Ft
Ft
2°C
-2°C
Ft
Ft
2°C
-2°C
11. 25.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 25.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ukrajna EU-csatlakozása Németország Nagy-Britannia béke Ukrajna béketerv Franciaország orosz-ukrán háború EU-csatlakozás Európai Unió

A nyugat-európai elit háborús terve szerint Ukrajna gyorsított eljárásban kezdhetné meg az EU-csatlakozást

2025. november 24. 17:17

Naná, hogy ez is szerepel Nagy-Britannia, Franciaország és Németország tervezetében.

2025. november 24. 17:17
null

A Reuters értesülése szerint Nagy-Britannia, Franciaország és Németország közösen dolgozta ki az amerikai–orosz béketerv ellenváltozatát.

Volodimir Zelenszkij – Az ukrán elnök már csak abban reménykedhet, hogy valaki, valamiért figyelembe veszi az európai béketervet...
Volodimir Zelenszkij – Az ukrán elnök már csak abban reménykedhet, hogy valaki, valamiért figyelembe veszi az európai béketervet...
Forrás: Sarah Meyssonnier / POOL / AFP

Az európai dokumentum az amerikai szöveget veszi alapul, majd pontonként megjelöli a módosításokat, törléseket és az általuk kigondolt új elemeket.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)

Ennél erősebb forrásból még nem hallottuk: lebuktatták Török Gábort, ezért a pozícióért küzd (Videó)
Tovább a cikkhezchevron

Az orosz–ukrán háború lezárását célzó javaslat természetesen sürgeti Ukrajna gyorsított ütemű uniós csatlakozását, ugyanakkor több, az Egyesült Államok és Oroszország közreműködésében megfogalmazott tervben szereplő opciót elutasít.

Ezt is ajánljuk a témában

Az Európa által benyújtott teljes ellenjavaslat a következő pontokból áll:

  1. Ukrajna szuverenitását újból meg kell erősíteni.
  2. Oroszország, Ukrajna és a NATO között teljes körű, minden részletre kiterjedő megnemtámadási megállapodás jön létre. Az elmúlt 30 év minden lezáratlan, nem egyértelmű diplomáciai kérdését rendezni kell.
  3. (3. pont – Oroszország kötelezettséget vállal, hogy nem támad meg szomszédos országokat; cserébe nem lesz további NATO-bővítés – törlése az amerikai tervezetből.)
  4. A békeszerződés aláírása után Oroszország és a NATO párbeszédet kezd minden biztonsági aggály rendezésére, a feszültség csökkentése és a globális stabilitás erősítése érdekében.
  5. Ukrajna erőteljes biztonsági garanciákat kap.
  6. Ukrajna békeidőben legfeljebb 800 ezer főt tarthat fegyverben.
  7. Ukrajna NATO-csatlakozása a tagállami konszenzustól függ, ami jelenleg nem áll fenn.
  8. A NATO vállalja, hogy békeidőben nem állomásoztat tartósan, saját parancsnoksága alá tartozó csapatokat Ukrajnában.
  9. A NATO-vadászgépek Lengyelországba telepítése.
  10. Az USA Ukrajnának az 5. cikkelyhez hasonló védelmi garanciát ad:
    a) az USA ezért kompenzációt kap;
    b) ha Ukrajna támadja meg Oroszországot, a garancia érvényét veszti;
    c) ha Oroszország támadja meg Ukrajnát, összehangolt katonai válasz lép életbe, minden szankció visszaáll, és minden, e megállapodásból eredő előnyt visszavonnak.
  11. Ukrajna jogosult az EU-tagságra, és a jóváhagyási folyamat idejére rövid távú, kedvezményes piaci hozzáférésben részesül.
  12. Átfogó globális újjáépítési program Ukrajna számára, többek között:
    a) „Ukrajna Fejlesztési Alap” létrehozása technológiai, adatközponti és mesterséges intelligenciaágazati beruházásokra;
    b) Ukrajna és az USA közös programja a gázvezetékek és tárolók helyreállítására és működtetésére;
    c) a háború sújtotta városok, lakóövezetek újjáépítése;
    d) infrastruktúra-fejlesztés;
    e) nyersanyag- és ásványkincsbányászat fejlesztése;
    f) a Világbank (IMF) külön finanszírozási csomagot hoz létre a program gyorsítására.
  13. Oroszország fokozatos visszaintegrálása a világgazdaságba:
    a) a szankciók feloldásáról szakaszosan, eseti alapon döntenek;
    b) az USA hosszú távú gazdasági együttműködési megállapodást köt Oroszországgal energia-, infrastruktúra-, MI-, adatközpont-, ritkaföldfém- és sarkvidéki projektekben;
    c) Oroszország visszatérhet a G8-ba.
  14. Ukrajnát teljes körűen újjáépítik és kártalanítják, részben a befagyasztott orosz állami vagyoneszközökből, amelyek addig maradnak blokkolva, amíg Oroszország nem téríti meg az okozott háborús károkat.
  15. Közös biztonsági munkacsoport alakul az USA, Ukrajna, Oroszország és az európai országok részvételével.
  16. Oroszország törvényben rögzíti, hogy nem alkalmaz agressziót Európa és Ukrajna ellen.
  17. Az USA és Oroszország meghosszabbítja a nukleáris leszerelési és ellenőrzési egyezményeket, beleértve a Fair Start programot.
  18. Ukrajna vállalja, hogy az atomsorompó-egyezmény (NPT) alapján nem válik nukleáris állammá.
  19. A zaporizzsjai atomerőmű újraindul az IAEA felügyelete mellett; energiatermelését pedig Ukrajna és Oroszország 50-50 százalékban osztja meg.
  20. Ukrajna átveszi az EU vallási toleranciára és nyelvi kisebbségek védelmére vonatkozó szabályait.
  21. Területi kérdések: Ukrajna vállalja, hogy nem próbálja katonai úton visszaszerezni megszállt területeit. A területi alkukról a jelenlegi frontvonal alapján indulnak meg a tárgyalások.
  22. A végleges területi megállapodás után egyik fél sem változtathat a helyzeten erőszakkal; a biztonsági garanciák e kötelezettség megsértése esetén érvényüket vesztik.
  23. Oroszország nem akadályozhatja Ukrajna kereskedelmi célú Dnyeper-használatát, és megállapodnak arról, hogy szabadon folyhat a fekete-tengeri gabonaszállítás.
  24. Humanitárius bizottság jön létre:
    a) a „mindenki mindenkiért” elv alapján kicserélik az összes hadifoglyot és az elesett katonák maradványait;
    b) minden civil fogvatartott és túsz szabadon bocsátása, beleértve a gyerekeket;
    c) családegyesítési program;
    d) a konfliktus áldozatainak szenvedését enyhítő intézkedések.
  25. Ukrajna a békemegállapodás aláírása után, amilyen hamar csak lehetséges, választásokat tart.
  26. Külön rendelkezések készülnek a háború áldozatainak megsegítéséről.
  27. A megállapodás jogilag kötelező érvényű. Végrehajtását „Békebizottság” felügyeli, Donald Trump amerikai elnök vezetésével; az egyezmény megsértése szankciókat von maga után.
  28. A dokumentum elfogadása után azonnali tűzszünet lép életbe, a felek visszavonulnak az előre egyeztetett pozícióikra. A tűzszünet részleteit, ide értve annak ellenőrzését is, a harcoló felek közösen állapítják meg, amerikai felügyelet mellett.

