Putyin szerint ez lehet az alapja a végleges békerendezésnek

Vlagyimir Putyin péntek délután felszólalt az orosz Biztonsági Tanács ülésén.
Az orosz elnök pénteken elmondta, hogy Oroszország megkapta az ukrajnai háborúra vonatkozó 28 pontos amerikai béketervet – írja a Sky News.
A terv »alapjául« szolgálhat egy végső békés rendezésnek,
de a szöveget részletesen nem vitatták meg Oroszországgal – közölte Vlagyimir Putyin, aki így folytatta:
„Látjuk, hogy az alaszkai tárgyalások után bizonyos szünet állt be az amerikai oldalon, és tudjuk, hogy ez összefügg azzal, hogy Ukrajna ténylegesen elutasította a Trump elnök által javasolt békerendezési tervet. Úgy vélem, pontosan ezért jelent meg egy új változat, lényegében egy modernizált terv, amely 28 pontból áll. Rendelkezünk ezzel a szöveggel, az amerikai adminisztrációval való kapcsolatok meglévő csatornáin keresztül kaptuk meg. Úgy vélem, hogy ez a végső békerendezés alapjául is szolgálhat.”
Az orosz államfő hozzátette: Donald Trump béketervét már az augusztusi alaszkai megbeszélésük előtt megvitatták. Oroszország megerősítette, hogy egyetért az Egyesült Államok rendezési javaslataival az anchorage-i találkozón – tette hozzá. Putyin akkor úgy fogalmazott, hogy
Oroszország készen áll a béketárgyalásokra, de elégedett a »különleges katonai művelet« jelenlegi dinamikájával is.
Más megjegyzésekben Putyin azt is mondta: Ukrajna és európai szövetségesei szerinte továbbra is „abban az illúzióban élnek, hogy Oroszország stratégiailag legyőzhető”; a kijevi vezetésnek vagy nincsenek objektív információi a csatatéren uralkodó helyzetről, vagy nem tudják objektíven értékelni azt; Kijevnek és az „európai háborús felbujtóknak” meg kell érteniük, hogy a frontvonalban lévő Kupjanszk városában történtek más területeken is megismétlődnek – fogalmazott az orosz elnök.
Kupjanszk november 4-re szinte teljesen az orosz fegyveres erők ellenőrzése alatt állt – állította végül Putyin.
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP