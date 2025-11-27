Itt a németek titkos terve egy Oroszországgal szembeni háborúra: meghatározták a legfontosabb céljukat is

Német tisztviselők szerint Oroszország 2029-ben készen áll és hajlandó lesz megtámadni a NATO-t. De a kémkedési incidensek, szabotázsok és légtérbehatolások sorozata Európában, amelyek közül sokakat a nyugati hírszerzés Moszkvának tulajdonít, arra utal, hogy Oroszország hamarabb is támadhat – állítja az amerikai lap.

A német elemzők úgy vélik, hogy az Ukrajnában lehetséges fegyverszünet, amelyet az Egyesült Államok ezen a héten szorgalmaz, időt és erőforrásokat szabadíthat fel Oroszország számára, hogy felkészüljön a NATO európai tagjai elleni lépésre. Azt a cikk nem írja, hogy miből következtetnek arra, hogy Oroszország háborút akarna indítani a Nyugat ellen, mikor Ukrajnát sem tudja elfoglalni.

„A cél az, hogy megelőzzük a háborút azzal, hogy egyértelművé tesszük ellenségeink számára, hogy ha megtámadnak minket, nem fognak sikerrel járni”

– mondta egy magas rangú katonatiszt, aki a terv egyik első szerzője volt, és amelyet katonai körökben OPLAN DEU néven ismernek.

Gyakorlati felkészülés