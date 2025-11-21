Orbán Viktor levelet írt Ursula von der Leyennek: ami benne van, mindent megváltoztathat

Orbán Viktor elárulta, mit válaszolt Ursula von der Leyen milliárdos levelére! (VIDEÓ)
A kormányfő elmondta, a magyarok pénze a magyaroké!
Még nem küldte el, de már nincs sok hátra addig.
Orbán Viktor péntek reggel a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában beszélt arról, hogy válaszlevelet írt Ursula von der Leyennek, aki mint ismert, pénzt kért az uniós tagállamok országaitól, hogy így támogassák a jövőben is Ukrajnát.
A kormányfő jelezte, még nem küldte el az írást, mert Bóka János uniós kapcsolatokért felelős miniszterrel megtárgyalja majd és egyeztetnek az ügyben. Orbán Viktor a levél tartalmával kapcsolatban elmondta, abban nem csak az elutasítást, hanem annak okait is megfogalmazza, és javaslatokat tesz. Orbán Viktor úgy fogalmazott:
vissza kell fordulni abból a zsákutcás politikából, amit Európa folytatott az ukrajnai háború esetében.
„Egész Európa háborúba akar menni, ezt meg kell akadályozni” – tette hozzá a miniszterelnök, majd úgy folytatta, „135 milliárd eurót szeretne a bizottság elnöke Ukrajnának összekalapozni, de Magyarország nem hajlandó arra, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék”. Orbán Viktor közölte, hogy a közös uniós hitelvelvételt és a lefoglalt orosz valutatartalékok felhasználása sem járható út.
Ezt is ajánljuk a témában
A kormányfő elmondta, a magyarok pénze a magyaroké!
A magyarok pénze a magyaroké, nem vagyunk hajlandóak arra, hogy a magyar költségvetésből komoly összegeket kivegyünk a vállalkozások vagy a családtámogatások rovására, hogy aztán elküldjék Ukrajnába”
– emelte ki.
„A Bizottság elnökének másik javaslata, hogy vegyünk fel közösen hitel, ami azt jelenti, hogy még az unokáink költségvetéséből is ki kell, hogy vegyük ezt a pénzt, a harmadik javaslata pedig, hogy az oroszok visszatartott vagyonából fedezzük az ukránok szükségleteit” – sorolta Orbán Viktor.
Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP