Ukrajna Németország béketerv Franciaország orosz-ukrán háború Egyesült Királyság

Ez a tárgyalás sorsdöntő lehet: megvan az időpont, ekkor egyeztetnek az ukrán és európai vezetők az amerikai béketervről

2025. november 22. 16:22

A megbeszélés fő témája Washington Ukrajnára vonatkozó békejavaslatának megvitatása lesz.

2025. november 22. 16:22


Vasárnap Genfben egyeztetnek az úgynevezett „E3-országok” – vagyis Franciaország, az Egyesült Királyság és Németország – nemzetbiztonsági tanácsadói, akikhez európai uniós, amerikai és ukrán tárgyalópartnerek is csatlakoznak – számolt be a Reuters értesüléseire hivatkozva a Porfolio.

A megbeszélés fő témája Washington Ukrajnára vonatkozó békejavaslatának megvitatása lesz.

A hírt a johannesburgi G20-csúcstalálkozón hozták nyilvánosságra.

Nem sokkal korábban Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára bejelentette: megkezdődnek a konzultációk az ukrán és az amerikai magas rangú tisztviselők között a lehetséges jövőbeni békemegállapodás feltételeiről.

Ukrajna és európai partnerei jelenleg azon dolgoznak, hogyan reagáljanak összehangoltan az Egyesült Államok által a héten bemutatott, 28 pontból álló háborúlezárási tervre. Donald Trump amerikai elnök újságíróknak pedig úgy nyilatkozott, hogy szerinte Kijev számára a csütörtök már megfelelő határidő lenne a javaslat elfogadására.

Umerov a svájci találkozókra utalva azt is közölte, hogy Ukrajna nagyra értékeli az amerikai fél aktív részvételét és érdemi tárgyalási szándékát. Zelenszkij már jóváhagyta a tárgyalási mandátumot és a delegáció összetételét. A folyamatot az elnöki hivatal vezetője, Andrij Jermak fogja irányítani, a küldöttség tagjai között pedig Umerov és más vezető biztonsági tisztviselők is szerepelnek.

kőbaltás
2025. november 23. 04:24
Az európai országoknak nem sok beleszólása lesz.
jump-ing
2025. november 23. 04:11
Szurkolók akarnak bírók lenni?
llnnhegyi
2025. november 23. 00:58
Ezen országok vezetői A szájukon nem bírják kiejteni: "Béke " Európát bukó pályára lökték. Szarzsákok!
falcatus-2
2025. november 22. 22:47
szantofer 2025. november 22. 18:24 • Szerkesztve Ezzel a 28 pontos "béketervvel" csupán egyetlen gond van. Semmi nem garantálja hogy Oroszország ezt a háborút 5-10 év múlva nem fogja újrakezdeni, hogy maradék Ukrajnát is elfoglalja...." 1./ ha el akarná foglalni, akkor már az első hónapban elfoglalhatta volna 2./ ki garantálná, hogy Ukrajna nem kezdi újra ott, ahol most az oroszok megállították, 3./ nincs olyan szerződés, megállapodás, amit az ukránok szemrebbenés nélkül ne rúgtak volna föl 4./mégis milyen garanciát szeretne, hogyan, milyen formában és kitől?
