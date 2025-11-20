Ft
11. 21.
péntek
Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump Volodimir Zelenszkij

Rázendített a háborúpárti kórus: egymás után utasítják el Trump béketervét az európai politikusok

2025. november 20. 16:57

Mindent megtesznek, hogy az amerikai elnök ne járjon sikerrel.

2025. november 20. 16:57
null

Franciaország szerint az Egyesült Államok által kidolgozott, legújabb kiszivárgott béketerv Ukrajna „kapitulációjára” kényszerítené Kijevet Oroszországgal szemben.

A héten nyilvánosságra került 28 pontból álló terv szerint Ukrajnának többek között területet kellene átengednie Oroszországnak (különösen a Donbász még ukrán kézen lévő részeit), valamint jelentősen – akár a felére – csökkentenie a hadserege létszámát és fegyverzetét cserébe amerikai biztonsági garanciákért.

Jean-Noël Barrot francia külügyminiszter egyértelműen elutasította a javaslatot:

A béke nem jelenthet kapitulációt. Mi nem akarjuk Ukrajna kapitulációját.”

Hozzátette: a béke csak igazságos és tartós lehet, amely tiszteletben tartja Ukrajna szuverenitását, és nem jövőbeli orosz agressziókat készít elő.

Nagy-Britannia visszafogottabban fogalmazott: a brit miniszterelnöki hivatal közleménye szerint London osztja Donald Trump azon célját, hogy véget vessen a háborúnak, de ragaszkodik ahhoz, hogy a béke „igazságos és tartós” legyen. A Downing Street szóvivője hangsúlyozta

 az Egyesült Királyság többször világossá tette, hogy „csak az ukrán nép dönthet saját jövőjéről”.

Németország részéről Johann Wadephul külügyminiszter szintén leszögezte: minden tárgyalásnak Ukrajna részvételével kell zajlania, és az oroszok feltétel nélküli tűzszünete az előfeltétele bármilyen komoly megbeszélésnek.

Lengyelország külügyminisztere, Radosław Sikorski újságíróknak nyilatkozva így fogalmazott:

Üdvözöljük a békekezdeményezéseket, de Európa Ukrajna legfontosabb támogatója, és itt az európai biztonság a tét, ezért elvárjuk, hogy konzultáljanak velünk.”

Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője szintén elutasítóan nyilatkozott: „Mi, európaiak mindig is tartós és igazságos békét támogattunk; üdvözlünk minden erőfeszítést ennek elérésére. Természetesen ahhoz, hogy bármilyen terv működőképes legyen, szükség van az ukránok és az európaiak támogatására is. Nagyon világos: ebben a háborúban van egy agresszor és egy áldozat, és az orosz fél részéről semmilyen engedményről nem hallottunk.”

Ukrajna részéről Volodimir Zelenszkij elnök szintén elutasította a tervet. Többször hangsúlyozta, hogy nem hajlandó átengedni az ásványkincsekben gazdag Donbászt és annak erődvárosait Oroszországnak a béke áraként, és Putyin követeléseit egyértelmű kapitulációnak nevezte.

Brüsszeli források szerint az amerikaiak egyáltalán nem konzultáltak az Európai Unióval a béketerv kidolgozása során, ami tovább növeli az európai aggodalmakat, hogy akár még sikeres is lehet Donald Trump békekezdeményezése. 

Nyitókép forrása: SERGEY BOBOK / AFP

***

 

tetx
2025. november 21. 08:30
Jó lenne az szólalna csak meg, aki nem egy büdös kis senki, vagy legalább a népét képviseli.
europész
2025. november 21. 06:40
Trump meg mindig nem fogta fel,hogy az eus hajlandoak a hulyek tarsasaga.Pedig jo lenne ha raebredne.Jobban tenne ha teljesen kihagyna ezt a tolvaj rablobandat.Ossze kellene fognia az oroszokkal es a kinaiakkal es alapos rendet vagnva az ukranok kozt majd azokat akik nem hajlandok levalni errol az eus elkepzelesrol azokat szankcioval sujtaniuk kellene. Elobb torne ki a beke ettol a diktaturatol mint attol az igazsagos beketeremtestol amit nem lehet ertelmezni.
vakiki
2025. november 21. 01:10
Pedig igencsak időszerű ukrajna kapitulációja,akár akarod,akár nem. Idióta.
Hegyita
2025. november 21. 00:34
Szerintem fordítva ülnek a lovon, még mindig azt hiszik, hogy a béketerv egy kívánságműsor! Ha Trump bátor és határozott akkor meg lesz!! Biztos vagyok benne, hogy megvannak az eszközei!
