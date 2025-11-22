Ez a tárgyalás sorsdöntő lehet: megvan az időpont, ekkor egyeztetnek az ukrán és európai vezetők az amerikai béketervről

Pusztító támadás érte az EU határátkelőjét: többen megsérültek, a légvédelem hatástalannak bizonyult
A drónok megrongálták az infrastruktúrát, ami miatt a nemzetközi határátkelő ideiglenesen felfüggesztette a működését.
A megbeszélés fő témája Washington Ukrajnára vonatkozó békejavaslatának megvitatása lesz.
Vasárnap Genfben egyeztetnek az úgynevezett „E3-országok” – vagyis Franciaország, az Egyesült Királyság és Németország – nemzetbiztonsági tanácsadói, akikhez európai uniós, amerikai és ukrán tárgyalópartnerek is csatlakoznak – számolt be a Reuters értesüléseire hivatkozva a Porfolio.
A megbeszélés fő témája Washington Ukrajnára vonatkozó békejavaslatának megvitatása lesz.
A hírt a johannesburgi G20-csúcstalálkozón hozták nyilvánosságra.
Nem sokkal korábban Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára bejelentette: megkezdődnek a konzultációk az ukrán és az amerikai magas rangú tisztviselők között a lehetséges jövőbeni békemegállapodás feltételeiről.
Ukrajna és európai partnerei jelenleg azon dolgoznak, hogyan reagáljanak összehangoltan az Egyesült Államok által a héten bemutatott, 28 pontból álló háborúlezárási tervre. Donald Trump amerikai elnök újságíróknak pedig úgy nyilatkozott, hogy szerinte Kijev számára a csütörtök már megfelelő határidő lenne a javaslat elfogadására.
Ezt is ajánljuk a témában
A drónok megrongálták az infrastruktúrát, ami miatt a nemzetközi határátkelő ideiglenesen felfüggesztette a működését.
Umerov a svájci találkozókra utalva azt is közölte, hogy Ukrajna nagyra értékeli az amerikai fél aktív részvételét és érdemi tárgyalási szándékát. Zelenszkij már jóváhagyta a tárgyalási mandátumot és a delegáció összetételét. A folyamatot az elnöki hivatal vezetője, Andrij Jermak fogja irányítani, a küldöttség tagjai között pedig Umerov és más vezető biztonsági tisztviselők is szerepelnek.
Nyitókép: Ozan KOSE / AFP
***