A professzor úgy véli:
az ukrán elnök hajlamos a kritikákat hazaárulásnak beállítani,
miközben olyan minisztereket bíz meg „tisztogatással”, akik korábban maguk is részesei voltak a problémának.
Zelenszkij legutóbbi beszéde Rodnyanszkij szerint inkább hasonlított a Nép szolgája című sorozatban látott, a „korrupt elittel szemben álló vezető” hangjára, mint egy államfő felelősségteljes helyzetértékelésére.
A volt tanácsadó írása végén kimondja a kérdést, amelyet szerinte Ukrajna nyugati partnerei már nem kerülhetnek meg: