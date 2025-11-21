Orbán Viktor éles választ küldött Brüsszelnek: „Ácsi! A magyarok pénze a magyaroké” (VIDEÓ)

Orbán Viktor levelet írt Ursula von der Leyennek: ami benne van, mindent megváltoztathat
Még nem küldte el, de már nincs sok hátra addig.
A miniszterelnök kifejtette, hogy „mi nem vagyunk hajlandóak arra, hogy a magyar költségvetésből komoly összegeket kivegyünk.”
Magyarok pénze a magyaroké! Ácsi! – emelte ki Orbán Viktor miniszterelnök legújabb közösségi-oldalán megosztott videójában.
Mint ismert: Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában beszélt arról, hogy válaszlevelet írt Ursula von der Leyennek, aki pénzt kért az uniós tagállamok országaitól, hogy így támogassák a jövőben is Ukrajnát.
A kormányfő jelezte, még nem küldte el az írást, mert Bóka János uniós kapcsolatokért felelős miniszterrel megtárgyalja majd és egyeztetnek az ügyben. Orbán Viktor a levél tartalmával kapcsolatban elmondta, abban nem csak az elutasítást, hanem annak okait is megfogalmazza, és javaslatokat tesz.
Mi nem vagyunk hajlandóak arra, hogy a magyar költségvetésből komoly összegeket kivegyünk, mondjuk a családtámogatás vagy a nyugdíjrendszer rovására, vagy a vállalkozások támogatásának rovására és ezt a pénzt átadjuk Brüsszelnek, aki aztán majd elküldi Ukrajnába”
– hangsúlyozta a miniszterelnök, aki végül hozzátette, hogy az Ukrajnában kirobbant korrupciós botrány nem lenne garantált, hogy az a pénz jó helyre kerül.
A honvédő háború három éve elfedte Ukrajna jó három évtizednyi függetlenségének rákfenéjét: a burjánzó korrupciót.
