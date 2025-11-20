Ft
Steve Witkoff béke Ukrajna béketerv orosz-ukrán háború Oroszország Európai Unió Egyesült Államok

Kiszivárgott béketerv: semmitől sem félnek úgy egyesek, mint a háború végétől

2025. november 20. 08:03

Az amerikaiak 28 pontos békejavaslata „súlyos aggodalmakat kelt” Európában és Kijevben.

2025. november 20. 08:03
null

Az európai szövetségesek és az ukrán kormányzati körök riadtan próbálják értelmezni a Trump-adminisztráció új ukrajnai béketervének részleteit, miután napvilágra került, hogy Steve Witkoff, a Fehér Ház békeközvetítője egy orosz közreműködéssel készült, 28 pontból álló békejavaslatot dolgozott ki – írja a Politico. Az aggodalom fő oka: a dokumentum jelenlegi formájában „jelentős ukrán engedményeket” tartalmaz.

Steve Witkoff, Donald Trump titkos ásza a békefolyamatban?
Steve Witkoff, Donald Trump titkos ásza a békefolyamatban?
Forrás: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

A napvilágra került terv előzménye, hogy Witkoff múlt hónap végén Miamiban találkozott Kirill Dmitriev orosz különmegbízottal, éppen akkor, amikor elhalasztották Donald Trump remélt találkozója Vlagyimir Putyinnal.

A hír állítólag sokkolta az európai és ukrán tisztviselőket, akik már úgy látták, Trump

kezd ráébredni arra, hogy Moszkva nem őszinte a béketárgyalásokban”.

A 28 pontos terv részletei még változhatnak, de a Politico értesülései szerint szó van

  • ukrán katonai korlátozásokról és
  • jelentős területek átadásáról is.

A lap különösen aggályosnak nevezi az európai vezetők számára, hogy a Fehér Ház még azt is mérlegeli, miként hivatkozzon a NATO-ra,

mivel Ukrajna továbbra is biztonsági garanciaként tekint a szövetségbe való belépésre, míg Moszkva határozottan elutasítja azt.

A Fehér Ház nem kommentálta a részleteket, de a német külügyminiszter, Johann Wadephul közölte:

Nem kaptunk tájékoztatást erről. Támogatunk minden erőfeszítést, amely tárgyalóasztalhoz kényszeríti Putyint, de Ukrajna támogatása továbbra is kulcsfontosságú.”

Közben az Európai Unió egyik védelmi tisztviselője arról beszélt a Politicónak, hogy Oroszország

nyilvánvalóan Witkoffot azonosították olyan emberként, aki kész az ő érdekeiket képviselni”, miközben a Fehér Ház bizonyos köreiben Európát „akadályozó tényezőnek” látják a békefolyamatban.

A feszült helyzet miatt Trump utasítására a héten

  • Dan Driscoll, az Egyesült Államok hadseregének minisztere, valamint
  • Randy George vezérkari főnök és
  • Christopher Donahue, az amerikai szárazföldi erők európai parancsnoka

sietve Kijevbe utaztak, hogy tájékoztassák Volodimir Zelenszkijt és csapatát.

Driscoll később a NATO-országoknak is beszámol a terv állásáról.

Egy magas rangú amerikai tisztviselő szerint akár már „a hónap végére, sőt talán már ezen a héten” létrejöhet a megállapodás a béke kereteiről, bár ehhez mindkét félnek bizonyos fokú rugalmasságot kell mutatnia.

Zelenszkij hivatalosan nem reagált, de kabinetfőnöke, Andrij Jermak közölte:

Folyamatos kapcsolatban állunk Trump csapatával, és készek vagyunk dolgozni az igazságos és tartós békéért.”

Az Egyesült Királyság külügyminisztere, Yvette Cooper ugyanakkor emlékeztetett: Putyin eddig minden békejavaslatot elutasított, helyette tovább eszkalálta a háborút. A brit álláspont szerint ezért továbbra is nyomást kell gyakorolni Moszkvára szankciókkal és Ukrajna támogatásával.

A Politico szerint „zavarba ejtő”, hogy Witkoff kezdeményezéséhez „semennyi ügynökségközi egyeztetés” nem kapcsolódott, vagyis nem egyeztetett a külüggyel, a Pentagon vezetésével vagy egyéb kormányzati szervvel sem.

Több tisztviselő szerint ez az oka annak, hogy a korábbi békekísérletek is kudarcot vallottak.

A Kreml mindenesetre igyekszik kisebbíteni a terv jelentőségét. Dmitrij Peszkov szóvivő csak annyit mondott:

Semmi új nincs benne az anchorage-i tárgyalásokhoz képest.”

***

Fotó: Ludovic MARIN / AFP
 

