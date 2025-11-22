Ez a tárgyalás sorsdöntő lehet: megvan az időpont, ekkor egyeztetnek az ukrán és európai vezetők az amerikai béketervről

Nem sokkal korábban Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára bejelentette: megkezdődnek a konzultációk az ukrán és az amerikai magas rangú tisztviselők között a lehetséges jövőbeni békemegállapodás feltételeiről.

Ukrajna és európai partnerei jelenleg azon dolgoznak, hogyan reagáljanak összehangoltan az Egyesült Államok által a héten bemutatott, 28 pontból álló háborúlezárási tervre. Donald Trump amerikai elnök újságíróknak pedig úgy nyilatkozott, hogy szerinte Kijev számára a csütörtök már megfelelő határidő lenne a javaslat elfogadására.