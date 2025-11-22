Ukrajna szövetségesei a G20-csúcstalálkozón tárgyalnak Trump béketervéről

A BBC szerint

Európában idegesség uralkodik amiatt, hogy a feltételek Moszkva számára rendkívül kedvezőek. Kaja Kallas, az EU külpolitikai vezetője „nagyon veszélyes pillanatnak” nevezte a terv elfogadásának kilátásait.

A Reuters hírügynökség szerint a következőket mondta az újságíróknak: „Mindannyian azt szeretnénk, hogy ez a háború véget érjen, de az is fontos, hogy hogyan ér véget. Oroszországnak nincs semmiféle törvényes joga arra, hogy bármilyen engedményt kérjen a megszállt országtól, végső soron az egyezmény feltételeit Ukrajna dönti el.”

A G20-találkozó előtt Keir Starmer elmondta, hogy a vezetők „megvitatják a jelenlegi javaslatot, és Trump elnök béke iránti törekvéseinek támogatásaként megvizsgálják, hogyan lehetne megerősíteni ezt a tervet a következő tárgyalási szakaszra”.

A Fehér Ház terve szerint Ukrajna köteles lenne csökkenteni hadseregének létszámát, és ígéretet tenni arra, hogy nem csatlakozik a NATO katonai szövetséghez, ami a Kreml régóta fennálló követelése.