Ukrajna válaszlevél Orbán Viktor miniszterelnök

Orbán Viktor éles választ küldött Brüsszelnek: „Ácsi! A magyarok pénze a magyaroké” (VIDEÓ)

2025. november 21. 11:43

A miniszterelnök kifejtette, hogy „mi nem vagyunk hajlandóak arra, hogy a magyar költségvetésből komoly összegeket kivegyünk.”

2025. november 21. 11:43
null

Magyarok pénze a magyaroké! Ácsi! – emelte ki Orbán Viktor miniszterelnök legújabb közösségi-oldalán megosztott videójában.

Mint ismert: Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában beszélt arról, hogy válaszlevelet írt Ursula von der Leyennek, aki pénzt kért az uniós tagállamok országaitól, hogy így támogassák a jövőben is Ukrajnát.

A kormányfő jelezte, még nem küldte el az írást, mert Bóka János uniós kapcsolatokért felelős miniszterrel megtárgyalja majd és egyeztetnek az ügyben. Orbán Viktor a levél tartalmával kapcsolatban elmondta, abban nem csak az elutasítást, hanem annak okait is megfogalmazza, és javaslatokat tesz.

Mi nem vagyunk hajlandóak arra, hogy a magyar költségvetésből komoly összegeket kivegyünk, mondjuk a családtámogatás vagy a nyugdíjrendszer rovására, vagy a vállalkozások támogatásának rovására és ezt a pénzt átadjuk Brüsszelnek, aki aztán majd elküldi Ukrajnába”

 – hangsúlyozta a miniszterelnök, aki végül hozzátette, hogy az Ukrajnában kirobbant korrupciós botrány nem lenne garantált, hogy az a pénz jó helyre kerül.

Nyitókép forrása: Mandiner/Földházi Árpád

komloisracok
2025. november 21. 13:11
EU előbb ellopta a nekünk járó pénzeket. Most meg pofátlanul kéreget
Dixtroy
2025. november 21. 13:06
"Mi nem vagyunk hajlandóak arra, hogy a magyar költségvetésből komoly összegeket kivegyünk, mondjuk a családtámogatás vagy a nyugdíjrendszer rovására, vagy a vállalkozások támogatásának rovására és ezt a pénzt átadjuk Brüsszelnek, aki aztán majd elküldi Ukrajnába” – hangsúlyozta a miniszterelnök" Nem is kell, mert ezt a terhet átvállalják, és szívesen leveszik ők, hogy nekünk ezzel már ne kelljen bajlódni.
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
•••
2025. november 21. 12:48 Szerkesztve
zaporozsjei kozákok levelét kéne kopírozni
sagirdilsiz-2
2025. november 21. 12:17
Szarban lesznek Ursula fordítói. Ácsi! :-)
