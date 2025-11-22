Ft
háború Ukrajna béketerv Egyesült Államok

Itt van minden, amit tudunk Trump 28 pontos béketervéről

2025. november 22. 09:07

Melyek a legfontosabb pontok, mit mondott rá Putyin, hogyan reagált Zelenszkij, meddig dönthet az ukrán elnök, és mi a magyar miniszterelnök álláspontja? Összeszedtünk mindent, amit tudni lehet Trump béketervéről.

2025. november 22. 09:07
null

Mint ismert, Donald Trump 28 pontos béketervvel állt elő az orosz-ukrán háború mielőbbi befejezésére. Összefoglaltuk, mit lehet tudni az amerikai elnök ultimátumáról.

Donld Trump 28 pontos béketervvel állt elő (Fotó: AFP)
Donld Trump 28 pontos béketervvel állt elő (Fotó: AFP)

Az újabb amerikai béketerv lényege

  • Azonnali tűzszünet: ez azonnal hatályba lépne, ha mindkét fél beleegyezik a megállapodásba.
  • Ukrajna feladná keleti régióit: Oroszország megtartaná az általa jelenleg megszállt ukrán területek nagy részét – a Krímet, Donyecket és Luhanszkot –, és ezeket a területeket az Egyesült Államok de facto orosz területként ismerné el. Oroszország emellett átvenne néhány ukrán kézen lévő területet is.
  • Nincs NATO-tagság Ukrajna számára: Kijev lemondana az atlanti szövetséghez való csatlakozási törekvéseiről – amelyeket jelenleg alkotmánya rögzít. 
  • Az EU-tagállammá válás útja azonban továbbra is nyitva maradna.
  • Katonai korlátozás Kijev számára: az ország hadseregének létszáma 600 ezer főben lenne korlátozva.
  • Garancia az Egyesült Államoktól: ha Oroszország újra megtámadja Ukrajnát, az „határozott, összehangolt katonai választ” és a Moszkvával szembeni szankciók visszaállítását indítaná el.
  • Ukrán választások: ezeket 100 napon belül meg kellene tartani. Ukrajnában 2024 elejére választásokat terveztek, de a háború miatt elhalasztották azokat.
  • Gazdasági garanciák: egy terv kidolgozása Ukrajna gazdaságának helyreállítására, amit az évekig tartó háború sújtott. Mintegy 100 milliárd dollár (76,4 milliárd font) értékű befagyasztott orosz vagyont fektetnének be Ukrajnában, miközben Oroszország tárgyalásokat kezdene a rá kivetett súlyos szankciók feloldásáról.

Mit mondott rá Putyin?

A Sky News szerint az orosz elnök pénteken elmondta, hogy Oroszország megkapta az ukrajnai háborúra vonatkozó 28 pontos amerikai béketervet.

A terv »alapjául« szolgálhat egy végső békés rendezésnek,

de a szöveget részletesen nem vitatták meg Oroszországgal – közölte Vlagyimir Putyin, aki így folytatta:

„Látjuk, hogy az alaszkai tárgyalások után bizonyos szünet állt be az amerikai oldalon, és tudjuk, hogy ez összefügg azzal, hogy Ukrajna ténylegesen elutasította a Trump elnök által javasolt békerendezési tervet. Úgy vélem, pontosan ezért jelent meg egy új változat, lényegében egy modernizált terv, amely 28 pontból áll. Rendelkezünk ezzel a szöveggel, az amerikai adminisztrációval való kapcsolatok meglévő csatornáin keresztül kaptuk meg. Úgy vélem, hogy ez a végső békerendezés alapjául is szolgálhat.”

Az orosz államfő hozzátette: Donald Trump béketervét már az augusztusi alaszkai megbeszélésük előtt megvitatták. Oroszország megerősítette, hogy egyetért az Egyesült Államok rendezési javaslataival az anchorage-i találkozón – tette hozzá. Putyin akkor úgy fogalmazott, hogy 

Oroszország készen áll a béketárgyalásokra, de elégedett a »különleges katonai művelet« jelenlegi dinamikájával is.

Más megjegyzésekben Putyin azt is mondta: Ukrajna és európai szövetségesei szerinte továbbra is „abban az illúzióban élnek, hogy Oroszország stratégiailag legyőzhető”; a kijevi vezetésnek vagy nincsenek objektív információi a csatatéren uralkodó helyzetről, vagy nem tudják objektíven értékelni azt; Kijevnek és az „európai háborús felbujtóknak” meg kell érteniük, hogy a frontvonalban lévő Kupjanszk városában történtek más területeken is megismétlődnek – fogalmazott az orosz elnök.

Kupjanszk november 4-re szinte teljesen az orosz fegyveres erők ellenőrzése alatt állt – állította végül Putyin.

Mit mond Zelenszkij?

JD Vance amerikai alelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök péntek folyamán beszéltek az újabb amerikai béketervről az ukrajnai háború lezárása kapcsán.

Zelenszkij ezt követő televíziós beszédében azt mondta: Ukrajna „történelmének egyik legnehezebb pillanatában” van. 

