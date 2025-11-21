Ft
Ukrajna Oroszország Vlagyimir Putyin ukrajnai háború Egyesült Államok

Putyin szerint ez lehet az alapja a végleges békerendezésnek

2025. november 21. 20:15

Vlagyimir Putyin péntek délután felszólalt az orosz Biztonsági Tanács ülésén.

2025. november 21. 20:15
null

Az orosz elnök pénteken elmondta, hogy Oroszország megkapta az ukrajnai háborúra vonatkozó 28 pontos amerikai béketervet – írja a Sky News

A terv »alapjául« szolgálhat egy végső békés rendezésnek,

de a szöveget részletesen nem vitatták meg Oroszországgal – közölte Vlagyimir Putyin, aki így folytatta:

„Látjuk, hogy az alaszkai tárgyalások után bizonyos szünet állt be az amerikai oldalon, és tudjuk, hogy ez összefügg azzal, hogy Ukrajna ténylegesen elutasította a Trump elnök által javasolt békerendezési tervet. Úgy vélem, pontosan ezért jelent meg egy új változat, lényegében egy modernizált terv, amely 28 pontból áll. Rendelkezünk ezzel a szöveggel, az amerikai adminisztrációval való kapcsolatok meglévő csatornáin keresztül kaptuk meg. Úgy vélem, hogy ez a végső békerendezés alapjául is szolgálhat.”

Az orosz államfő hozzátette: Donald Trump béketervét már az augusztusi alaszkai megbeszélésük előtt megvitatták. Oroszország megerősítette, hogy egyetért az Egyesült Államok rendezési javaslataival az anchorage-i találkozón – tette hozzá. Putyin akkor úgy fogalmazott, hogy 

Oroszország készen áll a béketárgyalásokra, de elégedett a »különleges katonai művelet« jelenlegi dinamikájával is.

Más megjegyzésekben Putyin azt is mondta: Ukrajna és európai szövetségesei szerinte továbbra is „abban az illúzióban élnek, hogy Oroszország stratégiailag legyőzhető”; a kijevi vezetésnek vagy nincsenek objektív információi a csatatéren uralkodó helyzetről, vagy nem tudják objektíven értékelni azt; Kijevnek és az „európai háborús felbujtóknak” meg kell érteniük, hogy a frontvonalban lévő Kupjanszk városában történtek más területeken is megismétlődnek – fogalmazott az orosz elnök.

Kupjanszk november 4-re szinte teljesen az orosz fegyveres erők ellenőrzése alatt állt – állította végül Putyin.

 

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

 

orokkuruc-2
2025. november 22. 02:32
Magyarul, tárgyalgathat Trumpie boy, de Putyinék azért még ellátogatnak Ogyesszába. De tényleg, több, mint 220 ezer dezertőr az ukrán oldalon, persze folyamatos területvesztéssel és Magyarorazág sárga tetejű barátja, aki a kettős adóztatást még mindig nem törölte el, no ez az ember felajánlja, hogy Putyinék 100 milliárdját az Ukrán hordával majd elossza? Kezdek kíváncsi lenni, hogy az USA vám szankciók valójában mekkora forgalomkiesést generálnak, mert azért nem lehet az olyan nagy.
Ehetős Odó
2025. november 21. 20:30
Okos vagy, cirmi... sicc...!!!
cirmos
2025. november 21. 20:26
amíg putyin meg nem döglik, háborús veszély lesz.
