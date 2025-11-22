Pusztító támadás érte az EU határátkelőjét: többen megsérültek, a légvédelem hatástalannak bizonyult

Oleh Kiper, a régió kormányzója arról tájékoztatott, hogy a légvédelem aktív működése ellenére több polgári létesítményben is károk keletkeztek: közigazgatási épületek homlokzatai, tetőszerkezetei és ablakozása, egy autóparkolóban pedig 11 tehergépkocsi rongálódott meg.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjjel 104 drónnal és egy Iszkander-M ballisztikus rakétával támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 89 drónt semmisített meg. Rögzítették viszont a ballisztikus rakéta és 13 csapásmérő drón becsapódását.