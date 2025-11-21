„Nagyon sok dolog történik most Ukrajnában és Ukrajna körül. Találgatás, egy forrásból van – de lehet megvan a megállapodás, Zelenszkijt közvetlenül érintő relevációk nem lesznek. De nem is indul majd a választáson. Ha igaz, ez egy korszak vége.

Az amerikai Pentagon vezető/tábornokok látogatása is sötét felleg. Nagyjából olyannak képzelem, mint amikor egy betegnek elmondják a súlyos diagnózist. Tudja persze a beteg is, hogy nagy a baj, de más ha elmondják neki, nincs már segítség. Ukrajna bármilyen keményen harcol is Pokrovszk környékén, máshol ez már nem megy. Azaz az oroszok eddig példátlan sebességgel mehetnek előre Zaporizsja és Dnyepro határán. Nem összeomlás ez, de olyan hátrálás, amit eddig még nem láttunk.