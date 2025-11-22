Ukrajna szövetségesei a G20-csúcstalálkozón tárgyalnak Trump béketervéről

Zelenszkij: Ukrajna történelmének egyik legnehezebb napjához érkeztünk
Az újabb amerikai béketerv volt az ukrán elnök televíziós beszédének fókuszában.
Sem Donald Trump amerikai elnök, sem Vlagyimir Putyin orosz elnök nem vesz részt az eseményen, de azért kitárgyalják a dolgot.
Keir Starmer brit miniszterelnök bejelentette, Ukrajna szövetségesei a szombaton kezdődő, dél-afrikai G20-csúcstalálkozón megpróbálják „megerősíteni” az Egyesült Államok tervét az Oroszországgal folytatott háború befejezésére – írja a BBC.
A csúcstalálkozó egy nappal azután kezdődik, hogy Volodimir Zelenszkij elnök figyelmeztetett: Ukrajna „történelmének egyik legnehezebb pillanatával” szembesül a terv elfogadására nehezedő nyomás miatt.
A BBC szerint
Európában idegesség uralkodik amiatt, hogy a feltételek Moszkva számára rendkívül kedvezőek. Kaja Kallas, az EU külpolitikai vezetője „nagyon veszélyes pillanatnak” nevezte a terv elfogadásának kilátásait.
A Reuters hírügynökség szerint a következőket mondta az újságíróknak: „Mindannyian azt szeretnénk, hogy ez a háború véget érjen, de az is fontos, hogy hogyan ér véget. Oroszországnak nincs semmiféle törvényes joga arra, hogy bármilyen engedményt kérjen a megszállt országtól, végső soron az egyezmény feltételeit Ukrajna dönti el.”
A G20-találkozó előtt Keir Starmer elmondta, hogy a vezetők „megvitatják a jelenlegi javaslatot, és Trump elnök béke iránti törekvéseinek támogatásaként megvizsgálják, hogyan lehetne megerősíteni ezt a tervet a következő tárgyalási szakaszra”.
A Fehér Ház terve szerint Ukrajna köteles lenne csökkenteni hadseregének létszámát, és ígéretet tenni arra, hogy nem csatlakozik a NATO katonai szövetséghez, ami a Kreml régóta fennálló követelése.
Trump pénteken figyelmeztetett, hogy Ukrajna „rövid időn belül” további területeket veszít Oroszország javára, és hogy Zelenszkijnek „jóvá kell hagynia” a tervet.
Az amerikai elnök azt mondta, hogy csütörtökig – az amerikai hálaadás napjáig – adott Ukrajnának időt a terv elfogadására, amelyet „megfelelő” határidőnek nevezett.
Trump szerint szinte biztos, hogy olyan területekről is le kell mondania Ukrajnának, amit nem szerzett még meg Putyin.
A tervezet azt is javasolja, hogy Oroszországot „újra integrálják a globális gazdaságba” a szankciók feloldásával és azzal, hogy meghívják Oroszországot, hogy újra csatlakozzon a világ leghatalmasabb országainak G7 csoportjához, így az ismét G8-á válna.
Melyek a legfontosabb pontok, mit mondott rá Putyin, hogyan reagált Zelenszkij, meddig dönthet az ukrán elnök, és mi a magyar miniszterelnök álláspontja? Korábbi cikkünkben összeszedtünk mindent, amit tudni lehet Trump béketervéről.
Nyitókép: Anadolu via AFP