Szerinte Ukrajna választás előtt áll: elveszíti fő partnerét – az Egyesült Államokat -, vagy az ország méltóságát.

Hangsúlyozta, hogy ő nem fogja elárulni országa nemzeti érdekeit.

Ukrajna – mondta Zelenszkij – alternatívákat fog javasolni a Trump-kormányzat által előterjesztett tervhez képest. „Érveket fogok bemutatni, alternatívákat fogok javasolni.”

Emlékeztetett arra, hogyan szervezte meg Kijev válaszát Oroszország 2022 februári teljes körű inváziójára, majd hozzátette: 

Akkor sem árultuk el Ukrajnát, most sem fogjuk”.

Az ukrán államfő arról is beszélt, hogy a jövő héten Ukrajna „nagy nyomással fog szembesülni... hogy gyengítsenek minket, hogy megosszanak minket”, hozzátéve, „az ellenség nem alszik”.

Arra is sürgette az ukránokat, hogy maradjanak egységesek az ilyen nyomással szemben.

Ukrajna nemzeti érdekeit figyelembe kell venni” 

– hangsúlyozta Zelenszkij, kiegészítve azzal, hogy „nem teszünk hangos kijelentéseket; nyugodtan együttműködünk Amerikával és minden partnerrel”.

Meddig van ideje gondolkodni az ukrán elnöknek?

Donald Trump amerikai elnök szerint csütörtök megfelelő határidő arra, hogy Ukrajna elfogadja az Egyesült Államok által támogatott békejavaslatot az Oroszországgal folytatott háború befejezésére. Erről Trump a Fox rádió The Brian Kilmeade Show című műsorában beszélt, amelyből az UNIAN hírügynökség idézett pénteken.

Sok határidőt szabtam már, de ha a dolgok jól haladnak, általában meghosszabbítjuk őket. De úgy gondoljuk, hogy a csütörtök megfelelő időpont”

– mondta Trump. Az Egyesült Államokban ezen a napon ünneplik a hálaadás napját. A műsorvezető megkérdezte az amerikai elnöktől, hogy Ukrajnának le kell-e mondania olyan területekről, amelyeket Oroszország még nem foglalt el, például az egész Donyec-medencéről. Trump erre azt válaszolta, hogy Kijev hamarosan még több területet fog elveszíteni.

A 28 pontból álló amerikai béketervről Trump azt mondta, hogy „az Egyesült Államokat csak az az egyetlen dolog érdekli, hogy véget érjen az öldöklés”.

Ez a legjobb ajánlat, amit Ukrajna kaphat?

„Előállt egy rossz ajánlat – egyben a legjobb ajánlat, amit Ukrajna valaha kapni fog. Nem az az ajánlat, amit a hősies ukránok érdemelnének, de az az ajánlat, amit Ukrajna teljesítményével kiérdemelt. És nem az a kérdés, hogy el akarják-e fogadni. Akarja a fene, egyetlen hazafi sem akarná. A kérdés az, hogy félkegyelműek-e, vagy van még szemük a nyilvánvaló meglátására. Cut one’s losses, ’elvágni a veszteségeket’ – így hívja az amerikai azt a döntést, amikor egy üzletember a további veszteségek elkerülése érdekében felhagy egy csak veszteséget termelő vállalkozással”írja elemzésében kollégánk, Kohán Mátyás.

Hozzáteszi: 

Ezt kell most Ukrajnának tennie: cut their losses, nagy vonalakban, igen szerény tárgyalási pozícióját kihasználva elfogadnia ezt az ajánlatot. Azért, mert ennyit tudott elérni, minden mást csak elképzelni meg agyhalott szövetségeseinek elhinni tudott.”

Kohán Mátyás szerint: „Vigasztalódhat azzal, hogy nevezett szövetségesek ingüket-nadrágjukat kifizetik majd az ukrán újjáépítésre, miközben Trump és az USA még az újjáépítésen is keresni fognak: befagyasztott orosz vagyonból amerikai cégek profitja lesz. Nem csak Ukrajnának lesz megalázó ez a deal, hanem mindenkinek, aki valaha benézett az »as long as it takes« álomvilágába. De ez a deal van, vagy az összeomlás. Tessék választani.”

Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő úgy vélekedett,  „A 28-pontos terv rossz Ukrajna szempontjából, (...) De holnapután lehet olyan katonai helyzet, hogy ez akkor már idillien jónak fog tűnni.”

undefined

Demkó Attila

Facebook

Idézőjel

A 28-pontos terv rossz Ukrajna szempontjából

De holnapután lehet olyan katonai helyzet, hogy ez akkor már idillien jónak fog tűnni még nekik is.

Szerinte „Közben Európa jelen vezetői csak néznek tehetetlenül. Minden amiben egyébként komolyan hittek, omlik össze. Két lehetőségük lesz. Vagy elfogadják az amerikai tervet – ha egy nap Kijev elfogadja, nem is tehetnek mást. Vagy nem, és Kijevvel együtt ellenállnak, de 3 vagy 6 hónap múlva még rosszabb lesz. Az amerikaiak meg mossák kezeiket és nyújtják be a vaskos számlákat. Nekik nem fáj.”

Megjegyezte: „A mai délelőttöt diplomatákkal töltöttem – nyugati NATO szövetséges nagykövetekkel beszéltem az előadásom után. Elmondtam ezt kb, nyilván udvariasabban. Némán hallgattak, sok ellenvetés nem volt.”

Hogyan reagált Orbán Viktor?

Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel Facebook-bejegyzésben reagált a legfrissebb amerikai-ukrán tárgyalásokra. 

Újra lendületet kapott Trump elnök békekezdeményezése”

– kezdte bejegyzését a kormányfő. Kiemelte: egy 28 pontos béketerv került az asztalra, amerikai tárgyalódelegáció érkezett Kijevbe, és „nagy várakozások szerte a világban”.

A miniszterelnök elismerően szólt az amerikai elnökről: „Az amerikai elnök egy kitartó maverick. Ha ő lett volna az elnök annak idején, ki se tör a háború. Most pedig látszik, ha egyszer valamit a fejébe vesz, azt nem adja fel. És az orosz-ukrán háború lezárását bizony a fejébe vette.”

A magyar kormányfő szerint miközben Washington a béke irányába mozdul, Brüsszel ismét „eltévesztette az ütemet”.

a Bizottság elnök asszonya azzal van elfoglalva, hogyan szerezzen még több pénzt Ukrajna és a háború finanszírozására”

– fogalmazott a miniszterelnök. 

Orbán Viktor leszögezte: „Ehhez nekünk, magyaroknak is lesz egy-két szavunk.” Hozzátette: „Az igazság pillanata itt van a nyakunkon. Pontosabban a brüsszeliek nyakán.”

Orbán Viktor szombat reggel újabb posztot tett közzé a témában.

„Európa előtt két út áll. Visszafordulhatunk a zsákutcából és végre egész Európa beállhat Trump elnök békekezdeményezése mögé. Beleértve a brüsszeli bürokratákat. Ehhez persze a háborúpárti vezetőknek szembe kell néznie azzal, hogy az elmúlt három és fél évben egy vesztes háborúban égették el az európai emberek pénzét.

A másik út háborúba vezet. Ha Európa háborúpárti vezetői – immáron Amerika támogatása nélkül – tovább öntik a pénzt és a fegyvereket Ukrajnába, azzal megágyaznak egy európai–orosz háborúnak.

És erről Európának már vannak tragikus tapasztalatai.

Nem kérdés, hogy Magyarország melyik utat választja. A béke útját. Erre hatalmaztak fel minket a magyar emberek, ezt diktálja az erkölcs és a józan ész. Ma ennek megfelelő levelet küldök az Európai Bizottság elnökének” – fogalmazott Orbán Viktor, aki továbbra is elkötelezett, hogy a béke az egyetlen helyes európai út.

 

Nyitókép: Fotó: SAUL LOEB / AFP

thehun
2025. november 22. 12:54
Ki a faszomat erdekli meg mindig a retkes , maffia, gyilkos UA........rohadjanak meg, ezek nelkul biztonsagosabb lesz az EU! Annyi fegyver van naluk, hogy hamarosan Karpataljan fogjak gyilkolni a nem UA nemzetiseget!!!! Szoval, ha nem lenne vegkepp UA, a lenne a jo hir az EUnak!
namégmitnem
•••
2025. november 22. 12:41 Szerkesztve
Valószinű, hogy ezt a tervet Mr. Varangy "élből" elutasitja, a területi engedmények, a Nato-csatlakozásról való kötelező lemondás és a hohol hadsereg létszámának 600 ezer főben való meghatározása miatt. A "Nem!"-et pedig Brüsszel támogatásával a háta mögött fogja kimondan., Ha már az informális hadviselő felet, az EU-t oda sem engedik a tárgyalóasztalhoz, a van der Leyen-féle vezetés számára a háború folytatása nemcsak presztizskérdés, hanem a "bosszúállás" eszköze. Az áldozatok száma érdektelen.:(
Gubbio
2025. november 22. 12:15
29. pont: Kárpátalja visszadása Magyarországnak. Enélkül hiányos, nem teljes. Hátha Zeli és az EU nem fogadja el a 28-at, és akkor Putyin megvalósítja a 29.-et. Hajrá!
lendvaiildiko
2025. november 22. 11:36
Egy nem megy a fejembe, ezzel a béketervvel kapcsolatban. Másutt azt is olvastam (ha igaz), hogy az orosz vagyon terhére 100 milliárd dollárt folyosítanak a hős ukrán népnek, illetve a zuniós is ezt folyósítja. Trianon után Párizs, Párizs után folyósítás. Mivel mi sajnos tagja vagyunk a zuniónak, akkor nekünk is kell majd folyósítani? Mi végig elleneztük. Ez kb. olyan, mint amikor Horthy Miklós 1944 március 19-ig viszonylag békében megóvta polgárait a fasizmus világában, majd jött Veesenmayer, végrehajtották azt, amit addig Horthy megakádolyoztt, vagy fékezett és a legutosó fasiszta csatlóssá váltunk.... Kárpátalja oda, s még majd fizessünk is???
