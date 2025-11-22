Ft
11. 23.
vasárnap
Iszkander-M Ukrajna dróntámadás határ Románia

Pusztító támadás érte az EU határátkelőjét: többen megsérültek, a légvédelem hatástalannak bizonyult

2025. november 22. 15:45

A drónok megrongálták az infrastruktúrát, ami miatt a nemzetközi határátkelő ideiglenesen felfüggesztette a működését.

2025. november 22. 15:45
null

Az orosz hadsereg dróntámadást hajtott végre szombatra virradóan Odessza megye déli része ellen, csapás érte a romániai határnál lévő orlivkai határátkelőt is – közölte az odesszai vámőrség.

A megyei ügyészség közölte, hogy egy vendéglátóhely is megsemmisült.

A támadásban két civil – egy 62 és egy 56 éves férfi – sérült meg, akiket kórházba szállítottak.

A vámőrség közleménye szerint az orosz drónok lövedékei megrongálták a kompátkelő infrastruktúráját, a nemzetközi határátkelő emiatt ideiglenesen felfüggesztette működését.

Az utasokat arra kérik, hogy az ukrán-román határ átlépéséhez a galati-i szárazföldi határátkelőt (Galati Rutier) használják.

Oleh Kiper, a régió kormányzója arról tájékoztatott, hogy a légvédelem aktív működése ellenére több polgári létesítményben is károk keletkeztek: közigazgatási épületek homlokzatai, tetőszerkezetei és ablakozása, egy autóparkolóban pedig 11 tehergépkocsi rongálódott meg.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjjel 104 drónnal és egy Iszkander-M ballisztikus rakétával támadta Ukrajnát, ebből a légvédelem 89 drónt semmisített meg. Rögzítették viszont a ballisztikus rakéta és 13 csapásmérő drón becsapódását.

Az ukrán vezérkar reggeli harctéri helyzetjelentésében azt írta, hogy az elmúlt nap során 250 összecsapás volt a fronton, a Donyeck megyei Pokrovszk irányában 66 támadást állítottak meg az ukrán csapatok.

Az ukrán hadsereg szombati összesítése szerint Oroszország ukrajnai embervesztesége a háború eddig eltelt időszakában hozzávetőleg meghaladta az 1 millió 164 ezret. Az ukrán erők pénteken egyéb haditechnikai eszközök mellett megsemmisítettek négy orosz harckocsit, kilenc tüzérségi és egy légvédelmi rendszert, valamint 222 drónt.

(MTI)

Nyitókép: Natalia KOLESNIKOVA / AFP

***

jump-ing
2025. november 23. 04:58 Szerkesztve
Vicces, hogy Uktrajna az iszkanderrel akart szkanderezni...
Ehetős Odó
2025. november 22. 22:01
Nagy csibészek ezek az olájok! Mit meg nem tesznek egy kis reklámért…
palicsi-2
2025. november 22. 20:34
Már közel a győzelem Oroszország ellen, tartsatok ki, hős ukránok! Ha nem halnának meg emberek a fronton, akkor a fenti mondat, akár nevetséges is lehetne!
Obsitos Technikus
2025. november 22. 19:21
Ez egy kamionparkoló az ukrán oldalon, ahol konténerszállítók szoktak kikötni, meg kamionokat szállít a komp. Gondolom megelégelték, hogy itt viszik be a fegyveralkatrészeket, és odasóztak. A "vendéglátóhely" meg egy bodega, nagyképűen Greenwich-nek nevezve, gondolom a kamionosok ott kávéznak. Ismét sikerült egy fantasztikus mingyinyir-hírrel megörvendeztetni minket. maps.app.goo.gl/pwoY3JWg1HTFWEoK9
