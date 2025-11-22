Kiderült: ezzel a négy európai kormányfővel akar egyeztetni Zelenszkij, mielőtt Trumppal tárgyal

Ez a tárgyalás sorsdöntő lehet: megvan az időpont, ekkor egyeztetnek az ukrán és európai vezetők az amerikai béketervről
A megbeszélés fő témája Washington Ukrajnára vonatkozó békejavaslatának megvitatása lesz.
Telefonon fog egyeztetni az amerikai elnökkel.
Európai uniós források szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a jövő héten telefonon egyeztet majd Donald Trump amerikai elnökkel az általa javasolt béketervről – értesült a Sky News.
Az ukrán vezető korábban jelezte: mielőtt Washingtonnal beszélne, konzultálni kíván a brit, francia, olasz és német kormányfőkkel.
A béketerv már most komoly vitákat gerjeszt Európán belül. EU-diplomaták szerint a javaslatot a külügyminiszterek brüsszeli ülésén éles kritikák érték, több tagállam pedig kifejezetten elutasító álláspontot képvisel. A legerősebb kifogásokat Lengyelország, Olaszország, Franciaország, Litvánia és Németország fogalmazta meg.
A beszámolók szerint az Európai Unió abban bízik, Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerepet játszhat abban, hogy az európai álláspont nagyobb súlyt kapjon Washingtonban.
Uniós források azt is megerősítették, hogy szombaton dél körül Kijevben amerikai tisztviselők zárt tájékoztatót tartanak az EU nagyköveteinek, amelyen várhatóan a béketerv részletei is előkerülnek.
