Orbán Viktor elárulta, mit válaszolt Ursula von der Leyen milliárdos levelére! (VIDEÓ)

Orbán Viktor a beszélgetés elején közölte, hogy megírta a válaszlevelét Ursula von der Leyennek, de még nem küldte el neki, mert még nem egyeztetett Bóka János uniós miniszterrel. Az elnökasszony pénzkérő levelére nemcsak egy elutasítást, hanem egy javaslatot is tett.

Orbán Viktor gazdasági kérdésekről is nyilatkozik

Vissza kell fordulni abból a zsákutcás politikából, amit Európa folytatott az ukrajnai háború esetében.

Egész Európa háborúba akar menni, ezt meg kell akadályozni – tette hozzá. 135 milliárd eurót szeretne a bizottság elnöke Ukrajnának összekalapozni, de Magyarország nem hajlandó arra, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék. Orbán Viktor közölte, hogy a közös uniós hitelvelvételt és a lefoglalt orosz valutatartalékok felhasználása sem járható út.