Gigahiszti a láthatáron: Trump borsot tört a háborúpárti európai vezetők orra alá

A Trump-kormány egy 28 pontos béketervet dolgozott ki, amely szerint Ukrajnának át kellene adnia Oroszországnak a teljes Donbaszt, fel kellene adnia a NATO-csatlakozást egy időre, és nem lehetne nemzetközi békefenntartó az országban – írja a Wall Street Journal.

A tervet Trump munkatársai és orosz kapcsolatokkal rendelkező tanácsadók állították össze, de Ukrajna és több európai ország várhatóan ellenzi, mert szerintük ez gyengítené Ukrajna biztonságát és szuverenitását.