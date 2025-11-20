Gigahiszti a láthatáron: Trump borsot tört a háborúpárti európai vezetők orra alá

Kiszivárgott béketerv: semmitől sem félnek úgy egyesek, mint a háború végétől
Az amerikaiak 28 pontos békejavaslata „súlyos aggodalmakat kelt” Európában és Kijevben.
Donald Trump gyors békét szeretne Ukrajnában, ezért a béketervből kihagyta az európai vezetőket.
A Trump-kormány egy 28 pontos béketervet dolgozott ki, amely szerint Ukrajnának át kellene adnia Oroszországnak a teljes Donbaszt, fel kellene adnia a NATO-csatlakozást egy időre, és nem lehetne nemzetközi békefenntartó az országban – írja a Wall Street Journal.
A tervet Trump munkatársai és orosz kapcsolatokkal rendelkező tanácsadók állították össze, de Ukrajna és több európai ország várhatóan ellenzi, mert szerintük ez gyengítené Ukrajna biztonságát és szuverenitását.
Trump azért támogatja a javaslatot, mert gyorsan szeretne tűzszünetet elérni, és bízik abban, hogy Oroszország gazdasági érdekei és Ukrajna újjáépítési szükségletei megállapodásra kényszerítik a feleket.
A terv azonban ellentétes az eddigi ukrán állásponttal, és Európa több vezetője sem ismeri vagy nem támogatja az ötletet.
Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP