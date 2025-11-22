Itt van minden, amit tudunk Trump 28 pontos béketervéről

Putyin szerint ez lehet az alapja a végleges békerendezésnek
Vlagyimir Putyin péntek délután felszólalt az orosz Biztonsági Tanács ülésén.
Melyek a legfontosabb pontok, mit mondott rá Putyin, hogyan reagált Zelenszkij, meddig dönthet az ukrán elnök, és mi a magyar miniszterelnök álláspontja? Összeszedtünk mindent, amit tudni lehet Trump béketervéről.
Mint ismert, Donald Trump 28 pontos béketervvel állt elő az orosz-ukrán háború mielőbbi befejezésére. Összefoglaltuk, mit lehet tudni az amerikai elnök ultimátumáról.
A terv »alapjául« szolgálhat egy végső békés rendezésnek,
de a szöveget részletesen nem vitatták meg Oroszországgal – közölte Vlagyimir Putyin, aki így folytatta:
„Látjuk, hogy az alaszkai tárgyalások után bizonyos szünet állt be az amerikai oldalon, és tudjuk, hogy ez összefügg azzal, hogy Ukrajna ténylegesen elutasította a Trump elnök által javasolt békerendezési tervet. Úgy vélem, pontosan ezért jelent meg egy új változat, lényegében egy modernizált terv, amely 28 pontból áll. Rendelkezünk ezzel a szöveggel, az amerikai adminisztrációval való kapcsolatok meglévő csatornáin keresztül kaptuk meg. Úgy vélem, hogy ez a végső békerendezés alapjául is szolgálhat.”
Az orosz államfő hozzátette: Donald Trump béketervét már az augusztusi alaszkai megbeszélésük előtt megvitatták. Oroszország megerősítette, hogy egyetért az Egyesült Államok rendezési javaslataival az anchorage-i találkozón – tette hozzá. Putyin akkor úgy fogalmazott, hogy
Oroszország készen áll a béketárgyalásokra, de elégedett a »különleges katonai művelet« jelenlegi dinamikájával is.
Más megjegyzésekben Putyin azt is mondta: Ukrajna és európai szövetségesei szerinte továbbra is „abban az illúzióban élnek, hogy Oroszország stratégiailag legyőzhető”; a kijevi vezetésnek vagy nincsenek objektív információi a csatatéren uralkodó helyzetről, vagy nem tudják objektíven értékelni azt; Kijevnek és az „európai háborús felbujtóknak” meg kell érteniük, hogy a frontvonalban lévő Kupjanszk városában történtek más területeken is megismétlődnek – fogalmazott az orosz elnök.
Kupjanszk november 4-re szinte teljesen az orosz fegyveres erők ellenőrzése alatt állt – állította végül Putyin.
JD Vance amerikai alelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök péntek folyamán beszéltek az újabb amerikai béketervről az ukrajnai háború lezárása kapcsán.
Zelenszkij ezt követő televíziós beszédében azt mondta: Ukrajna „történelmének egyik legnehezebb pillanatában” van.
Az újabb amerikai béketerv volt az ukrán elnök televíziós beszédének fókuszában.
Szerinte Ukrajna választás előtt áll: elveszíti fő partnerét – az Egyesült Államokat -, vagy az ország méltóságát.
Hangsúlyozta, hogy ő nem fogja elárulni országa nemzeti érdekeit.
Ukrajna – mondta Zelenszkij – alternatívákat fog javasolni a Trump-kormányzat által előterjesztett tervhez képest. „Érveket fogok bemutatni, alternatívákat fogok javasolni.”
Emlékeztetett arra, hogyan szervezte meg Kijev válaszát Oroszország 2022 februári teljes körű inváziójára, majd hozzátette:
Akkor sem árultuk el Ukrajnát, most sem fogjuk”.
Az ukrán államfő arról is beszélt, hogy a jövő héten Ukrajna „nagy nyomással fog szembesülni... hogy gyengítsenek minket, hogy megosszanak minket”, hozzátéve, „az ellenség nem alszik”.
Arra is sürgette az ukránokat, hogy maradjanak egységesek az ilyen nyomással szemben.
Ukrajna nemzeti érdekeit figyelembe kell venni”
– hangsúlyozta Zelenszkij, kiegészítve azzal, hogy „nem teszünk hangos kijelentéseket; nyugodtan együttműködünk Amerikával és minden partnerrel”.
Donald Trump amerikai elnök szerint csütörtök megfelelő határidő arra, hogy Ukrajna elfogadja az Egyesült Államok által támogatott békejavaslatot az Oroszországgal folytatott háború befejezésére. Erről Trump a Fox rádió The Brian Kilmeade Show című műsorában beszélt, amelyből az UNIAN hírügynökség idézett pénteken.
Trump szerint szinte biztos, hogy olyan területekről is le kell mondania Ukrajnának, amit nem szerzett még meg Putyin.
Sok határidőt szabtam már, de ha a dolgok jól haladnak, általában meghosszabbítjuk őket. De úgy gondoljuk, hogy a csütörtök megfelelő időpont”
– mondta Trump. Az Egyesült Államokban ezen a napon ünneplik a hálaadás napját. A műsorvezető megkérdezte az amerikai elnöktől, hogy Ukrajnának le kell-e mondania olyan területekről, amelyeket Oroszország még nem foglalt el, például az egész Donyec-medencéről. Trump erre azt válaszolta, hogy Kijev hamarosan még több területet fog elveszíteni.
A 28 pontból álló amerikai béketervről Trump azt mondta, hogy „az Egyesült Államokat csak az az egyetlen dolog érdekli, hogy véget érjen az öldöklés”.
„Előállt egy rossz ajánlat – egyben a legjobb ajánlat, amit Ukrajna valaha kapni fog. Nem az az ajánlat, amit a hősies ukránok érdemelnének, de az az ajánlat, amit Ukrajna teljesítményével kiérdemelt. És nem az a kérdés, hogy el akarják-e fogadni. Akarja a fene, egyetlen hazafi sem akarná. A kérdés az, hogy félkegyelműek-e, vagy van még szemük a nyilvánvaló meglátására. Cut one’s losses, ’elvágni a veszteségeket’ – így hívja az amerikai azt a döntést, amikor egy üzletember a további veszteségek elkerülése érdekében felhagy egy csak veszteséget termelő vállalkozással” – írja elemzésében kollégánk, Kohán Mátyás.
Hozzáteszi:
Ezt kell most Ukrajnának tennie: cut their losses, nagy vonalakban, igen szerény tárgyalási pozícióját kihasználva elfogadnia ezt az ajánlatot. Azért, mert ennyit tudott elérni, minden mást csak elképzelni meg agyhalott szövetségeseinek elhinni tudott.”
Kohán Mátyás szerint: „Vigasztalódhat azzal, hogy nevezett szövetségesek ingüket-nadrágjukat kifizetik majd az ukrán újjáépítésre, miközben Trump és az USA még az újjáépítésen is keresni fognak: befagyasztott orosz vagyonból amerikai cégek profitja lesz. Nem csak Ukrajnának lesz megalázó ez a deal, hanem mindenkinek, aki valaha benézett az »as long as it takes« álomvilágába. De ez a deal van, vagy az összeomlás. Tessék választani.”
Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő úgy vélekedett, „A 28-pontos terv rossz Ukrajna szempontjából, (...) De holnapután lehet olyan katonai helyzet, hogy ez akkor már idillien jónak fog tűnni.”
De holnapután lehet olyan katonai helyzet, hogy ez akkor már idillien jónak fog tűnni még nekik is.
Szerinte „Közben Európa jelen vezetői csak néznek tehetetlenül. Minden amiben egyébként komolyan hittek, omlik össze. Két lehetőségük lesz. Vagy elfogadják az amerikai tervet – ha egy nap Kijev elfogadja, nem is tehetnek mást. Vagy nem, és Kijevvel együtt ellenállnak, de 3 vagy 6 hónap múlva még rosszabb lesz. Az amerikaiak meg mossák kezeiket és nyújtják be a vaskos számlákat. Nekik nem fáj.”
Megjegyezte: „A mai délelőttöt diplomatákkal töltöttem – nyugati NATO szövetséges nagykövetekkel beszéltem az előadásom után. Elmondtam ezt kb, nyilván udvariasabban. Némán hallgattak, sok ellenvetés nem volt.”
Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel Facebook-bejegyzésben reagált a legfrissebb amerikai-ukrán tárgyalásokra.
Újra lendületet kapott Trump elnök békekezdeményezése”
– kezdte bejegyzését a kormányfő. Kiemelte: egy 28 pontos béketerv került az asztalra, amerikai tárgyalódelegáció érkezett Kijevbe, és „nagy várakozások szerte a világban”.
A miniszterelnök elismerően szólt az amerikai elnökről: „Az amerikai elnök egy kitartó maverick. Ha ő lett volna az elnök annak idején, ki se tör a háború. Most pedig látszik, ha egyszer valamit a fejébe vesz, azt nem adja fel. És az orosz-ukrán háború lezárását bizony a fejébe vette.”
A magyar kormányfő szerint miközben Washington a béke irányába mozdul, Brüsszel ismét „eltévesztette az ütemet”.
a Bizottság elnök asszonya azzal van elfoglalva, hogyan szerezzen még több pénzt Ukrajna és a háború finanszírozására”
– fogalmazott a miniszterelnök.
Orbán Viktor leszögezte: „Ehhez nekünk, magyaroknak is lesz egy-két szavunk.” Hozzátette: „Az igazság pillanata itt van a nyakunkon. Pontosabban a brüsszeliek nyakán.”
Orbán Viktor szombat reggel újabb posztot tett közzé a témában.
„Európa előtt két út áll. Visszafordulhatunk a zsákutcából és végre egész Európa beállhat Trump elnök békekezdeményezése mögé. Beleértve a brüsszeli bürokratákat. Ehhez persze a háborúpárti vezetőknek szembe kell néznie azzal, hogy az elmúlt három és fél évben egy vesztes háborúban égették el az európai emberek pénzét.
A másik út háborúba vezet. Ha Európa háborúpárti vezetői – immáron Amerika támogatása nélkül – tovább öntik a pénzt és a fegyvereket Ukrajnába, azzal megágyaznak egy európai–orosz háborúnak.
És erről Európának már vannak tragikus tapasztalatai.
Nem kérdés, hogy Magyarország melyik utat választja. A béke útját. Erre hatalmaztak fel minket a magyar emberek, ezt diktálja az erkölcs és a józan ész. Ma ennek megfelelő levelet küldök az Európai Bizottság elnökének” – fogalmazott Orbán Viktor, aki továbbra is elkötelezett, hogy a béke az egyetlen helyes európai út.
Nyitókép: Fotó: SAUL LOEB / AFP