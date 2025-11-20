Ft
11. 21.
péntek
Gigahiszti a láthatáron: Trump borsot tört a háborúpárti európai vezetők orra alá

2025. november 20. 14:40

Donald Trump gyors békét szeretne Ukrajnában, ezért a béketervből kihagyta az európai vezetőket.

2025. november 20. 14:40
null

A Trump-kormány egy 28 pontos béketervet dolgozott ki, amely szerint Ukrajnának át kellene adnia Oroszországnak a teljes Donbaszt, fel kellene adnia a NATO-csatlakozást egy időre, és nem lehetne nemzetközi békefenntartó az országban – írja a Wall Street Journal.

A tervet Trump munkatársai és orosz kapcsolatokkal rendelkező tanácsadók állították össze, de Ukrajna és több európai ország várhatóan ellenzi, mert szerintük ez gyengítené Ukrajna biztonságát és szuverenitását.

Trump azért támogatja a javaslatot, mert gyorsan szeretne tűzszünetet elérni, és bízik abban, hogy Oroszország gazdasági érdekei és Ukrajna újjáépítési szükségletei megállapodásra kényszerítik a feleket.

A terv azonban ellentétes az eddigi ukrán állásponttal, és Európa több vezetője sem ismeri vagy nem támogatja az ötletet.

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

Ati Papa
2025. november 20. 18:47
Talán az történik, hogy az amerikai nagytőke nyugodtan ki akarja élvezni végre a megszerzet ukrajnai tulajdonát. Ezért fog Trump bekeményíteni, mert nem jó az, ha közben drónok, rakéták röpködnek a levegőben. Ursuláékat az európai fegyverlobbi hajszolja a további háborús támogatásba. Trump le fogja nyomni az EU elvakult héjáit az erősebb házőrző elve alapján.
Ninini
2025. november 20. 16:31
Ezt már egyszer Moszkva is cáfolta, nem?
fogas paduc
2025. november 20. 16:14
Trumpnak meg kellene mogyoróznia az Ursulát. Ha szembe mennek vele, kilép a nato-ból, és szövetségre lép az oroszokkal. Ursu berosálna.
fogas paduc
2025. november 20. 16:13
Ha ez így megy tovább, akkor nem lesz Ukrajna, így biztonságra ekkor már nem lesz szüksége.
