Orbán Viktor elárulta, mit válaszolt Ursula von der Leyen milliárdos levelére! (VIDEÓ)

Áttörtek az oroszok: kulcsfontosságú várost foglalt el az orosz hadsereg
Megnyílt az út a további előrenyomulás előtt.
Vissza kell fordulni abból az utcából, ami zsákutcának bizonyult az európai politikában, és azt is meg kellene akadályoznunk, hogy az európaiak bele meneteljenek ebbe – mondta a kormányfő péntek reggel. Orbán Viktor a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában azt mondta, ne folytassuk feleslegesen a pénz elégetését.
Orbán Viktor a beszélgetés elején közölte, hogy megírta a válaszlevelét Ursula von der Leyennek, de még nem küldte el neki, mert még nem egyeztetett Bóka János uniós miniszterrel. Az elnökasszony pénzkérő levelére nemcsak egy elutasítást, hanem egy javaslatot is tett.
Vissza kell fordulni abból a zsákutcás politikából, amit Európa folytatott az ukrajnai háború esetében.
Egész Európa háborúba akar menni, ezt meg kell akadályozni – tette hozzá. 135 milliárd eurót szeretne a bizottság elnöke Ukrajnának összekalapozni, de Magyarország nem hajlandó arra, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék. Orbán Viktor közölte, hogy a közös uniós hitelvelvételt és a lefoglalt orosz valutatartalékok felhasználása sem járható út.
Ebbe a közegbe csapott bele az amerikai 28 pontos béketerv, amit az ukránok át is vettek.
Az oroszok és az amerikaiak tárgyaltak erről a 28 pontos tervről. A következő két-három hét döntő lesz, közeledik a budapesti békecsúcs – mondta.
Orbán Viktor az ukrán háborús maffia működéséről úgy fogalmazott, nagy összegek tűnnek el, mindezek mellett nincsen ellenőrző mechanizmus arra, hová is kerülnek ezek a pénzek. A kormányfő közölte az uniós politikusok lesöpörték az ellenőrzési mechanizmusról szóló rendszer kiépítését.
Az egész annyira beteg és abszurd, hogy arra szavak sincsenek –
közölte a kormányfő azzal kapcsolatban, hogy Ukrajna esetleges uniós tagsága majd csökkenti a korrupciót. Ha a viccet félretesszük, akkor jól látszik, hogy Ukrajna nem lesz abban az állapotban, hogy uniós tagállam legyen, ráadásul a háború miatt szóba sem jöhet a tagságuk – tette hozzá.
Orbán Viktor azzal folytatta, hogy két nagy ügyben van jelentős ellenállás az európai politikában magyar részről: a háború és a migráció kérdésében.
– hangsúlyozta a kormányfő.
Ez a nagy egységes nemzeti kiállás segíti a vezetőket Brüsszelben.
A magyar ellenzék a DK és a Tisza a kormánnyal szemben a háborúpárti oldalon állnak Brüsszelben – mutatott rá. Orbán szerint Teljesen nyilvánvaló, hogy Brüsszelben hozták létre a Tiszát, amelynek két megbízatása van: törje meg a magyarok elleni ellenállását a háború és a migráció ügyében.
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy lehetséges az unió által képviselt gazdasági főiránnyal szemben sikeres gazdaságpolitikát folytatni. Ezt bizonyítja a hazai gazdaságpolitika 2010 óta – nyomatékosította. A magyar gazdaság lényeg pontokon különbözik a nyugatiaktól, mert itt a családokra épülnek a szabályozások és nem az egyénekre – fűzte hozzá. Magyarországon a teljes foglalkoztatás a legfőbb cél, míg a nyugati országokban ez nem teljesen így van – sorolta a kormányfő.
Ha nincs munka, akkor nincs semmi.
Nálunk hosszabb távon is lehet számolni a teljes foglalkoztatással – tette hozzá. Migránsok nélkül is lehet működtetni a magyar gazdaságot, vendégmunkásokra csak időnként van szükség – jegyezte meg.
A Tisza Párt gazdasági főmuftija egy bankár, nem támogatta a családi adókedvezményekre épülő rendszert, és az IMF elküldését – mondta Orbán Viktor. Ez egy baloldali gazdasági nézet, de a mostani kormány nem ennek alapján dolgozik – állapította meg. A mostani kormány számára fontosak a számok, de nem elsődlegesek.
Orbán Viktor a Tisza jelölt jelöltjeiről kapcsolatban elmondta, mindenkinek sok sikert kíván. „Amikor megnézem őket, akkor világosan látszik, hogy itthon nincsen 3-4 olyan párt, amiket fel lehetne teljesen tölteni. Teljesen egyértelmű, hogy csak két párt van Magyarországon: a jobboldaliak és a baloldaliak” – vélekedett, majd ezt azzal egészítette ki, hogy éppen ezért a nemzeti oldal felől nézve ők túlságosan ukránpártiak, túlságosan baloldaliak.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook oldala