Kiderült: ezzel a négy európai kormányfővel akar egyeztetni Zelenszkij, mielőtt Trumppal tárgyal

Európai uniós források szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a jövő héten telefonon egyeztet majd Donald Trump amerikai elnökkel az általa javasolt béketervről – értesült a Sky News.

Az ukrán vezető korábban jelezte: mielőtt Washingtonnal beszélne, konzultálni kíván a brit, francia, olasz és német kormányfőkkel.