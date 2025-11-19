Ft
péntek
Ukrajna béketerv orosz-ukrán háború Donald Trump Volodimir Zelenszkij

Toporzékolva olvashatja Zelenszkij: kiszivárgott a 28 pontos amerikai-orosz béketerv

2025. november 19. 22:26

Területfeladást és leszerelést várnak el Ukrajnától.

2025. november 19. 22:26
null

Ahogy korábban a Mandiner is beszámolt róla, a Politico információi szerint az Egyesült Államok még a héten, de legkésőbb november végéig véglegesíteni kívánja az ukrajnai háború lezárását célzó keretmegállapodást. A lap értesülései szerint az amerikai adminisztráció a Donald Trump csapatához köthető, korábban kiszivárgott 28 pontos béketervet készül kész tényként Volodimir Zelenszkij elé terjeszteni.

Most arról is derültek ki részletek, mit tartalmaz pontosan az a béketervezet, amelyet a Trump-adminisztráció különmegbízottja, Steve Witkoff és Kirill Dmitrijev orosz főtárgyaló dolgozott ki, Ukrajna bevonása nélkül.

Kijevtől többek között elvárják,

  • hogy csökkentse a felére az Ukrán Fegyveres Erők létszámát,
  • mondjon le bizonyos típusú nyugati fegyverekről,
  • vonják ki az ukrán csapatokat Donyeck megye teljes területéről,
  • rögzítsék Ukrajna semleges státuszát,
  • állítsák vissza az orosz nyelv és az orosz egyház jogait,
  • valamint csökkentsék az amerikai katonai segélyeket.

A béketerv még a legvisszafogottabb vélemények szerint is „nagyon oroszbarát”, Zelenszkij helyzete pedig egyre csak romlik a belső korrupciós botrányok, a romló fronthelyzet és a bizonytalan nyugati támogatás miatt. Az USA úgy kalkulál, hogy Zelenszkij kénytelen lesz elfogadni a tervet.

Nyitókép: Brendan SMIALOWSKI / AFP

