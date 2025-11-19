Toporzékolva olvashatja Zelenszkij: kiszivárgott a 28 pontos amerikai-orosz béketerv

Minden eddiginél közelebb a béke, Budapestet is említik! Titkos amerikai–orosz találkozó zajlott, végső fordulat jöhet a háborúban
Most nem mismásolásról van szó, a helyzet komoly és biztató.
Területfeladást és leszerelést várnak el Ukrajnától.
Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, a Politico információi szerint az Egyesült Államok még a héten, de legkésőbb november végéig véglegesíteni kívánja az ukrajnai háború lezárását célzó keretmegállapodást. A lap értesülései szerint az amerikai adminisztráció a Donald Trump csapatához köthető, korábban kiszivárgott 28 pontos béketervet készül kész tényként Volodimir Zelenszkij elé terjeszteni.
Most arról is derültek ki részletek, mit tartalmaz pontosan az a béketervezet, amelyet a Trump-adminisztráció különmegbízottja, Steve Witkoff és Kirill Dmitrijev orosz főtárgyaló dolgozott ki, Ukrajna bevonása nélkül.
Kijevtől többek között elvárják,
A béketerv még a legvisszafogottabb vélemények szerint is „nagyon oroszbarát”, Zelenszkij helyzete pedig egyre csak romlik a belső korrupciós botrányok, a romló fronthelyzet és a bizonytalan nyugati támogatás miatt. Az USA úgy kalkulál, hogy Zelenszkij kénytelen lesz elfogadni a tervet.
