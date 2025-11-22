Ft
11. 23.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
béketerv Kijev orosz-ukrán háború Donald Trump Volodimir Zelenszkij EU

Kiderült: ezzel a négy európai kormányfővel akar egyeztetni Zelenszkij, mielőtt Trumppal tárgyal

2025. november 22. 21:51

Telefonon fog egyeztetni az amerikai elnökkel.

2025. november 22. 21:51
null

Európai uniós források szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a jövő héten telefonon egyeztet majd Donald Trump amerikai elnökkel az általa javasolt béketervről – értesült a Sky News.

Az ukrán vezető korábban jelezte: mielőtt Washingtonnal beszélne, konzultálni kíván a brit, francia, olasz és német kormányfőkkel.

A béketerv már most komoly vitákat gerjeszt Európán belül. EU-diplomaták szerint a javaslatot a külügyminiszterek brüsszeli ülésén éles kritikák érték, több tagállam pedig kifejezetten elutasító álláspontot képvisel. A legerősebb kifogásokat Lengyelország, Olaszország, Franciaország, Litvánia és Németország fogalmazta meg.

A beszámolók szerint az Európai Unió abban bízik, Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerepet játszhat abban, hogy az európai álláspont nagyobb súlyt kapjon Washingtonban.

Uniós források azt is megerősítették, hogy szombaton dél körül Kijevben amerikai tisztviselők zárt tájékoztatót tartanak az EU nagyköveteinek, amelyen várhatóan a béketerv részletei is előkerülnek.

Nyitókép: TOM BRENNER / AFP

***

lacika-985
2025. november 23. 08:36
Semmi más nemfog történni mint elhúzzák az időt az elkerülhetetlentől - a globalista náciknak pusztulnia kell .. Sajnos miatta ezrek halnak még meg ..
Válasz erre
0
0
vakiki
2025. november 23. 08:05
Ha saját magára hallgatott volna,már rég vége lenne a háborúnak. De neki csak ennyi esze van,egyeztetni. Megkapja a legrosszabb tanácsot,és amilyen seggfej,meg is fogadja. Balf@sz,fontos volt bábnak állni? Vess magadra!
Válasz erre
0
0
tomekjosef
2025. november 23. 05:38
A pöcszongorista jól tudja, hogy a tanácsadóitól milyen választ fog kapni. Háborúzni az utolsó ukránig. Az se számít, ha közben kitör a III. VH. Ennek a ripacsnak választania kell a rossz és még rosszabb között. Neki így is úgy is vége.
Válasz erre
2
0
tomekjosef
•••
2025. november 23. 05:28 Szerkesztve
Ideje lenne észre venni, hogy azok akiktől most tanácsot vár a zenebohóc eddig is csupán rossz tanácsot adtak. Ha nem hallgatott volna Jonson brit miniszterelnökre Ankarában, most mennyivel jobb helyzetben lennének? Trump javaslatától jobbat nem fog kapni. Ha ezt most nem fogadja el, akkor az oroszok úgy is elérik kitűzött céljukat. Minél tovább tart a háború, annál többet veszítenek az ukránok.
Válasz erre
4
0