***

Fotó: HENRY NICHOLLS / POOL / AFP

Összesen 31 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kukasmacska
2025. november 24. 22:09
Az EU csatlakozásnak mi köze az orosz - ukrán háborúhoz? Pusztán azért nem jár egyik országnak sem EU tagság, mert háborúban áll. Oroszország semmiféle pénzéről nem fog lemondani és kártérítést sem fog fizetni. A szankciók eseti feloldása, na persze. Ezek tényleg úgy gondolják, hogy majd ők osztogatnak csontokat Oroszországnak? Választások "amilyen hamar csak lehet"? Vagyis majd egyszer. Valamikor. A jövőben.
Válasz erre
0
0
apro_marosan_petergabor
•••
2025. november 24. 21:37 Szerkesztve
A deep state (Soros-Rothschild) más irányba akar menni, szét akarják szedni Oroszországot mindenáron (ennek eszköze lenne a NATO), de ezt az oroszok nem fogják lenyelni, hiszen ezért(is) robbant ki a háború. Mertz ugyan olyan impotens, mint kancellár (Németország érdekeivel szemben), mint Weber a Néppártban, Soros és az NGO-k által távvezérelve - jó a kép a trióról, Starmer a City (Soros-Rothschild)) nagykövete, Macron a globalista nagykövet egy irányban és a bólogató, impotens vagy nagyon buta Merz.
Válasz erre
0
0
gapefa
2025. november 24. 21:25
"Ukrajna NATO-csatlakozása a tagállami konszenzustól függ, ami jelenleg nem áll fenn." És mi a garancia arra Oroszország számára, hogy később sem fog? Ezt mikor felejtik már el végleg?
Válasz erre
0
0
gapefa
•••
2025. november 24. 21:15 Szerkesztve
"Ukrajna vállalja, hogy nem próbálja katonai úton visszaszerezni megszállt területeit." És más úton próbálja? Mert akkor nem fogadja el a legalapvetőbb feltételt. Hogy ezek a területek már Oroszország részei. Nem csak azért mert el is foglalta azokat, hanem mert népszavazás döntött róla és alkotmányba lett foglalva. Ha pedig ezt Ukrajna nem fogadja el véglegesnek, akkor nem fogadott el semmit. Az úgy nem békekötés, hanem csak a háború szüneteltetése. Ukrajna azt vállalja, hogy teljesen lemond ezekről a területekről és semmilyen módon nem próbálja visszaszerezni.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!