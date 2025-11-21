Ft
Ft
5°C
3°C
Ft
Ft
5°C
3°C
11. 22.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 22.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
demkó attila környék Moszkva diplomata Ukrajna területek

A 28-pontos terv rossz Ukrajna szempontjából

2025. november 21. 18:49

De holnapután lehet olyan katonai helyzet, hogy ez akkor már idillien jónak fog tűnni még nekik is.

2025. november 21. 18:49
null
Demkó Attila
Demkó Attila
Facebook

„Nagyon sok dolog történik most Ukrajnában és Ukrajna körül. Találgatás, egy forrásból van – de lehet megvan a megállapodás, Zelenszkijt közvetlenül érintő relevációk nem lesznek. De nem is indul majd a választáson. Ha igaz, ez egy korszak vége.

Az amerikai Pentagon vezető/tábornokok látogatása is sötét felleg. Nagyjából olyannak képzelem, mint amikor egy betegnek elmondják a súlyos diagnózist. Tudja persze a beteg is, hogy nagy a baj, de más ha elmondják neki, nincs már segítség. Ukrajna bármilyen keményen harcol is Pokrovszk környékén, máshol ez már nem megy. Azaz az oroszok eddig példátlan sebességgel mehetnek előre Zaporizsja és Dnyepro határán. Nem összeomlás ez, de olyan hátrálás, amit eddig még nem láttunk.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter Sztálingrádja, Török Gábor minisztersége, Zelenszkij bukása – itt a Mesterterv legújabb adása

Magyar Péter Sztálingrádja, Török Gábor minisztersége, Zelenszkij bukása – itt a Mesterterv legújabb adása
Tovább a cikkhezchevron

A 28-pontos terv rossz Ukrajna szempontjából. Oroszország bűnei megbocsátva, szankciók szakaszosan feloldva, ez Moszkva teljes visszatérése lenne a színpadra. Az oroszok elvesztenének 100 milliárd dollárt (részben), de a többi lefoglalt vagyont visszakapnák Területek feladása, orosz nyelvi jogok, korlátozott hadsereg, és még hosszú a sor. Elfogadhatatlan – elsősorban a nacionalistáknak, de ők számítanak. A csendes többség semmi, azok számítanak, akik bátrak kiállni.

De holnapután lehet olyan katonai helyzet, hogy ez akkor már idillien jónak fog tűnni még nekik is. Közben Európa jelen vezetői csak néznek tehetetlenül. Minden amiben egyébként komolyan hittek, omlik össze. Két lehetőségük lesz. Vagy elfogadják az amerikai tervet – ha egy nap Kijev elfogadja, nem is tehetnek mást. Vagy nem, és Kijevvel együtt ellenállnak, de 3 vagy 6 hónap múlva még rosszabb lesz. Az amerikaiak meg mossák kezeiket és nyújtják be a vaskos számlákat. Nekik nem fáj.

Ez van – szerintem. Ps. A mai délelőttöt diplomatákkal töltöttem – nyugati NATO szövetséges nagykövetekkel beszéltem az előadásom után. Elmondtam ezt kb, nyilván udvariasabban. Némán hallgattak, sok ellenvetés nem volt.”

Nyitókép Demkó Attila Facebook-oldala

***

Ezt is ajánljuk a témában

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 40 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
statiszta
•••
2025. november 22. 12:13 Szerkesztve
Ki mit tippel? Elfogadja a farokzongorista és utána nem tartják be, vagy el sem fogadja? Mert ugye a 3. variáció az hogy a brüsszeli vízfejnek is mennie kell, öléggé' nehéz magyarázni hogy a fegyverszünet előtt veszünk fel kölcsönt fegyverre.
Válasz erre
0
0
csulak
2025. november 22. 12:07
igy jar aki nagyhatalmakkal packazik
Válasz erre
0
0
pandalala
2025. november 22. 06:48
" Már készül az EU ellenjavaslata a 28 pontos amerikai béketervre: ebből még bármi lehet Pénzcentrum • 2025. november 21. 21:19 " penzcentrum.hu/vilag/20251121/mar-keszul-az-eu-ellenjavaslata-a-28-pontos-beketervre-nem-lesz-olyan-egyszeru-lezarni-ezt-a-haborut-1189123/amp höhö, alakul a molekul
Válasz erre
3
0
Szerintem
2025. november 22. 04:17
"A 28-pontos terv rossz Ukrajna szempontjából De holnapután lehet olyan katonai helyzet, hogy ez akkor már idillien jónak fog tűnni még nekik is." Ha már Demkó is ezt mondja....
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!