Toporzékolva olvashatja Zelenszkij: kiszivárgott a 28 pontos amerikai-orosz béketerv

A béketerv még a legvisszafogottabb vélemények szerint is „nagyon oroszbarát”, Zelenszkij helyzete pedig egyre csak romlik a belső korrupciós botrányok, a romló fronthelyzet és a bizonytalan nyugati támogatás miatt. Az USA úgy kalkulál, hogy Zelenszkij kénytelen lesz elfogadni a tervet.

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP