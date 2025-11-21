Orbán Viktor éles választ küldött Brüsszelnek: „Ácsi! A magyarok pénze a magyaroké” (VIDEÓ)

A kormányfő jelezte, még nem küldte el az írást, mert Bóka János uniós kapcsolatokért felelős miniszterrel megtárgyalja majd és egyeztetnek az ügyben. Orbán Viktor a levél tartalmával kapcsolatban elmondta, abban nem csak az elutasítást, hanem annak okait is megfogalmazza, és javaslatokat tesz.