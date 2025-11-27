Ft
rendszer korrupciós botrány Volodimir Zelenszkij

Harapófogóba került Zelenszkij: égető kérdést tett fel az ukrán elnök volt tanácsadója az Economist hasábjain

2025. november 27. 19:06

A legújabb korrupciós botrány Alekszandr Rodnyanszkij szerint nem kivétel, hanem maga a rendszer – és Ukrajna partnereinek ideje szembenézni ezzel.

2025. november 27. 19:06
null

Alekszandr Rodnyanszkij, Volodimir Zelenszkij korábbi gazdasági tanácsadója és a Cambridge-i Egyetem professzora súlyos figyelmeztetést fogalmazott meg az Economist hasábjain: szerinte

Ukrajna jelenlegi kormányzati rendszere egyre inkább akadálya a háború sikeres kezelésének. 

Írásában leszögezte: Oroszország gazdasága stabilan alkalmazkodott a háborús körülményekhez, tartalékai „évekre elegendőek”, miközben Ukrajna gyakorlatilag teljesen külső segélyekre szorul. Közben a hadseregben „csendes mobilizációs válság” bontakozik ki: 

Rodnyanszkij szerint több mint 300 ezer dezertálási és engedély nélküli távolléti ügyet vizsgálnak a hatóságok.

A professzor az Energoatom körüli 100 millió dolláros korrupciós botrányt „rendszerszintű tünetnek” nevezte, amely rávilágít az elnöki hivatal köré koncentrált hatalom veszélyeire. 

Szerinte Zelenszkij és szűk köre az elmúlt években fokozatosan személyes irányítás alá vonta a kormányzati struktúrákat, a minisztériumokat pedig „a prezidenciális hivatal adminisztratív meghosszabbításává” tette. 

A volt tanácsadó úgy látja: a lojalitás mindenek fölé került, az intézmények szerepe elértéktelenedett, és a rendszer már nem megelőzi a botrányokat, hanem túléli őket.

Rodnyanszkij szerint a legaggasztóbb kérdés ma már nem az, lesz-e újabb korrupciós ügy – szerinte biztosan lesz, hanem hogy Zelenszkij hajlandó-e rendszerszintű változtatásokra. 

A professzor úgy véli: 

az ukrán elnök hajlamos a kritikákat hazaárulásnak beállítani,

miközben olyan minisztereket bíz meg „tisztogatással”, akik korábban maguk is részesei voltak a problémának. 

Zelenszkij legutóbbi beszéde Rodnyanszkij szerint inkább hasonlított a Nép szolgája című sorozatban látott, a „korrupt elittel szemben álló vezető” hangjára, mint egy államfő felelősségteljes helyzetértékelésére.

A volt tanácsadó írása végén kimondja a kérdést, amelyet szerinte Ukrajna nyugati partnerei már nem kerülhetnek meg: 

a jelenlegi ukrán vezetés a megoldás része, vagy maga is a probléma része lett? 

Rodnyanszkij úgy látja, a katonák a fronton „időt vásárolnak”, de nem mindegy, hogy ezt az időt reformokra vagy egy „működésképtelen politikai rendszer” fenntartására használja-e fel az ország.

Nyitókép: Kirsty Wigglesworth / POOL / AFP

 

figyelő4322
2025. november 27. 20:46
."...Ukrajna jelenlegi kormányzati rendszere egyre inkább akadálya a háború sikeres kezelésének." (Alekszandr Rodnyanszkij). Igen. Mint valamelyik szakértő/ megfigyelő szellemesen leszögezte nem régen: "Ukrajna államformája a KORRUPCIÓ"! Szellemes megfogalmazás, de ez az igazság. Az országnak mindig is ez volt az egyik átka. A háború, az ÓRIÁSI összegű ingyen pénzek, amiket az országba (vagyis az ország kincstárába) beleöntöttek nyugatról, az nagy mértékben csak felerősítette a korrupciót. Amerókai felmérések szerint a megkapott pénzek LEGALÁBB!! a harmadát ellopják. Egy ilyen ország túlélése igencsak kétséges, hiszen az ilyen szintű korrupciót szinte LEHETETLEN 'kicsavarni' a rendszerből, esetleg csak hosszabb távon, de úgy is csak nagy erőfeszítésekkel. Ha az európai segítség megszűnne, az ország, a kormányzat jó eséllyel összeomlana...
Válasz erre
0
0
orokkuruc-2
2025. november 27. 20:33
Mint Karógeri : besegítik a székbe a félállatok, elbasz mindent, és a végén megengedi, hogy más is próbálkozzon..:)
Válasz erre
0
0
UgyeletesFoApolo
2025. november 27. 20:23
Engem az jobban érdekel, hogy Trump végre beváltja-e, ami ígért és végre nem ad több fegyvert és infót, vagy csak megint blöffölt??
Válasz erre
1
0
johngo
2025. november 27. 19:51
Gondoljátok, hogy lehet működtetni ilyen korrupciós rendszereket úgy, hogy ne kapna belőle vissza a Nyugat is? Lehetetlen és elképzelhetetlen.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!