Harapófogóba került Zelenszkij: égető kérdést tett fel az ukrán elnök volt tanácsadója az Economist hasábjain

A volt tanácsadó úgy látja: a lojalitás mindenek fölé került, az intézmények szerepe elértéktelenedett, és a rendszer már nem megelőzi a botrányokat, hanem túléli őket.

Rodnyanszkij szerint a legaggasztóbb kérdés ma már nem az, lesz-e újabb korrupciós ügy – szerinte biztosan lesz, hanem hogy Zelenszkij hajlandó-e rendszerszintű változtatásokra.