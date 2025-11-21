A háborúpárti európai elit Zelenszkijjel karöltve nemet mond Trump béketervére
Zelenszkij szerint a Trump által beterjesztett béketerv sérti Ukrajna szuverenitását és méltóságát.
De holnapután lehet olyan katonai helyzet, hogy ez akkor már idillien jónak fog tűnni még nekik is.
„Nagyon sok dolog történik most Ukrajnában és Ukrajna körül. Találgatás, egy forrásból van – de lehet megvan a megállapodás, Zelenszkijt közvetlenül érintő relevációk nem lesznek. De nem is indul majd a választáson. Ha igaz, ez egy korszak vége.
Az amerikai Pentagon vezető/tábornokok látogatása is sötét felleg. Nagyjából olyannak képzelem, mint amikor egy betegnek elmondják a súlyos diagnózist. Tudja persze a beteg is, hogy nagy a baj, de más ha elmondják neki, nincs már segítség. Ukrajna bármilyen keményen harcol is Pokrovszk környékén, máshol ez már nem megy. Azaz az oroszok eddig példátlan sebességgel mehetnek előre Zaporizsja és Dnyepro határán. Nem összeomlás ez, de olyan hátrálás, amit eddig még nem láttunk.
A 28-pontos terv rossz Ukrajna szempontjából. Oroszország bűnei megbocsátva, szankciók szakaszosan feloldva, ez Moszkva teljes visszatérése lenne a színpadra. Az oroszok elvesztenének 100 milliárd dollárt (részben), de a többi lefoglalt vagyont visszakapnák Területek feladása, orosz nyelvi jogok, korlátozott hadsereg, és még hosszú a sor. Elfogadhatatlan – elsősorban a nacionalistáknak, de ők számítanak. A csendes többség semmi, azok számítanak, akik bátrak kiállni.
De holnapután lehet olyan katonai helyzet, hogy ez akkor már idillien jónak fog tűnni még nekik is. Közben Európa jelen vezetői csak néznek tehetetlenül. Minden amiben egyébként komolyan hittek, omlik össze. Két lehetőségük lesz. Vagy elfogadják az amerikai tervet – ha egy nap Kijev elfogadja, nem is tehetnek mást. Vagy nem, és Kijevvel együtt ellenállnak, de 3 vagy 6 hónap múlva még rosszabb lesz. Az amerikaiak meg mossák kezeiket és nyújtják be a vaskos számlákat. Nekik nem fáj.
Ez van – szerintem. Ps. A mai délelőttöt diplomatákkal töltöttem – nyugati NATO szövetséges nagykövetekkel beszéltem az előadásom után. Elmondtam ezt kb, nyilván udvariasabban. Némán hallgattak, sok ellenvetés nem volt.”
Nyitókép Demkó Attila Facebook-oldala
***
Ezt is ajánljuk a témában
Zelenszkij szerint a Trump által beterjesztett béketerv sérti Ukrajna szuverenitását és méltóságát.