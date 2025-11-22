Ft
Ukrajna Oroszország Trump g20

Ukrajna szövetségesei a G20-csúcstalálkozón tárgyalnak Trump béketervéről

2025. november 22. 14:51

Sem Donald Trump amerikai elnök, sem Vlagyimir Putyin orosz elnök nem vesz részt az eseményen, de azért kitárgyalják a dolgot.

2025. november 22. 14:51
Keir Starmer brit miniszterelnök bejelentette, Ukrajna szövetségesei a szombaton kezdődő, dél-afrikai G20-csúcstalálkozón megpróbálják „megerősíteni” az Egyesült Államok tervét az Oroszországgal folytatott háború befejezésére – írja a BBC.

A csúcstalálkozó egy nappal azután kezdődik, hogy Volodimir Zelenszkij elnök figyelmeztetett: Ukrajna „történelmének egyik legnehezebb pillanatával” szembesül a terv elfogadására nehezedő nyomás miatt.

Sem Donald Trump amerikai elnök, sem Vlagyimir Putyin orosz elnök nem vesz részt a G20-csúcstalálkozón.

A BBC szerint 

Európában idegesség uralkodik amiatt, hogy a feltételek Moszkva számára rendkívül kedvezőek. Kaja Kallas, az EU külpolitikai vezetője „nagyon veszélyes pillanatnak” nevezte a terv elfogadásának kilátásait.

A Reuters hírügynökség szerint a következőket mondta az újságíróknak: „Mindannyian azt szeretnénk, hogy ez a háború véget érjen, de az is fontos, hogy hogyan ér véget. Oroszországnak nincs semmiféle törvényes joga arra, hogy bármilyen engedményt kérjen a megszállt országtól, végső soron az egyezmény feltételeit Ukrajna dönti el.”

A G20-találkozó előtt Keir Starmer elmondta, hogy a vezetők „megvitatják a jelenlegi javaslatot, és Trump elnök béke iránti törekvéseinek támogatásaként megvizsgálják, hogyan lehetne megerősíteni ezt a tervet a következő tárgyalási szakaszra”.

A Fehér Ház terve szerint Ukrajna köteles lenne csökkenteni hadseregének létszámát, és ígéretet tenni arra, hogy nem csatlakozik a NATO katonai szövetséghez, ami a Kreml régóta fennálló követelése.

Trump pénteken figyelmeztetett, hogy Ukrajna „rövid időn belül” további területeket veszít Oroszország javára, és hogy Zelenszkijnek „jóvá kell hagynia” a tervet.

Az amerikai elnök azt mondta, hogy csütörtökig – az amerikai hálaadás napjáig – adott Ukrajnának időt a terv elfogadására, amelyet „megfelelő” határidőnek nevezett.

A tervezet azt is javasolja, hogy Oroszországot „újra integrálják a globális gazdaságba” a szankciók feloldásával és azzal, hogy meghívják Oroszországot, hogy újra csatlakozzon a világ leghatalmasabb országainak G7 csoportjához, így az ismét G8-á válna.

Minden, amit tudunk Trump 28 pontos béketervéről

Melyek a legfontosabb pontok, mit mondott rá Putyin, hogyan reagált Zelenszkij, meddig dönthet az ukrán elnök, és mi a magyar miniszterelnök álláspontja? Korábbi cikkünkben összeszedtünk mindent, amit tudni lehet Trump béketervéről.

Nyitókép: Anadolu via AFP

Összesen 23 komment

kőbaltás
2025. november 23. 05:06
Elbeszélgetnek azok,akiknek semmi beleszólásuk nincs.Bravó!
borsos-2
2025. november 22. 20:44
Európa ki van nyiffantva, csak még rugdalózik. Ha nem lesz sürgősen béke és olcsó anyagok, akkor totál csőd vár ránk. Ideje felhagyni az öngyilkos tervekkel! Elhajtani a politikus szarjancsikat és felébredni!!
Dunhill67
2025. november 22. 19:47
"végső soron az egyezmény feltételeit Ukrajna dönti el.”....szeretnétek azt hinni...a feltételeket mindig a győztes szabja...és az nem ukrajna
auditorium
2025. november 22. 19:18
A három Nagyhatalom nem volt jelen. A többi elszánt ukrajnafan , csak hadsereget és pénzt ne kelljen küldeni nekik.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!