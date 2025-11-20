Kiszivárgott béketerv: semmitől sem félnek úgy egyesek, mint a háború végétől

Az európai szövetségesek és az ukrán kormányzati körök riadtan próbálják értelmezni a Trump-adminisztráció új ukrajnai béketervének részleteit, miután napvilágra került, hogy Steve Witkoff, a Fehér Ház békeközvetítője egy orosz közreműködéssel készült, 28 pontból álló békejavaslatot dolgozott ki – írja a Politico. Az aggodalom fő oka: a dokumentum jelenlegi formájában „jelentős ukrán engedményeket” tartalmaz.

Steve Witkoff, Donald Trump titkos ásza a békefolyamatban?

Forrás: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

A napvilágra került terv előzménye, hogy Witkoff múlt hónap végén Miamiban találkozott Kirill Dmitriev orosz különmegbízottal, éppen akkor, amikor elhalasztották Donald Trump remélt találkozója Vlagyimir Putyinnal.