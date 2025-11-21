Orbán Viktor levelet írt Ursula von der Leyennek: ami benne van, mindent megváltoztathat

Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában beszélt arról, hogy válaszlevelet írt Ursula von der Leyennek, aki mint ismert, pénzt kért az uniós tagállamok országaitól, hogy így támogassák a jövőben is Ukrajnát.

A kormányfő jelezte, még nem küldte el az írást, mert Bóka János uniós kapcsolatokért felelős miniszterrel megtárgyalja majd és egyeztetnek az ügyben. Orbán Viktor a levél tartalmával kapcsolatban elmondta, abban nem csak az elutasítást, hanem annak okait is megfogalmazza, és javaslatokat tesz. Orbán Viktor úgy fogalmazott: