküli tűzszünete az előfeltétele bármilyen komoly megbeszélésnek.
Lengyelország külügyminisztere, Radosław Sikorski újságíróknak nyilatkozva így fogalmazott:
Üdvözöljük a békekezdeményezéseket, de Európa Ukrajna legfontosabb támogatója, és itt az európai biztonság a tét, ezért elvárjuk, hogy konzultáljanak velünk.”
Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője szintén elutasítóan nyilatkozott: „Mi, európaiak mindig is tartós és igazságos békét támogattunk; üdvözlünk minden erőfeszítést ennek elérésére. Természetesen ahhoz, hogy bármilyen terv működőképes legyen, szükség van az ukránok és az európaiak támogatására is. Nagyon világos: ebben a háborúban van egy agresszor és egy áldozat, és az orosz fél részéről semmilyen engedményről nem hallottunk.”
Ukrajna részéről Volodimir Zelenszkij elnök szintén elutasította a tervet. Többször hangsúlyozta, hogy nem hajlandó átengedni az ásványkincsekben gazdag Donbászt és annak erődvárosait Oroszországnak a béke áraként, és Putyin követeléseit egyértelmű kapitulációnak nevezte.
Brüsszeli források szerint az amerikaiak egyáltalán nem konzultáltak az Európai Unióval a béketerv kidolgozása során, ami tovább növeli az európai aggodalmakat, hogy akár még sikeres is lehet Donald Trump békekezdeményezése.
