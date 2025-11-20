Kiszivárgott béketerv: semmitől sem félnek úgy egyesek, mint a háború végétől

Minden eddiginél közelebb a béke, Budapestet is említik! Titkos amerikai–orosz találkozó zajlott, végső fordulat jöhet a háborúban
Most nem mismásolásról van szó, a helyzet komoly és biztató.
Az amerikaiak 28 pontos békejavaslata „súlyos aggodalmakat kelt” Európában és Kijevben.
Az európai szövetségesek és az ukrán kormányzati körök riadtan próbálják értelmezni a Trump-adminisztráció új ukrajnai béketervének részleteit, miután napvilágra került, hogy Steve Witkoff, a Fehér Ház békeközvetítője egy orosz közreműködéssel készült, 28 pontból álló békejavaslatot dolgozott ki – írja a Politico. Az aggodalom fő oka: a dokumentum jelenlegi formájában „jelentős ukrán engedményeket” tartalmaz.
A napvilágra került terv előzménye, hogy Witkoff múlt hónap végén Miamiban találkozott Kirill Dmitriev orosz különmegbízottal, éppen akkor, amikor elhalasztották Donald Trump remélt találkozója Vlagyimir Putyinnal.
A hír állítólag sokkolta az európai és ukrán tisztviselőket, akik már úgy látták, Trump
kezd ráébredni arra, hogy Moszkva nem őszinte a béketárgyalásokban”.
A 28 pontos terv részletei még változhatnak, de a Politico értesülései szerint szó van
A lap különösen aggályosnak nevezi az európai vezetők számára, hogy a Fehér Ház még azt is mérlegeli, miként hivatkozzon a NATO-ra,
mivel Ukrajna továbbra is biztonsági garanciaként tekint a szövetségbe való belépésre, míg Moszkva határozottan elutasítja azt.
Washington és Moszkva egy 28 pontos javaslatcsomagon dolgozik, amelynek célja a rendezés felé terelni a háborút.
A Fehér Ház nem kommentálta a részleteket, de a német külügyminiszter, Johann Wadephul közölte:
Nem kaptunk tájékoztatást erről. Támogatunk minden erőfeszítést, amely tárgyalóasztalhoz kényszeríti Putyint, de Ukrajna támogatása továbbra is kulcsfontosságú.”
Közben az Európai Unió egyik védelmi tisztviselője arról beszélt a Politicónak, hogy Oroszország
nyilvánvalóan Witkoffot azonosították olyan emberként, aki kész az ő érdekeiket képviselni”, miközben a Fehér Ház bizonyos köreiben Európát „akadályozó tényezőnek” látják a békefolyamatban.
A feszült helyzet miatt Trump utasítására a héten
sietve Kijevbe utaztak, hogy tájékoztassák Volodimir Zelenszkijt és csapatát.
Az amerikai hadsereg vezető figuráit is bevonják az orosz–ukrán háború lezárásáról szóló tárgyalási kísérletekbe.
Driscoll később a NATO-országoknak is beszámol a terv állásáról.
Egy magas rangú amerikai tisztviselő szerint akár már „a hónap végére, sőt talán már ezen a héten” létrejöhet a megállapodás a béke kereteiről, bár ehhez mindkét félnek bizonyos fokú rugalmasságot kell mutatnia.
Zelenszkij hivatalosan nem reagált, de kabinetfőnöke, Andrij Jermak közölte:
Folyamatos kapcsolatban állunk Trump csapatával, és készek vagyunk dolgozni az igazságos és tartós békéért.”
A lap információi alapján az amerikai-orosz béketerv nem tulajdonít nagy jelentőséget az európai álláspontnak.
Az Egyesült Királyság külügyminisztere, Yvette Cooper ugyanakkor emlékeztetett: Putyin eddig minden békejavaslatot elutasított, helyette tovább eszkalálta a háborút. A brit álláspont szerint ezért továbbra is nyomást kell gyakorolni Moszkvára szankciókkal és Ukrajna támogatásával.
A Politico szerint „zavarba ejtő”, hogy Witkoff kezdeményezéséhez „semennyi ügynökségközi egyeztetés” nem kapcsolódott, vagyis nem egyeztetett a külüggyel, a Pentagon vezetésével vagy egyéb kormányzati szervvel sem.
Több tisztviselő szerint ez az oka annak, hogy a korábbi békekísérletek is kudarcot vallottak.
A Kreml mindenesetre igyekszik kisebbíteni a terv jelentőségét. Dmitrij Peszkov szóvivő csak annyit mondott:
Semmi új nincs benne az anchorage-i tárgyalásokhoz képest.”
Területfeladást és leszerelést várnak el Ukrajnától.
Fotó: Ludovic MARIN / AFP